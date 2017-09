Päivän lehti 21.9.2017

Neulominen rauhoittaa – mutta mistä löytyisi vastaava rentoutumiskeino iäkkäille miehille, kysyy tutkija

Miksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

neulominen rauhoittaa? Kognitiotieteen dosenttiHelsingin yliopistosta vastaa:”Neulominen rauhoittaa ennen muuta siksi, että se on tuttu puuha, josta on mukavia aiempia kokemuksia. Vain tutuilla käsitöillä on rauhoittava vaikutus, sillä uuden taidon opettelu päinvastoin innostaa tai turhauttaa. Kun ihmiselle kertyy ajan myötä myönteisiä neulomiskokemuksia, rentoon mielentilaan siirtymisestä tulee aina vain helpompaa.Neulominen on kevyttä fyysistä toimintaa, joka ei kuormita kehoa. Toisin kuin urheilu, jonka rentouttava vaikutus ilmenee jälkikäteen, neulominen rauhoittaa heti.Rentoutuminen näkyy kehossa pulssin ja ihon sähkönjohtavuuden laskuna sekä sydämen sykevälivaihtelun kasvuna.Tutun puuhan parissa ihminen voi antaa tarkkaavaisuutensa herpaantua. Tämä vapauttaa kognitiivisia resursseja ja myös helpottaa oppimista. Siksi neuloessa voi olla mukava kuunnella vaikkapa radion tiedeohjelmaa. Samasta syystä koulussa ja luennoilla opettajien on hyvä antaa oppilaille vapaus näperrellä sormillaan.Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus konkreettiseen käsillä tekemiseen. Neulominen sopii rauhoittumiskeinoksi myös laitoksessa tai kotona asuvalle ikäihmiselle. Lankatyöt ovat kuitenkin perinteisesti naisten harrastus, ja ikävä kyllä vanhoilta miehiltä puuttuu usein vastaava rauhoittumiskeino. Sopivia vaihtoehtoja pitäisi keksiä lisää.”