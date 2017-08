Päivän lehti 21.8.2017

Arkkipiispa Mäkinen: ”Väkivalta aina tuhoisaa”

Arkkipiispa

Kari Mäkinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=kari+makinen osallistui sunnuntaina uhrien muistoksi järjestettyyn hiljaiseen hetkeen Turun Kauppatorilla.”Kun katselen tätä paikkaa, ajattelen, että ensimmäisen järkytyksen jälkeen turkulaiset haluavat tehdä tästä kaupungin, jossa väkivaltaa ei synny. Olivat he sitten täällä kasvaneita tai tänne tulleita”, arkkipiispa sanoi.”Mielestäni ei kannata edes lähteä spekulointiin siitä, millaisia huonoja seurauksia tällä teolla voisi olla. Väkivalta on väkivaltaa, olivat sen tausta tai motiivit mitkä tahansa.”Turussa ilmaistaan Mäkisen mielestä nyt sitä, ettei fyysinen tai henkinen väkivalta ole keino ratkaista asioita.

”Teosta on hyvä puhua, ja koko ajan tiedot siitä, mitä oikeastaan on tapahtunut ja mitä on tapahtumien taustalla, vahvistuvat. Nyt tärkeää olisi rauhallinen ja määrätietoinen eteenpäin meno.”