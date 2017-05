Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 22.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Autourheilu Matosinhos, rallin MM-sarjan 6/13 kilpailu, Portugalin ralli:



Lopputulokset, 19/19 erikoiskoetta: 1) Sebastien Ogier Ranska, Ford 3.42.55,7, 2) Thierry Neuville Belgia, Hyundai jäljessä 15,6 sekuntia, 3) Dani Sordo Espanja, Hyundai –1.01,7, 4) Ott Tänak Viro, Ford –1.30,2, 5) Craig Breen Irlanti, Citroen –1.57,4, 6) Elfyn Evans Britannia, Ford –3.10,6, 7) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi Toyota –3.48,9, 8) Mads Östberg Norja, Ford –5.29,7, 9) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –5.43,6, 10) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota –8.13,3,



... 12) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford (WRC2) –11.33,1.



Tilanne kuljettajien MM-sarjassa: 1) Ogier 128, 2) Neuville 106, 3) Latvala 88, 4) Tänak 83 ...10) Hänninen 21.



Tilanne valmistajien MM-sarjassa: 1) M-Sport (Ford) 199, 2) Hyundai 173, 3) Toyota 113, 4) Citroen 85.



Seuraava kilpailu: 9.–11.6. Italia.



Golf Agrigento, Italia, miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo miljoona euroa:



Lopputulokset, 72 reikää (par 71):



270 lyöntiä (14 alle parin): Alvaro Quiros Espanja 63+64+70+73, Zander Lombard Etelä-Afrikka 62+68+72+68



Quiros voitti kilpailun toisella uusintareiällä.



271 (–13): Li Haotong Kiina 64+68+73+66,



272 (–12): Pep Angles Espanja 69+66+68+69,



... 276 (–8): mm. Mikko Korhonen Suomi 67+67+73+69 (jaettu 11. sija),



... 283 (–1): mm. Roope Kakko Suomi 68+69+75+71 (jaettu 55. sija).



Jalkapallo Englannin Valioliigan päätöskierros: Arsenal–Everton 3–1, Burnley–West Ham 1–2, Chelsea–Sunderland 5–1, Hull–Tottenham 1–7, Leicester–Bournemouth 1–1, Liverpool–Middlesbrough 3–0, Manchester U–Crystal P 2–0, Southampton–Stoke 0–1, Swansea–West Bromwich 2–1, Watford–Manchester C 0–5.



Tanskan liiga, ylempi loppusarja: Lyngby–FC Kööpenhamina 3–1, SönderjyskE–Bröndby 3–0 (Paulus Arajuuri B vaihtoon 59. minuutilla).



Jääkiekko Köln, MM-kisat, pronssiottelu:



Venäjä–Suomi 5–3 (1–0, 3–1, 1–2)



1. erä: 6.58 Nikita Gusev (Viktor Antipin–Valeri Nitshushkin) 1–0.



2. erä: 21.48 Vladimir Tkatshjov (Nitshushkin–Artjom Zub) 2–0 av., 27.01 Gusev (Artemi Panarin–Jevgeni Dadonov) 3–0 yv., 28.16 Bogdan Kiselevitsh (Vladislav Namestnikov–Nitshushkin) 4–0, 39.33 Mikko Rantanen (Valtteri Filppula) 4–1.



3. erä: 41.16 Mikko Lehtonen (Sebastian Aho) 4–2, 45.29 Veli-Matti Savinainen (Rantanen–Sebastian Aho) 4–3 yv., 48.03 Kutsherov (Gusev–Anton Belov) 5–3.



Rangaistukset yhteensä: Venäjä 4x2 min, Suomi 5x2.



Maalivahtien torjunnat: Andrei Vasilevski 9+8+9=26, Joonas Korpisalo 9+5+0=14 (vaihtoon ajassa 28.16), Harri Säteri 0+4+7=11.



Yleisöä: 16182.



NHL:n länsilohkon 5/7 finaali:



Anaheim–Nashville 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)



N: Pekka Rinne 32/33 torjuntaa.



Nashville johtaa voitoin 3–2.



Koripallo NBA:n länsilohkon 3/7 loppuottelu:



San Antonio–Golden State 108–120. Golden State johtaa voitoin 3–0.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Kempele–Kouvola 0–2 (0–7, 2–3)



Kitee–Kankaanpää 1–2 (0–2, 5–1, 0–1)



Raahe–Vimpeli 0–1 (4–7, 2–2)



Seinäjoki–Oulu 2–1 (4–5, 5–3, 4–0)



Hyvinkää–Alajärvi 2–0 (7–4, 3–1)



Pyöräily Bergamo, maantiepyöräilyn Italian ympäriajo:



15. etappi, Valdengo–Bergamo, 199 km: 1) Bob Jungels Luxemburg 4.16.51, 2) Nairo Quintana Kolumbia, 3) Thibaut Pinot Ranska, 4) Adam Yates Britannia, 5) Domenico Pozzovivo Italia, 6) Patrick Konrad Itävalta, 7) Vincenzo Nibali Italia, 8) Tom Dumoulin Hollanti, 9) Ilnur Zakarin Venäjä, 10) Bauke Mollema Hollanti kaikilla sama aika.



