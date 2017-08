Päivän lehti 21.8.2017

Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Amerikkalainen jalkapallo Vaahteraliiga:



Butchers–Saints 35–52 (14–28)



Autourheilu Bostalsee, rallin MM-sarjan 10/13 kilpailu, Saksan ralli:



Lopputulokset 21/21 erikoiskokeen jälkeen: 1) Ott Tänak Viro, Ford 2.57.31,7, 2) Andreas Mikkelsen Norja, Citroen jäljessä 16,4 sekuntia, 3) Sebastien Ogier Ranska, Ford –30,4, 4) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –1.49,2, 5) Craig Breen Irlanti, Citroen –2.01,5, 6) Elfyn Evans Britannia, Ford –2.03,4, 7) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi –3.58,2, ...16) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford –15.01,5, 21) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota –18.05,2.



– Kilpailun 7. erikoiskokeella keskeyttänyt Lappi jatkoi superrallisäännön perusteella.



MM-tilanne: 1) Ogier 177 pistettä, 2) Thierry Neuville Belgia, Hyundai 160, 3) Tänak 144, 4) Latvala 123, ...8) Hänninen 58, ...10) Lappi 49, ...13) Suninen 25.



Valmistajien MM-tilanne: 1) Ford 325, 2) Hyundai 261, 3) Toyota 213, 4) Citroen 163.



Seuraava kilpailu: 6.–10. 8. Espanjan ralli.



Jalkapallo Veikkausliiga:



VPS–Ilves 1–1 (1–0)



KuPS–IFK Mariehamn 2–1 (0–0)



JJK–HJK 0–4 (0–1)



Miesten Ykkönen:



GrIFK–KPV 0–3 (0–1)



Englannin Valioliiga sunnuntaina:



Huddersfield–Newcastle 1–0 (0–0), Tottenham–Chelsea 1–2 (0–1).



Hollannin liiga:



Excelsior–Feyenoord 0–1, Ajax–Groningen 3–1, Utrecht–Willem II 2–0, Breda–PSV 1–4, Sparta–Zwolle 1–1.



Pohjois-Amerikan MLS:



Montreal–Salt Lake City 3–1, Orlando–Columbus 1–1 (C: Jukka Raitala kentälle 89. minuutilla), Chicago–Toronto 1–3, Kansas City–Dallas 2–0, Colorado–DC United 0–1, Vancouver–Houston 2–1, San Jose–Philadelphia 2–2.



Ruotsin liiga Allsvenskan:



Östersund–AIK 0–3 (AIK: Robert Taylor kentälle 88. minuutilla), Djurgården–Halmstad 2–1 (H: Nikolai Alho kentälle 74. minuutilla, v), Sirius–Norrköping 0–1 (N: Simon Skrabb vaihtoon 90. minuutilla), IFK Göteborg–Häcken 1–1 (H: Kari Arkivuo vaihtoon 44. minuutilla, Juhani Ojala 90 min, v).



Saksan Bundesliigan avauskierrosta:



Freiburg–Eintracht Frankfurt 0–0 (EF: Lukas Hradecky 90 min), Mönchengladbach–Köln 1–0.



Tanskan liiga:



Odense–Midtjylland 0–2 (M: Markus Halsti 90 min, Tim Sparv vaihtoon 53. minuutilla, v), Hobro–Lyngby 3–0, Aarhus–Bröndby 2–0 (B: Teemu Pukki vaihtoon 46. minuutilla, Paulus Arajuuri kentälle 29. minuutilla).



Moottoriveneily Kupiskis, Liettua, F4-veneiden MM-sarjan kilpailu 6/6:



1) Juho-Matti Manninen Suomi, 2) Kalle Viippo Suomi, 3) Tuukka Lehtonen Suomi, 4) Ben Jelf Britannia, 5) Nikita Lijcs Latvia.



MM-sarjan loppujärjestys: 1) Manninen 114 pistettä, 2) Lijcs 90, 3 Viippo 77,...5) Lehtonen 70, 8) Magnus Sederholm Suomi 31, 14) Lauri Landen Suomi 14, 19) Alexander Lindholm Suomi 11.



Pesäpallo Superpesis:



1. puolivälierät, kolmella voitolla välieriin.



