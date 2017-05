Päivän lehti 22.5.2017

Kainuun Sanomat kirjoittaa perussuomalaisten puheenjohtajakilpailusta.



”On ennalta selvää, että valinta tapahtuu kahden pääehdokkaan välillä. Sampo Terho nousi äskettäin hallitukseen kulttuuri-, urheilu ja eurooppaministeriksi. Euroopan parlamentista puoluejohtajaksi tähtää Jussi Halla-aho.”



”Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen paljasti keskiviikkona Helsingin Sanomien Vieraskynä-artikkelissaan, että Halla-aho on perussuomalaisten äänestäjien keskuudessa Terhoa selvästi suositumpi ehdokas Timo Soinin seuraajaksi.”



”Puheenjohtajan valintaan voivat osallistua vain puolueen jäsenet. Äänestäjien mielipiteillä on siinä tietysti ohjaava merkitys. Siksi kukaan ei voi varmasti ennustaa, miten johtajavaalissa lopulta käy.”



”On tiedossa, että puolueen jäsenmäärä on puoluekokouksen alla kasvanut yli 10 000:een. Jyväskylän kokoukseen heistä voi tulla jopa 3 000, kenties ylikin.”



”Halla-ahon tukijoiden piireissä on esitetty väitteitä, että puoluehallitus olisi hylännyt aiheetta uusia jäsenhakemuksia. Tämän puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo on kiistänyt.”



”Halla-ahon voitto voi johtaa jopa puolueen ja eduskuntaryhmän hajoamiseen. Pääosa eduskuntaryhmästä on sitoutunut hallitusyhteistyöhön ja on kantanut monet kipeät ratkaisut ryhdikkäästi. Poliisikansanedustajien äskeinen protesti hallintarekisteriasiassa on harvinainen poikkeus.”



”Kaikki olisi ollut turhaa, jos Brysselistä puoluetta etäohjaava Halla-aho heittäisi puolueen pelkällä persoonallaan oppositioon.”



Etelä-Saimaa sekä Kymen Sanomat ja Kouvolan Sanomat kirjoittavat, että puoluejohdon suosikkina pidetyn Sampo Terhon valintaan sisältyy riski puolueen alamäen jatkumisesta.



”Perussuomalaisten kannatus on ollut vakaassa laskussa, ja puolueessa varmasti mietitään keinoja laskukierteen katkaisemiseksi. Halla-aho ainakin pitäisi nykyiset kannattajat tiukemmin mukana.”



”Jyrkästi maahanmuuttovastaisen Halla-ahon valintaankin sisältyy omat ongelmansa. Hänen johdollaan vaarantuisi hallitusyhteistyö ja puolue voisi ajautua takaisin marginaaliin. Suuren yleisön tavoittelu olisi vaikeaa, sillä Taloustutkimuksen kyselyssä Terholla oli siinä joukossa yli kolme kertaa enemmän kannatusta kuin Halla-aholla.”



”Puoluekokousedustajat joutuvat siis valitsemaan omien joukossa suositun, mutta muissa ryhmissä ja suuren yleisön keskuudessa vastustusta herättävän Halla-ahon tai puolue-eliitin suosikin, mutta ympäripyöreämmän Terhon välillä.



”Samalla pitänee päättää, ollako ’aatteellisesti oikeassa’ oppositiossa vai roikkua kannatusta ja periaatteita rapauttavassa hallitusvallan kahvassa.”