Päivän lehti 22.8.2017

Myrkkymuna­skandaali laajentui Italiaan

Eurooppaa ravisuttanut myrkkymunaskandaali on levinnyt Ita­liaan. Maan terveysministeriön mukaan kahdesta munanäytteessä on löytynyt merkkejä ihmiselle vaarallista hyönteismyrkystä.



Belgia ilmoitti ensimmäisenä myrkkymunista, minkä jälkeen niitä löytyi myös Hollannista ja Saksasta. Myrkkyä on nyt löydetty yhteensä seitsemästätoista Euroopan maasta sen jälkeen kun skandaali paljastui elokuun alussa. Myrkkymunia on löydetty myös Hongkongista.



Miljoonia munia on vedetty kauppojen hyllyiltä ja kymmeniä kanaloita on suljettu. Euroopan komissio pitää asiasta kriisi­kokouksen syyskuussa.