Sotkamo–Seinäjoki 2–1 (2–1, 3–7, 2–1). Voitot 1–0



Kouvola–Koskenkorva 2–0 (4–2, 12–2). Voitot 1–0



Vimpeli–Kitee 2–0 (2–0, 5–4). Voitot 1–0



Joensuu–Hyvinkää 0–1 (2–2, 1–3). Voitot 0–1



Naisten Superpesis:



3. puolivälierät, kolmella voitolla välieriin:



Tampere–Seinäjoki 1–2 (8–2,3–6,1–2). Voitot 2–1



Pori–Rauma 2–1 (8–0,2–3,1–0). Voitot 3–0



Lapua–Oulu 2–0 (2–0, 5–2). Voitot 3–0



Jyväskylä–Kempele 0–2 (3–6, 1–3). Voitot 1–2



Pyöräily Gruissan, Ranska, maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo, Vuelta:



2. etappi, Nimes–Gruissan, 203,4 km: 1) Yves Lampaert Belgia 4.36.13, 2) Matteo Trentin Italia, 3) Adam Blythe Britannia, 4) Edward Theuns Belgia, 5) Sacha Modolo Italia, 6) Michael Schwarzmann Saksa kaikilla sama aika.



Kokonaistilanne 2/21 etapin jälkeen: 1) Lampaert 4.52.07, 2) Trentin jäljessä yhden sekunnin, 3) Daniel Oss Italia –3.



Maanantaina ajetaan 158,5 kilometrin etappi (Prades Conflent Canigo–Andorra la Vella).



Halden, Norja, naisten maailmankiertueen kilpailu, Norjan ympäriajo:



Päätösetappi (3/3), Svinesund–Halden, 158,6 km: 1) Megan Guarnier USA 4.05.55, 2) Ellen van Dijk Hollanti, 3) Marianne Vos Hollanti, 4) Lotta Lepistö Suomi kaikilla sama aika.



Kokonaiskilpailun lopputulokset: 1) Vos 10.10.19, 2) Guarnier jäljessä 13 sekuntia, 3) Van Dijk sama aika, ...8) Lepistö –28.



Ratamoottoripyöräily Lausitzring, Saksa, World Supersport –luokan MM-sarjan 8/12 osakilpailu:



1) Sheridan Morais Etelä-Afrikka, Yamaha, ...5) Niki Tuuli Suomi, Yamaha.



MM-sarjan pistetilanne: 1) Lucas Mahias Ranska 121, 2) Kenan Sofuoglu Turkki 120, 3) Sheridan Morais Etelä-Afrikka 101...11) Niki Tuuli Suomi 38.



Ratsastus Strzegom, Puola, kenttäratsastuksen EM-kilpailut:



Lopputulokset: 1) Ingrid Klimke/Horseware Hale Bob Saksa –30,30, 2) Michael Jung/FischerRocana Saksa –32,80, 3) Nicola Wilson/Bulana Britannia –35,50, 4) Kristina Cook/Billy the Red Britannia –38,320, 5) Rosalind Canter/Allstar B Britannia –40,20,...35) Pauliina Swindells/Ferro S Suomi –103,80.



Joukkuekilpailu: 1) Britannia –113,90, 2 Saksa –123,00, 3) Ruotsi –148,40.



Yhdistetty Oberwiesenthal, Saksa, Kesä-GP:n kilpailu 1/6:



Lopputulokset: 1) Mario Seidl Itävalta 25.18,5, 2) Eric Frenzel Saksa –10,5 sekuntia jäljessä, 3) Fabian Riessle Saksa –12,3, ...9) Ilkka Herola Suomi –1.06,0, 10) Eero Hirvonen Suomi –1.06,9,



...21) Arttu Mäkiaho Suomi –1.52,9, 36) Leevi Mutru Suomi –3.18,9, 44) Matti Herola Suomi –4.52,4.



Yleisurheilu Birmingham, yleisurheilun Timanttiliigan kilpailu 12/14:



Miehet:



100 m: 1) Chijindu Ujah Britannia 10,08, 2) James Dasaolu Britannia 10,11, 3) Zharnel Hughes Britannia 10,13.



200 m: 1) Ramil Guliyev Turkki 20,17, 2) Ameer Webb USA 20,26, 3) Aaron Brown Kanada 20,30.



400 m: 1) Dwayne Cowan Britannia 45,34.



800 m: 1) Nijel Amos Botswana 1.44,50, 2) Adam Kszczot Puola 1.45,28, 3) Marcin Lewandowski Puola 1.45,33.



Maili: 1) Jake Wightman Britannia 3.54,92, 2) Chris O'Hare Britannia 3.55,01, 3) Ben Blankenship USA 3.55,89.



