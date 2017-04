Lauantain elokuvia

Päivän lehti 22.4.2017

Viimeinen elokuva ★★★



(USA 1971) Peter Bogdanovich tulkitsi Larry McMurtryn vuonna 1966 ilmestyneestä samannimisestä romaanista nostalgisen mustavalkoisen draaman, joka seuraa teinien (mm. Jeff Bridges) elämää 1950-luvulla. Elokuvasta esitetään ohjaajan versio. (K12) Teema klo 20.00



Thor – The Dark World ★★



(USA 2013) Thor saa uuden vihollisen. Alan Taylor ohjasi skandinaaviseen tarustoon perustuvalle Marvel-sarjakuvafilmatisoinnille puuduttavaa jatkoa. Tom Hiddleston pelastaa, mitä pelastettavissa on Thorin pahana Loki-veljenä. (K12) Nelonen klo 21.00



Die Hard – vain kuolleen ruumiini yli ★★★



(USA 1988) Kyttä (Bruce Willis) yrittää pelastaa vaimonsa ja muut samassa firmassa työskentelevät pikkujoulujuhlijat terroristien kynsistä. John McTiernanin toimintaelokuva on moderni klassikko.(K16) Sub klo 21.00



Puhdistuksen yö – Anarkia ★★★



(USA 2014) Tulevaisuudessa rikokset ovat laillisia 12 tunnin ajan kerran vuodessa. James DeMonaco ohjasi kauhuelokuvalleen jatko-osan, joka pohtii väkivallan oikeutusta, toisin kuin edeltäjänsä. Leffa saa yhteiskuntakriittisiä sävyjä väläytellessään hallituksen salaliiton mahdollisuutta. (K16) TV5 klo 21.00



Barneyn versio ★★★



(Kanada/Italia 2010) Tv-tuottajaa (Paul Giamatti) epäillään ystävänsä murhasta. Richard J. Lewisin draama perustuu Mordecai Richlerin vuonna 1997 ilmestyneeseen samannimiseen romaaniin. Dustin Hoffman tekee herkullisen roolin poliisi-isänä ja David Cronenberg cameon. (K12) Hero klo 21.00



Hölmö, hullu, rakkaus ★★★



(USA 2011) Hurmuri (Ryan Gossling) jakaa neuvojaan ystävälleen. Glenn Ficarran ja John Requan romanttinen komedia kumartaa Dirty Dancing -leffalle. (K7) Ava klo 21.00



Texasville – unohduksen maa ★★★



(USA 1990) Peter Bogdanovich teki jatko-osan vuonna 1971 ilmestyneelle draamalleen Viimeinen elokuva. 1950-luvun nuoret (mm. Jeff Bridges) potevat keski-iänkriisiä 1980-luvulla. Elokuva perustuu Larry McMurtryn vuonna 1987 ilmestyneeseen samannimiseen romaaniin. Teema klo 22.01



Hostel ★



(USA 2005) Reppureissaajatriosta tehdään sylttyä Slovakiassa. Äärimmäisen sadistisen gore-elokuvan on tuottanut Quentin Tarantino ja ohjannut Eli Roth. (K18) Kutonen klo 23.01



Taken 3 ★★



(Ranska 2014) Ex-agenttia (Liam Neeson) syytetään tyttärensä äidin murhasta. Olisikohan toimintaelokuvasarjan kolmas osa ollut yhtään sen parempi, jos tuottaja-käsikirjoittaja Luc Besson olisi myös ohjannut sen? (K16) Nelonen klo 23.20



Jutun loppu ★★★



(USA 1999) Kirjailijalla (Ralph Fiennes) on suhde naimisissa olevan naisen (Julianne Moore) kanssa toisen maailmansodan aikaisessa Lontoossa. Neil Jordan filmatisoi Graham Greenen samannimisestä vuonna 1951 ilmestyneestä omaelämäkerrallisesta romaanista haikean draaman. Tunteikkaan soundtrackin on säveltänyt Michael Nyman. (K12) TV5 klo 1.05