Ylen johtoon siirtyvä Jouko Jokinen on kokenut sanomalehtiammattilainen – äskettäin hän kohautti vaatimalla sukupuolineutraaleja titteleitä

Päivän lehti 21.9.2017

Ylen johtoon siirtyvä Jouko Jokinen on kokenut sanomalehtiammattilainen – äskettäin hän kohautti vaatimalla su

Hetkessä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jokinen itse

Nyt Jokinen

Aamulehden