3000 m: 1) Mo Farah Britannia 7.38,64, 2) Adel Mechaal Espanja 7.40,34, 3) Davis Kiplangat Kenia 7.40,63.



110 m aj: 1) Aries Merritt USA 13,29, 2) Sergei Shubenkov 13,31.



Korkeus: 1) Mutaz Essa Barshim Qatar 240 (kk), 2) Majed Aldin Ghazal Syyria 231, 3) Tom Gale Britannia 224.



Pituus: 1) Jarrion Lawson USA 819, 2) Ruswahl Samaai Etelä-Afrikka 803, 3) Michael Hartfield USA 802, 4) Michel Torneus Ruotsi 798.



Kuula: 1) Tomas Walsh Uusi-Seelanti 21,83, 2) Ryan Crouser USA 21,55, 3) Tomas Stanek Tshekki 21,16, 4) David Storl Saksa 21,08, 5) Michal Haratyk Puola 21,01, 6) Darrell Hill USA 20,75, 7) Joe Kovacs USA 20,52.



Moukari: 1) Pawel Fajdek Puola 78,51.







Naiset:



100 m: 1) Elaine Thompson Jamaika 10,93, 2) Marie-Josee Ta Lou Norsunluurannikko 10,97, 3) Jura Levy Jamaika 11,08.



400 m: 1) Salwa Eid Naser Bahrain 50,59, 2) Allyson Felix USA 50,63, 3) Courtney Okolo USA 50,66, 4) Phyllis Francis USA 51,18.



800 m: 1) Habitam Alemu Etiopia 1.59,60, 2) Lynsey Sharp Britannia 1.59,97, 3) Charlene Lipsey USA 2.00,97, 4) Selina Büchel Sveitsi 2.01,32, 5) Hedda Hynne Norja 2.01,72.



1500 m: 1) Dawit Seyaum Etiopia 4.01,36, 2) Winny Chebet Kenia 4.02,24, 3) Rababe Arafi Marokko 4.02,95.



3000 m: 1) Sifan Hassan Hollanti 8.28,90, 2) Konstanze Klosterhalfen Saksa 8.29,89, 3) Margaret Chelimo Kipkemboi Kenia 8.30,11.



400 m aj: 1) Zuzana Hejnova Tshekki 54,18, 2) Dalilah Muhammad USA 54,20, 3) Janieve Russell Jamaika 54,67.



Seiväs: 1) Katerina Stefanidi Kreikka 475, 2) Holly Bradshaw Britannia 461, 3) Michaela Meijer Ruotsi 461.



3-loikka: 1) Caterine Ibargüen Kolumbia 14,51, 2) Kimberly Williams Jamaika 14,44, 3) Olga Rypakova Kazakstan 14,29.



Kiekko: 1) Sandra Perkovic Kroatia 67,51, 2) Denia Caballero Kuuba 65,24, 3) Yaimi Perez Kuuba 65,11.



Moukari: 1) Joanna Fiodorow Puola 71,14, 2) Sophie Hitchon Britannia 70,96.



Rahapelit Lotto 33/17



Oikeat numerot: 1, 13, 17, 22, 26, 31, 37. Lisänumero: 38. Tuplausnumero: 25



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 207 995,50 e, 6 oikein 2 280,60 e, 5 oikein 48,90 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.



Lauantai-Jokeri 33/17



Jokerinumero: 3 6 8 6 4 0 7



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3 e.



Keno 33/17



Päiväarvonta (20.8.): 2, 3, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 37, 45, 49, 52, 57, 60, 66. Kunkkunumero: 28.



Ilta-arvonta (20.8.): 4, 10, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 32, 33, 40, 44, 54, 59, 60, 61, 64, 66. Kunkkunumero: 27.



TV-urheilua Yle TV2



23.00 Painin MM



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Oulu



Eurosport 1



09.00 Snooker: China Championship



14.00 Pyöräily: La Vuelta, 3. etappi



Eurosport 2



09.45 ja 11.15 Universiadit: Uimahypyt



14.30 Snooker: China Championship



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: Man City-Everton



Viasat Urheilu



21.15 La Liga: Levante-Villarreal



03.00 NFL Preseason: Cleveland-NY Giants



Viasat Fotboll



23.00 La Liga: Malaga-Eibar



Viasat Jääkiekko HD



19.30 KHL: SKA Pietari-TsSKA Moskova