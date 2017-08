Päivän lehti 21.8.2017

Paluu normaaliin arkeen on paras tapa reagoida

Pohjalainen : ”Turun torilla riehunut veitsimies valitsi tekohetkeksi heti Barcelonan terrori-iskujen jälkeisen päivän. Vielä on aikaista sanoa, oliko tämä sattumaa, mutta täysin sivullisiin kohdistuvat iskut lietsovat pelkoa terrorismista.”



”Ääri-islamistiset terroristit ovat iskeneet eri puolille Eurooppaa. Iskut on tehty raukkamaiseen tyyliin ajamalla autolla väkijoukkoon.”



”Turun puukotus oli vastaavanlainen väkijoukkoon tehty hyökkäys. Sen motiiveja vielä tutkitaan.”



”Satunnainen väkivalta, jopa suora­nainen terrorismi on viisasta ottaa huomioon väkijoukoissa myös Suomessa. Se on tervettä valppautta ja toinen toisistaan huolehtimista.”



Keskisuomalainen : ”Tekotapa viittaa islamilaiseen terrorismiin. Veitsi-isku on Isisin markkinoima iskutapa. Silminnäkijä kertoi tappajan olleen pidätyksen jälkeen tyhjä katse silmissään ja hymyilevän. Tekijä saattoi kokea tekonsa oikeutetuksi, mikä on terroristeille tyypillinen ajattelukaava.”



”Onneksi tekijä jäi henkiin ja hän joutuu vastaamaan teoistaan.”



”Suomi reagoi tekoon hillityn päättäväisesti. Jo tapahtuma-aikana nähtiin, että kansalaiset yrittivät estää puukotuksia ja häätää tekijän pois omin voimin. Mukana jahtaamassa ja suojaamassa oli myös maahanmuuttajia. Tämä kertoo yhteenkuuluvuudesta ja yhteiskuntamme vahvuudesta.”



”Suomi on monesta kulttuurista tulleiden ihmisten maa. Pakolaisia ja maahanmuuttajia on ilman muuta otettava maahan.”



”Tulijoiden kotoutusta on kuitenkin syytä mullistaa. Parasta on lapsille koulu ja aikuisille työ.”



”Maahanmuuttajien työehdot on irtautettava suomalaisesta työehtojärjestelmästä esimerkiksi kuuden ensimmäisen vuoden ajaksi.”



”On sallittava heidän osaltaan selvästi matalampi palkkataso, jotta kaikki työllistyvät. Vaikkapa valtion suuria työmaita voisi perustaa maahanmuuttajien työllistämiseksi.”



Turun Sanomat : ”Niin sanottujen yksittäisten susien veitsihyökkäyksiin on ennalta lähes mahdoton puuttua, mutta laajempien kontaktien mahdollisuus on seulottava perusteellisesti. Suojelupoliisi on asiassa avainasemassa. Työhönsä se tarvitsee riittävät valtuudet.”



”Pariisin, Lontoon, Brysselin, Berliinin, Tukholman ja muiden terroritapahtumien jälkeen on toisteltu, että paluu normaaliin arkeen on paras tapa reagoida järjettömään väkivaltaan. Sekasorto, koston kierre tai yhteiskuntien sulkeutuminen olisivat voitto terroristeille.”



”Länsimaisessa avoimessa yhteiskunnassa on luotettava oikeusvaltion pilareihin: poliisiin, oikeuslaitokseen, raja- ja tulliviranomaisiin, puolustusvoimiin ja muihin viranomaisiin.”