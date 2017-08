Päivän lehti 22.8.2017

Kiinalaisyhtiö Great Wall Motor pohtii Fiat-kauppaa

Kiinan Great Wall Motor -autoyhtiö suunnittelee yrityskauppaa italialais-amerikkalaisen Fiat Chryslerin kanssa. Toistaiseksi on epäselvää, aikooko Great Wall tehdä tarjouksen koko Fiatista vai pelkästään sen Jeep-automerkistä.



Kyseessä olisi merkittävä yrityskauppa autoteollisuudessa ja suurin kiinalaisen autoyhtiön tekemä kauppa maan ulkopuolella.



Fiat Chryslerin markkina-arvo on lähes 20 miljardia dollaria eli 17 miljardia euroa, Great Wallin taas noin 16 miljardia dollaria eli 13,5 miljardia euroa.



Kiina on maailman suurin automarkkina. Vuonna 2010 kiinalainen autoyhtiö Geely osti ruotsalaisen Volvon.