Päivän lehti 21.9.2017

Emme tiedä, miten Facebook meihin vaikuttaa ja kenen rahoilla

Facebookilla

Luottamus

Saksalainen Correctiv-järjestö on kiinnostava paikka vierailla. Correctiven toimistossa tehdään valheenpaljastusta – siellä torjutaan Saksassa vaalien alla leviäviä valeuutisia.Correctiv tekee faktantarkastuksessaan yhteistyötä myös Facebookin kanssa. Järjestö saa Facebookilta päivittäin listan käyttäjien Facebookille ilmoittamista valeuutisepäilyistä.Maksua Correctiv ei Facebookilta saa eikä ota, ja siksi se voi valita, mihin valeuutisiin tarttuu. Toiminta on pientä. Kysymys kuuluukin, tekeekö Facebook itse riittävästi sen eteen, ettei se levitä valheita.on kiire ottaa vastuuta sisällöstään. Muut eivät voi sitä sen puolesta tehdä – eivätkä edes halua. Saksassa Facebook yritti löytää perinteisistä mediataloista kumppania, mutta sai pakit. Miksi mediatalot tekisivät Facebookin maineenhallintaa – kun se jakaa ilman korvausta mediatalojen sisältöjä samassa virrassa valeuutisten kanssa?Myös viranomaiset ja lainsäätäjät ovat Facebookiin perässä. Esimerkiksi Saksassa on tekeillä vihapuhelaki, joka velvoittaa poistamaan lakia rikkovat sisällöt 24 tunnissa. Suurin syy siihen, miksi Facebookilla on kiire, on kuitenkin käyttäjien luottamus. Ilman sitä ei ole koko bisnestä.ei ole kiinni vain valeuutisista. Isoin ongelma ovat algoritmit, joita Facebook ei avaa. Ne määräävät, mitä kukin uutisvirrassaan näkee. Käyttäjä kohtaa vain sen sisällön, mitä Facebook – ja sille maksavat tahot – haluavat.Algoritmit muuttavat demokratian ytimeen kuuluvaa mielipiteiden moniäänisyyttä tavalla, jota parhainkaan faktantarkistaja ei voi arvioida. Emme tiedä, miten meihin vaikutetaan ja kenen rahoilla.