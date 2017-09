Päivän lehti 21.9.2017

Tapahtumia torstaina 21. syyskuuta

Konsertit

Keikat

Teatteri

Tanssi

Muut menot

Malmin apteekin 95-vuotisjuhlakonsertissa Duo In-Temporalis, Polina Fradkina, piano, ja Yoel Gonzalez, lyömäsoittimet. Ilmaislippuja jaetaan Malmin apteekissa (Ylä-Malmin tori 3). Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 18. Vapaa pääsy.Annikka Konttori-Gustafsson, piano, Jan Lehtola, urut. Urkumusiikista on kyse -sarjaa. Musiikkitalo, Organo (Mannerheimintie 13) klo 18. Vapaa pääsy.Iltapäiväkonserttisa Marion ja Prostyles-yhtye johtajanaan Mirka Dojan. Espoon kulttuurikeskus, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 15. Liput 20 e.Jazzanti-konsertti. Jukka Kääriäinen, Lauri Hyvärinen ja Juhani Gröönroos, kitara, sekä Sigurdur Rögnvaldsson, baritonikitara. Ville Vokkolaisen, Lauri Hyvärisen, Sergio Castrillónin ja Lauri Supposen sävellyksiä. Laulumiehet (Hietaniemenkatu 2) klo 19. Liput 8, 10 ja 15 e.Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18. Vapaa pääsy.Oktoberfestin avajaiset. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 21. Vapaa pääsy.Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 19. Liput 29,50 e.Ikiliikkuja-klubi. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 20 e.Nollapäästöpäivän bileet. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 22 e.Semifinal (Urho Kekkosen katu 6, sisäpiha) klo 21. Liput 6 e.Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 6 e.Högfest. LeBonk Music Machine (Yrjönkatu 24) klo 21. Liput 7 e.Matti Hussi, piano, ja Anette Grevberg, viulu. Hotel Kämp, 2.krs. (Pohjoisesplanadi 29) klo 16. Vapaa pääsy.Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 22. Vapaa pääsy.Base (Kalevankatu 3) klo 19. Vapaa pääsy.Storyville (Museokatu 8) klo 20.30. Liput 9 e.Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 19, 27 ja 29 e.Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19 (ensi-ilta). Liput 18,50–37 e.Musiikkiteatteri Kapsäkki, sali (Hämeentie 68) klo 19. Liput 30,50 ja 34,50 e.Aleksanterin teatteri, teatterisali (Bulevardi 23–27) klo 19 (ennakko). Liput 35 ja 38 e.Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 16, 27 ja 30 e.Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarin­katu 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.Kansallisteatteri, pieni näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19 (ensi-ilta). Liput 16, 28 ja 32 e.Kansallisteat­teri, Willensauna (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 30 ja 35 e.Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 16–32 e.Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 36,50–78 e.Bakr Hassenin Waiting.... Stoa (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 8 ja 10 e.Kansallisteatteri (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 12–30 e.Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 16, 24 ja 30 e.Ham Helsingin taidemuseo (Eteläinen rautatiekatu 8) klo 19 (lm). Liput 15 ja 25 e.Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8) klo 19. Liput 10 ja 12 e.Val Caniparolin koreografia Chopinin musiikkiin. Kansallisooppera (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–119 e.Humanistispeksi esittää. Teatterimuseo (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G) klo 19.30 (ensi-ilta). Liput 7 ja 10 e.Festivaali esittää ajankohtaisia, uusia elokuvia kaikilta mantereilta. Näytöksiä mm. Kinopalatsissa, Andorrassa ja Orionissa. Elokuvafestivaalin ohjelma osoitteessa www.hiff.fi. Liput 9 e. Sarjakortti 70 e.Viinifestareiden tarjontaan voi tutustua mm. erilaisin teemapoluin. Tapahtumaa tähdittävät naisviinintekijät eri puolilta maailmaa. K18. Vanha ylioppilastalo (Mannerheimintie 3) klo 16–20. Vapaa pääsy. Viininmaistelulipukkeet 1 e / kpl.Tunne orkesterisi -sarjassa Vieraina nokkahuilisti ja vanhojen puhallinsoitinten taitaja Petri Arvo sekä cembalisti Matias Häkkinen. Musiikkitalo, Paavo-sali (Mannerheimintie 13) klo 16.30. Vapaa pääsy.Doc Lounge Helsinki -dokumenttielokuvaklubin syyskausi avajaisdokumenttina nähdään Karin Ekbergin ohjaama elokuva After Inez. Elokuvan jälkeen keskustelua, johon ohjaaja osallistuu Spypen