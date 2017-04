Päivän lehti 22.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jalkapallo Jalkapalloliiga



Inter–IFK Mariehamn 1–1 (1–1)



2. Aleksei Kangaskolkka 0–1, 24. Njazi Kuqi 1–1. Yleisöä: 3072.



Jääkiekko Jyväskylä:



Liigan pronssiottelu:



JYP–HIFK ja. 6–5 (2–2, 2–1, 1–2, 1–0)



1. erä: 6.46 Juha-Pekka Hytönen (Janne Kolehmainen-Janne Tavi) 1–0, 7.52 Janne Tavi (Joonas Nättinen-Mikko Kalteva) 2–0 yv, 13.52 Juuso Puustinen (Joonas Rask-Roope Hintz) 2–1, 16.03 Joonas Rask (Juuso Puustinen-Roope Hintz) 2–2.



Jäähyt: 6.46 Joe Finley HIFK 2 min, 17.31 Tuomas Pihlman JYP 2 min.



2. erä: 29.54 Juha-Pekka Hytönen (Nolan Yonkman-Sami Niku) 3–2, 34.52 Roope Hintz (Juuso Puustinen) 3–3, 39.48 Henri Kanninen (Sami Niku) 4–3.



3. erä: 55.20 Juuso Puustinen (Roope Hintz-Joonas Rask) 4–4, 57.06 Sami Niku (Michel Miklik-Anssi Löfman) 5–4 yv, 57.31 Juuso Puustinen (Saku Salmela-Roope Hintz) 5–5.



Jäähyt: 41.41 Corey Elkins HIFK 2 min, 49.52 Anssi Löfman JYP 2 min, 56.03 jr HIFK 2 min (kärsi Juhamatti Aaltonen).



4. erä: 60.45 Michel Miklik 6–5.



Jäähyt yhteensä: JYP 2x2 min=4 min, HIFK 3x2 min=6 min.



Torjunnat: Juho Olkinuora JYP 8+6+7+0 =21, Kevin Lankinen HIFK 8+7+9+1=25.



Yleisöä: 3916.



Bratislava: Euro Hockey Challenge -sarjan maaottelu:



Slovakia–Suomi 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)



Käsipallo Käsipalloilun SM-sarjan 3. välieräottelut: BK-46–GrIFK 27–25 (13–12).



BK-46 finaaleihin voitoin 3–0. Cocks–Siuntio 41–25 (20–11). Cocks finaaleihin voitoin 3–0.



Tennis Monte Carlo, Miesten ATP-turnaus (palkintoarvo 4,2 miljoonaa euroa):



Nelinpelin puolivälierä: Rohan Bopanna Intia/Pablo Cuevas Uruguay–Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1) 3–6, 6–3, 13–11.



Rahapelit Keno 16/17



Perjantai 21. 4. Päiväarvonta



Oikeat numerot: 5, 8, 12, 13, 14, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 46, 53, 66, 68



Kunkkunumero: 32



Ilta-arvonta, oikeat numerot: 4, 8, 15, 17, 22, 25, 32, 39, 41, 47, 48, 52, 54, 57, 58, 59, 64, 66, 68, 70



Kunkkunumero: 32



Eurojackpot 16/17, Perjantai 21. 4.



Päänumerot: 27, 31, 44, 46, 49. Tähtinumerot: 6, 8.



Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 322 331,50 e, 5 oikein 151 685,40 e, 4+2 oikein 6 320,20 e, 4+1 oikein 293,50 e, 4 oikein 141,00 e, 3+2 oikein 68,70 e, 2+2 oikein 23,80 e, 3+1 oikein 21,20 e, 3 oikein 18,00 e, 1+2 oikein 10,70 e, 2+1 oikein 8,70 e



Perjantai-Jokeri 16/17: 3 4 0 0 2 3 4



Tv-urheilu Lauantai 22.4.



Yle TV2: 13.00 Salibandyliiga N: Classic-SB Pro, finaali



15.05 Käsipallo N: HIFK-Dicken, 2. finaali



16.45 Salibandyliiga M: Classic-EräViikingit, finaali



19.00 Jääkiekon U18 MM: Suomen välierä



Ruutu+ Urheilu 1: 13.00 Superpesis N: Tampere-Pori



16.00 Superpesis M: Joensuu-Kouvola



22.00 NBA Playoffs: Milwaukee-Toronto



Ruutu+ Urheilu 2: 17.00 Liiga: Tappara-KalPa, 3. finaali



MTV3: 17.00 Ravit: Toto76, Seinäjoki



C More Max: 15.00 Ravit: Toto76, Seinäjoki



C More Sport 1: 16.15 SHL: Brynäs-HV71, 4. finaali



20.35 Moto3: Aika-ajot, USA



22.10 MotoGP: Aika-ajot, USA



23.05 Moto2: Aika-ajot, USA



C More Sport 2: 14.30 Tennis: Masters 1000, Monte Carlo



20.00 PGA Tour: Texas Open



C More Golf: 20.00 PGA Tour: Texas Open



Eurosport 1: 12.00, 16.30 ja 21.00 Snookerin MM



Eurosport 2: 16.30 Bundesliiga: Bayern München-Mainz



19.30 Bundesliiga: M’gladbach-Dortmund



23.00 MLS: Portland-Vancouver



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium: 14.00 La Liga: Málaga-Valencia



17.00 Valioliiga: West Ham-Everton



19.15 FA Cup: Chelsea-Tottenham



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport: 21.45 La Liga: Espanyol-Atlético



Viasat Fotboll: 17.15 La Liga: Villarreal-Leganés



19.30 La Liga: Osasuna-Sporting Gijón



Viasat Urheilu: 15.00 F1-veneet: Aika-ajot, Portugali



19.00 Serie A: Atalanta-Bologna



21.45 Serie A: Fiorentina-Inter



03.05/05.35 NHL Playoffs: Ottelu avoin



Viasat Sport: 03.05/05.35 NHL Playoffs: Ottelu avoin



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey: 22.05 NHL Playoffs: Minnesota-St. Louis 03.05 NHL Playoffs: NY Rangers-Montreal



Viasat Golf: 07.30 European Tour: Shenzhen International



Toto76-vihjeet 1 Viikon varma



Jenkkiori Madrid (lähtö 5) voitti viime vuonna peräti 11 kertaa. Myös kauden avaus sujui Tapio Mäki-Tulokkaan laatutallin valmennettavalta voitokkaasti. Seinäjoella varmamme tehtävä vaikuttaa sopivalta, vaikka 20 metrin takamatka tuokin lisämetrejä kiriin. Madrid jaksaa tehdä omaa juoksuaan ja pitkä 3100 metrin matka sopii hyvin, joten Mika Forssin ajovärit voidaan hyvinkin nähdä taas kerran ensimmäisenä maaliviivalla.



Toto76-kierros 16 / Seinäjoki



HS:n Toto76-vihjesysteemi:



1. lähtö: 3, 6, 5



2. lähtö: 3, 2, 9, 6



3. lähtö: 3, 4, 5



4. lähtö: 3, 1



5. lähtö: 9



6. lähtö: 1, 9, 5, 6



7. lähtö: 3, 7, 2



3x4x3x2x1x4x3 = 864 riviä – 43,20 euroa. Peliaika päättyy lauantaina 22.4. kello 15.30. Toto76 ajetaan lähdöissä 6-12. HS:n viime viikon Toto76-vihjeessä oli viisi oikein.



Tommi Linna