Päivän lehti 22.8.2017

Opiskelupaikan haussa suositaan laskelmointia

Keskisuomalainen arvioi, että korkeakoulujen opiskelupaikkojen ensikertalaiskiintiöstä on tulossa jarru opiskelemaan pääsemiselle.



”Asia ei ole yllätys muille kuin ehkä hallitukselle.”



”Kun sääntelyä lisätään – siitähän ensikertalaiskiintiössä on kyse – nokkelat nuoret ryhtyvät pelaamaan hakupeliä uusilla säännöillä mutta tarkasti omaa etua varjellen. Lopputuloksena laskelmointi opiskelupaikan hakemisesta kasvaa ja välivuodet lisääntyvät.”



”Hallituksen tarkoituksena oli lyhentää opiskeluaikoja vähentämällä välivuosia lukion jälkeen. – – Nyt hakijat punnitsevat ja pähkäilevät entistä tarkempaan, ottavatko he esimerkiksi kakkos- tai kolmossijalle merkityn opiskelupaikan vastaan. Nuoret hakijat ovat huolissaan ensikertalaisetunsa tärväämisestä opiskelupaikkaan, jonka kiinnostavuudesta he eivät ole satavarmoja.”



”Nuoren halu alanvaihtoon ja koulutuksensa täydentämiseen olisi nähtävä myönteisenä asiana ja osoituksena eteenpäin pyrkimisestä. On kohtuutonta edellyttää parikymppiseltä, että hän osuisi alan valinnassaan kerralla nappiin.”



”Alan vaihtamisen esteet eivät ole missään iässä suotavia. Aikuisia jopa kannustetaan alan vaihtamiseen, jos tarvetta siihen ilmenee. Nuorille viesti on nyt päinvastainen.”



Hämeen Sanomat kommentoi uusia linjauksia, joilla halutaan helpottaa korkeakouluun hakemista ja vähentää valmennuskursseille osallistumisen tarvetta.



”Valintakoeuudistuksen ymmärrettävänä tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa opintojen aloitusta. Näin opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulut yrittävät vastata siihen pitkään jatkuneeseen arvosteluun, jota on kuultu eritoten liike-elämän huippujohtajilta. Maisteriksi valmistuminen kol­mekymppisenä on tämän kritiikin mukaan auttamattomasti liian myöhäistä.”



”Uudistuksen aikataulu on kireä: yli­opistot ja ammattikorkeakoulut ottavat vuoteen 2018 mennessä käyttöön opiskelijavalinnan, joka ei enää edellytä hakijalta pitkää valmentautumista.”



”Hieman pidemmällä aikavälillä korkeakoulut uudistavat opiskelijavalintojaan vuoteen 2020 mennessä siten, että kulttuuri- ja taidealoja lukuun ottamatta nykyistä merkittävästi suurempi osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla.”



”Kuten millä tahansa merkittävällä uudistuksella, opiskelijavalintamuutoksilla on äänekkäät vastustajansa. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen johtaja Tapio Määttä totesi (HS 17. 8.), ettei valintauudistus toimi niin kauan kuin eri aloja kohdellaan samalla tavalla.”



”Käytännössä oikeustieteelliseen otettaisiin opiskelijoita sisään vain laudaturin papereilla, Määttä ennusti. Tämä puolestaan toisi ylioppilaskirjoituksiin lisäpainetta, mutta myös valkolakin arvostus nousee.”