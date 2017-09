Päivän lehti 21.9.2017

Keskiviikon tulospörssissä muun muassa jääkiekon Liigaa, raviurheilua ja keskeisimpiä rahapelejä

Jalkapallo

Jääkiekko

Pyöräily

Pöytätennis

Raviurheilu

Salibandy

Rahapelejä

Tv-urheilua

Serie A: Benevento–AS Roma 0–4.: Hammarby–IFK Göteborg 2–1, Jönköpings S–Sirius 3–1, Östersunds FK–Malmö FF 2–2, Halmstad–Kalmar FF 1–1.Lohko B: KäPa–BK-46 0–1 (0–0).1. erä: Maaliton.2. erä: Maaliton.Jäähyt: 21.12 Sami Sandell Ilves 2 min, 29.06 Tapio Laakso Ilves 2 min, 39.05 Panu Mieho HIFK 2 min.3. erä: 46.17 Lennart Petrell (Teemu Eronen–Thomas Nykopp) 0–1, 57.36 Joona Ikonen (Arttu Ruotsalainen–Stefan Espeland) 1–1,Jäähyt: 40.42 Ryan O'Connor HIFK 2 min, 44.04 Valtteri Viljanen Ilves 2 min, 46.58 Ville Varakas HIFK 2 min, 51.04 Sami Sandell Ilves 2 min, 54.11 Ryan O'Connor HIFK 2 min.Jatkoaika: Maaliton.Jäähyt: 3.35 Joonas Rask HIFK 2 min.VL-kilpailu: Sami Sandell 2–1Jäähyt yhteensä: Ilves 4x2 min=8 min, HIFK 5x2 min=10 min.Maalivahtien torjunnat: Antti Lehtonen Ilves 7+7+7+0=21 Atte Engren HIFK 7+9+11+5=32.Yleisöä: 3793ottelut: 21.9. Tappara–JYP, 22.9. Sport–Ässät, TPS–Kärpät, Lukko–KalPa, HIFK–Jukurit, Pelicans–SaiPa.: Traktor–HK Sotshi 3–5 (0–2, 1–0, 2–3), Neftehimik–Riian Dinamo 2–0 (1–0, 1–0, 0–0), Slovan–Ak Bars 3–6 (1–1, 1–2, 1–3).harjoitusotteluita: Nashville–Florida 3–5 (0–1, 2–1, 1–3). N: Juuse Saros 23/27 torjuntaa. F: Henrik Haapala 1+0, Harri Säteri 16/19 torjuntaa (pelasi 30.45 min). Nashville–Florida ja. 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0). N: Miikka Salomäki 2+0, Pekka Rinne 10/11 torjuntaa (pelasi 31.26 min).Columbus–Chicago 2–5 (0–1, 0–4, 2–0). Columbus: Joonas Korpisalo 16/21 torjuntaa (pelasi 40 min).Boston–Detroit 4–2 (0–0, 3–1, 1–1), Buffalo–Pittsburgh ja. 4–3 (1–0, 1–1, 1–2, 1–0), P: Olli Määttä 1+0, Antti Niemi 21/23 torjuntaa (pelasi 40 min). Tampa Bay–Carolina 1–2 (0–1, 1–1, 0–0), C: Teuvo Teräväinen 1+1.: Maantiepyöräilyn MM-kisat:Miesten aika-ajo, 31 km: 1) Tom Dumoulin Hollanti 44.41,00 (41,626 km/t), 2) Primoz Roglic Slovenia –57,79, 3) Chris Froome Britannia –1.21,25.: Itävallan avoimet:Miesten karsintaa: Benedek Olah Suomi–Christian Friedrich Itävalta 4–0 (11–9, 11–6, 12–10, 11–6), Jens Lundqvist Ruotsi–Olah 4–2 (11–9, 6–11, 11–9, 9–11, 11–7, 11–3). Olah karsiutui pääsarjasta.: Toto 65:4. lähtö, Toto 65-1, lv 2100 m Derbysarja : 1) MAS Aristocrat/Tapio Perttunen 15,3a (23,99), 2) Reason To Believe 15,4a (5,68).3) Mr Nice Way 15,7a (10,89).4) Valiant Dream 15,8a (53,43). Toto (9-4-7): 23,99 4,42-2,69-2,59 62,34.5. lähtö, Toto 65-2, sh 2100 m: 1) Mikori/Mika Forss 27,7 (4,55), 2) Lola-Mi 27,8 (30,24).3) Meno-Miina 27,9 (26,39).4) Pappan Paras 27,1 (7,33).poissa: 8, 9. Toto (6-3-7): 4,55 1,73-4,30-5,85 48,98.6. lähtö, Toto 65-3 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Callaway Scoop/Antti Ala-Rantala 15,0a (1,68), 2) Capehill's Cadeau 15,0a (18,05).3) Kurt Sånna 15,2a (92,99).4) Party Hard 15,5a (5,17).poissa: 2. Toto (7-3-1): 1,68 1,87-3,55-16,43 9,80. Toto4 voitto-osuus: 2,80.7. lähtö, Toto 65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 3100 m Vantaan Energian Voimaliiga: 1) William Birdland/Mika Forss 14,9 (2,0), 2) Wasa Thunder 15,6 (8,77).3) Issaquah Sund 15,1 (5,1).4) Cincinnati 15,7 (49,38).poissa: 3, 4, 12. Toto (11-5-8): 2,00 1,37-2,26-1,82 9,92. Toto4 voitto-osuus: 3,50. Troikka: 45,12.8. lähtö, Toto 65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Wang Dang Doodle/Jarmo Saarela 16,7a (2,67), 2) Callela Everest 16,8a (8,09).3) Ingrosso 17,0a (6,88).4) Franklin Web 17,1a (17,08). Toto (2-1-6): 2,67 1,34-2,53-1,83 7,34. Toto4 voitto-osuus: 4,40.9. lähtö, Toto 65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Joker Photo/Tapio Perttunen 13,6a (43,77), 2) Finn McCool 13,6a (11,52).3) Axel Foley 13,8a (9,79).4) Amelie Frost 13,9a (19,53). Toto (1-5-4): 43,77 7,81-6,00-2,96 122,77. Toto4 voitto-osuus: 125,60. Troikka: 2541,79. Päivän Duo: 2-1, kerroin: 66,89.liiga: TPS–EräViikingit 3–7 (0–0, 2–3, 1–4).liiga: EräViikingit–Classic 3–4 (1–0, 1–3, 1–1).Päiväarvonta (20.9.): 7, 10, 13, 17, 20, 22, 25, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 56, 60, 63, 68. Kunkkunumero: 29.Ilta-arvonta (20.9.): 5, 7, 10, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 29, 35, 36, 42, 45, 46, 47, 50, 65, 66. Kunkkunumero: 29.Myöhäisarvonta (20.9.): 1, 2, 6, 8, 12, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 35, 36, 44, 46, 48, 60, 61, 63, 68. Kunkkunumero: 17.(20. 9.): 3 2 0 9 6 5 4.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.Päänumerot (20.9.): 6, 13, 23, 27, 37, 46. Vikingnumero: 6. Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 30.Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 273 520,30 e, 5+1 oikein 7 971,60 e, 5 oikein 1 034,70 e, 4+1 oikein 43,40 e, 4 oikein 22,40 e, 3+1 oikein 7,40 e, 3 oikein 3,90 e18.30 Liiga: Tappara-JYP19.00 Ravit: Toto 4, Kouvola20.00 PGA Tour: The Tour Championship20.00 SHL: Brynäs-HV7117.00 PGA Tour: The Tour Championship09.00 ja 14.30 Snooker: World Open17.30 Tennis: ATP 250, Pietari13.00 Tennis: ATP 250, Pietari21.00 La Liga: Villarreal-Espanyol23.00 La Liga: Levante-Real Sociedad22.00 La Liga: Celta Vigo-Getafe03.25 NFL: San Francisco-LA Rams14.35 NHL Preseason: Los Angeles-Vancouver18.30 KHL: Jokerit-TsSKA Moskova13.30 ja 17.30 European Tour: Portugal Masters