21.9.2017

Uusi huippuyksikkö vahvistaa talousosaamista

mukaan Suomeen perustettava uusi taloustieteen huippuyksikkö tukee talousratkaisujen tekoa.”Huippututkimus ja sen tason pitäminen korkealla on arvo sinänsä. Yhtä olennaista on huippututkimuksen pitkäjänteinen vaikutus ja merkitys lainsäädännön valmistelun pätevöitymiseen, eli edessä olevien kansantalouden vaikeiden talousratkaisujen ja vaikutusarvioiden tekemiseen. Tätä korosti pääministeri Juha Sipilä (kesk) hankkeen julkistamisen yhteydessä tiistaina.””Siksi valtiokin osallistuu uuden yksikön perustamisen rahoitukseen. Myös Suomen Pankki sitoutuu hankkeeseen. Yksikön nimeksi tulee Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE).””Helsinki GSE pyrkii houkuttelemaan leipiinsä alan kansainvälisiä huippuja mutta myös suomalaisia seniori- ja junioritason tutkijoita. Suomen Pankki korostaa tarvetta vahvistaa suomalaista makrotaloustieteen opetusta ja tutkimusta. Toisaalta Suomelle on tär­keää pysyä mukana taloustieteen kansainvälisessä kehityksessä. Siksi huippututkijoiden verkostot ovat elintärkeitä.””Talouden nobelistin, professori Bengt Holmströmin mukaan Suomi perustaa taloustieteen keskuksen juuri oikeaan aikaan. Vastaavista on saatu hyviä kokemuksia muun muassa Barcelonasta ja Tukholmasta.”: ”On hyvä, että tutkimusta ja opetusta kehitetään ja mietitään uusia keinoja pitää suomalainen tiede korkealla tasolla. Tästä huippuyksikön perustamisessa on kyse.””Sama tavoite oli Aalto-yliopiston pe­rustamisella. Tuolloin rahoitus haluttiin keskittää pitkälti Aalto-yliopistoon suomalaisen tieteen nostamiseksi. Jossain määrin tavoitteessa on onnistuttu, mutta resurssien keskittämiseen nähden tulokset voisivat olla parempiakin. Keskittäminen merkitsi muiden yliopistojen resurssien niukkenemista. Samalla se toimi aluepolitiikkana pääkaupunkiseudulle.””Toivottavasti tällaisesta kehityksestä ei nyt ole kyse. Sipilä totesi, että taloustieteen uusi huippuyksikkö tulee tekemään yhteistyötä myös pääkaupunki­seudun ulkopuolisten tekijöiden kanssa. On toivottavaa, että ’ulkopuolisilla tekijöillä’ tarkoitetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolisia yliopistoja.”: ”Jos Sipilä haluaa pelastaa hallituksensa rapautuneen imagon koulutusasioissa, oliko tämä juuri se ainoa oikea tapa: perustaa uusi yksikkö ja siihen uusia virkoja. Koulutukseen panostaminen on hyvä asia, mutta mennäänkö tässä nyt johonkin toiseen äärimmäisyyteen. Perustetaan olemassa olevan yliopistotutkimuksen ja Suomen Pankissa harjoitettavan tutkimuksen päälle uutta tutkimusta.””Eikö rahan, kymmeniä miljoonia, olisi voinut käyttää jo nyt käytössä olevien tutkimusresurssien vahvistamiseen?”