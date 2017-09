Päivän lehti 21.9.2017

Suomalaismies syytteeseen Tanskassa terrorijärjestöön kuulumisesta – Syyttäjä: matkusti Syyriaan ja liittyi Is

Suomalaismiestä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Miehiä