välityksellä. Mukana myös KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n jäseniä. Lavaklubi (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19–21. Liput 8 e.Professori Liisa Keltikangas-Järvinen luennoi päiväkoti-ikäisten lasten persoonallisuuksien huomioimisesta. Miten toimia hitaan sopeutujan kanssa, auttaa sensitiivistä lasta tai ohjata ujoa lasta? Lauttasaaren kirkko, seurakuntasali (Myllykallionrinne 1) klo 18. Vapaa pääsy.Muisteluillassa vieraana on Aira Samulin. Monipuolisen uran tanssin ja muodin parissa tehnyt taiteilija järjesti Finlandia-talossa 1970- ja 1980-luvuilla lukuisia muotishow-esityksiä. Finlandia-talo, Veranda (Mannerheimintie 13 E) klo 18. Vapaa pääsy.Filosofian maisteri Sanna Kaksonen luennoi. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A) klo 17. Vapaa pääsy.Edus­kunnan apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg kertoo. Eduskunnan kirjasto (Aurorankatu 6) klo 17–18. Vapaa pääsy.Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Purppurahohteinen Bysantti -luentosarjassa. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy.Entisten nuorten rehellisiä, hauskoja ja noloja teinipäiväkirjamerkintöjä Afrikasta. Lavalla Risto K. Järvinen ja Tiina Lintunen. Kulttuurikeskus Caisa, aula (Mikonkatu 17 C) klo 18. Vapaa pääsy.Jokiuoman puistossa Vantaalla juhlitaan puistoon ilmestyneitä taideteoksia ja lähiliikuntapaikkaa. Ohjelmassa mm. Pellekaija Pum-orkesteri klo 15.30 ja Stadin juhla­orkesteri klo 16.30 sekä ohjattua tutustumista taideteoksiin ja liikuntapaikkaan. Jokiuomanpuisto (Rusko­kuja 1, Vantaa) klo 15–18. Vapaa pääsy.Työväenopiston havaintoesityksissä yliopiston kotitalousopettajaharjoittelijat valmistavat terveellisiä ja maukkaita mutta juhlavia ruokia metsän antimista. Materiaalimaksu 7 e. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 12–13.30. Vapaa pääsy.Muisteloissa palataan Pitkänsillan takana, Hakaniemessä, Kalliossa ja Vallilassa, elettyyn nuoruuteen 1950–1960-luvuilla. Paula Toivonen herättelee muistoja sanoin ja kuvin. Työväenasuntomuseo (Kirstinkuja 4) klo 14–15. Vapaa pääsy.Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä Miina Savolainen luennoi menetelmästä ja kertoo Lempeä katse IV -valokuvanäyttelystä. Lisäksi opastettu kierros. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Kyläsaarenkuja 2) klo 13–16.15. Vapaa pääsy.Kirjailija Jouni Inkala lukee runojaan ja poimii otoksia Virkin kirjaston 1940-luvun teoksista. Virkin koti (Merikannontie 3 B 32) klo 18–20. Liput 5 e.Aki Yli-Salomäki esittelee sävellyksiään. Musiikkitalo, auditorio (Mannerheimintie 13) klo 13. Vapaa pääsy.Kirjailija Joel Haahtela kertoo uutuusromaanistaan Mistä maailmat alkavat. Vuosaaren kirjasto (Mosaiikkitori 2) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.Terveydenhuollon psykologien teemailta Kun elämä muuttuu. Kirjailija Selja Ahavaa haastattelee psykologi Ulla Kyrönseppä Ahavan kirjan Taivaalta tippuvat asiat pohjalta. Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali (Topeliuksenkatu 6) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.Filosofian maisteri, erikoiskirjastonhoitaja Pirkko Ilmanen kertoo lapselle lukemisen tärkeydestä. Myyrmäen kirjasto (Paalutori 3, Vantaa) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.Luovutetun Karjalan pitäjistä esittelyvuorossa ovat Karjalankannaksella sijainnut Kaukola ja Laatokan Karjalan suurpitäjä Suistamo. Pitäjäseurojen ja -säätiöiden edustajat esittelevät pitäjäänsä. Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 18. Vapaa pääsy.Taiteilijavieraana Osmo Rauhala, joka kertoo aiheesta Elämän tuntosarvet – taiteen tehtävä ihmisen evoluutiossa. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 13–14. Vapaa pääsy.Mitä älykännykällä voi tehdä? Käytännön esimerkkejä ja vinkkejä älykännykän käyttöön. Puhumassa Enter ry:n vertaisopastaja. Kalliolan setlementtitalo (Sturenkatu 11) klo 13–15. Vapaa pääsy.LapsilleNukketeat­teri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 11 e.Tanssiteatteri Raatikko (Viertolankuja 4 B, Vantaa) klo 9 ja 10.30. Liput 13 e.Arja Petterssonin ohjaama tanssitarina. Sopii yli 3-vuotiaille. Tanssiteatteri Hurjaruuth (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A) klo 10 (lm) ja 18. 