Kokonaiskilpailun tilanne 15/21 etapin jälkeen: 1) Dumoulin 63.48.08, 2) Quintana jäljessä 2.41, 3) Pinot –3.21, 4) Nibali –3.40, 5) Zakarin –4.24, 6) Mollema –4.32, 7) Pozzovivo –4.59, 8) Jungels –5.18, 9) Andrey Amador Costa Rica –6.01, 10) Steven Kruiswijk Hollanti –7.03.



Maanantaina välipäivä, tiistaina ajetaan 222 kilometrin etappi Rovettasta Bormioon. Ympäriajo päättyy 28. toukokuuta Milanoon.



Suunnistus Kangasala, SM-kilpailut, keskimatka:



Naiset:



1) Saila Kinni Tampereen Pyrintö 30.16, 2) Merja Rantanen Jämsän Retki-Veikot 31.06, 3) Marika Teini SK Pohjantähti 31.32.



Miehet:



1) Fredric Portin Paimion Rasti 32.46, 2) Einari Heinaro Helsingin Suunnistajat 33.51, 3) Aaro Asikainen 34.42.



Tennis Rooma, miesten ATP Masters -turnaus, palkintoarvo noin 4,27 miljoonaa euroa:



Kaksinpelin loppuottelu: Alexander Zverev Saksa (16)–Novak Djokovic Serbia (2) 6–4, 6–3.



Naisten WTA-turnaus, palkintoarvo noin 2,78 miljoonaa euroa:



Kaksinpelin loppuottelu: Elina Svitolina Ukraina (8)–Simona Halep Romania (6) 4–6, 7–5, 6–1.



Yleisurheilu Kawasaki, Japani, Golden Grand Prix:



Miehet:



Keihäs: 1) Thomas Röhler Saksa 86,55, 2) Shih-Feng Huang Taiwan 82,57, 3) Jaroslav Jilek Tshekki 82,46.



Naiset:



Pituus: 1) Tianna Bartoletta USA 679 (+0,8).



Moukari: 1) Gwen Berry USA 74,13, 2) Sophie Hitchon Britannia 73,97.



Keihäs: 1) Liu Shiying Kiina 66,47 (Aasian ennätys), 2) Kathryn Mitchell Australia 63,23.



Baku, Azerbaidzhan, 4. islamilaisen solidaarisuuden kisat:



Miehet:



Keihäs: 1) Ahmed Bader Magour Qatar 83,45.



Halle, Saksa, Hallen heittopäivät, 1/2 kilpailupäivä:



Miehet: Kiekko: 1) Daniel Ståhl Ruotsi 68,07. Moukari: 1) Paweł Fajdek Puola 82,31 (kk).



Keihäs: 1) Bernhard Seifert Saksa 81,10, 2) Lars Hamann Saksa 80,85, 3) Dmitro Kosinskij Ukraina 80,37.



Naiset:



Kiekko: 1) Nadine Müller Saksa 65,76.



Moukari: 1) Anita Wlodarczyk Puola 76,32.



Keihäs: 1) Christin Hussong Saksa 61,91.



Tallinna, Viro, heittolajien kilpailu:



Miehet, keihäs: 1) Magnus Kirt Viro 82,84.



Naiset, keihäs: 1) Liina Laasma Viro 61,32.



Rahapelit Keno 20/17



Päiväarvonta (21.5.): 3, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 21, 23, 27, 30, 33, 41, 44, 47, 48, 50, 53, 55, 56. Kunkkunumero: 55.



Ilta-arvonta (21.5.): 2, 6, 10, 12, 14, 15, 18, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 47, 48, 51, 57, 66. Kunkkunumero: 27



TV-urheilu Ruutu+ Urheilu 1



18.30 Vaahteraliiga: Royals-Crocodiles



04.00 NBA: San Antonio-Golden State



Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Imatra-Joensuu



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Oulu



Eurosport 1



11.00-21.00 Tennis: Ranskan avoimet, karsinnat



Eurosport 2



11.00 Jalkapallo U20 MM: Ranska-Honduras



14.00 Jalkapallo U20 MM: Vietnam-Uusi-Seelanti



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Serie A: Pescara-Palermo



Viasat Jääkiekko HD



03.05 NHL: Nashville-Anaheim (tarv.)