Päivän lehti 22.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Lähdetään siitä, ettei jääkiekkoliiga NHL:ssä pelata pronssiotteluita, ja Suomessahan matkitaan lähes kaikki sieltä.



Mutta ei NHL:ssä edes jaeta mitään pronssimitaleja. Ei siellä mikään joukkue sijoitu kolmanneksi, eikä edes hopealle. Siellä vain voitetaan tai hävitään.



Jos pronssit halutaan Suomessa jakaa, on luontevin paikka pronssiottelu.



Jos kaksi välieräsarjaa päättyy vaikkapa viikon välein, voidaan pronssit jakaa vasta viimeisen pelin jälkeen tai postittaa pelaajille. Ei kuulosta hyvältä.



Jokaiselle pelaajalle itsensä lataaminen uudelleen hävityn välieräsarjan jälkeen on työlästä, mutta osa työtä.



Paras tapa olisi antaa pelaajien päättää. Ja he ovatkin vastanneet kyselyyn, jossa äänet puolesta ja vastaan menivät melkein tasan. Vastustajat saivat parin prosentin enemmistön.



Ei sielläkään asia ihan selvä ole.