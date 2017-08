Päivän lehti 22.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Golf Maailmanlistat:



Miehet: 1) Dustin Johnson USA 11,27 keskiarvopistettä (edellisen listan sijoitus 1), 2) Hideki Matsuyama Japani 9,36 (2), 3) Jordan Spieth USA 9,06 (3), ...195) Mikko Korhonen 0,90 (189), 317) Mikko Ilonen 0,59 (326), 379) Tapio Pulkkanen 0,49 (370).



Naiset: 1) Ryu So-yeon Etelä-Korea 9,18 (1), 2) Lexi Thompson USA 7,99 (2), 3) Ariya Jutanugarn Thaimaa 7,70 (3), ...327) Noora Tamminen 0,26 (326), 333) Ursula Wikström 0,25 (329), 472) Sanna Nuutinen 0,12 (471).



Jalkapallo Espanjan liiga:



Athletic Bilbao–Getafe 0–0, Barcelona–Real Betis 2–0, Deportivo La Coruna–Real Madrid 0–3.



Italian Serie A:



Atalanta–AS Roma 0–1, Bologna–Torino 1–1, Crotone–AC Milan 0–3, Inter–Fiorentina 3–0, Lazio–Spal 0–0 (S: Sauli Väisänen 90 min), Sampdoria–Benevento 2–1, Sassuolo–Genoa 0–0, Udinese–Chievo 1–2 (C: Perparim Hetemaj 90 min).



Ranskan liiga:



PSG–Toulouse 6–2, Marseille–Angers 1–1, Lille–Caen 0–2.



Ruotsin liiga Allsvenskan:



Sundsvall–Kalmar 1–3, Örebro–Hammarby 0–3 (Ö: Petteri Forsell kentälle 75. minuutilla).



Jääkiekko Pietari, Venäjä:



KHL:n kauden avausottelu:



SKA Pietari–TsSKA Moskova 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)



S: Mikko Koskinen 28 torjuntaa.



Paini Pariisi, Ranska:



MM-kilpailut, kreikkalais-roomalaisen painin suomalaistuloksia:



Miehet 75 kg:



Sami Slama Ranska–Tero Halmesmäki Suomi 6–3. Halmesmäki sijoittui 20:nneksi.



Miehet 98 kg:



Elias Kuosmanen Suomi–Daniel Gastl Itävalta 4–3.



Mihail Kajaia Serbia–Kuosmanen 3–3. Kajaia jatkoon. Kuosmanen sijoittui 15:nneksi.



Pyöräily Andorra la Vella:



Maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo:



3. etappi, Prades–Andorra la Vella, 158,5 km: 1) Vincenzo Nibali Italia 4.01.22, 2) David de la Cruz Espanja, 3) Christopher Froome Britannia, 4) Romain Bardet Ranska, 5) Esteban Chaves Kolumbia sama aika.



Kokonaistilanne 3/21 etapin jälkeen: 1) Froome 8.53.44, 2) De la Cruz jäljessä 2 sekuntia, 3) Nicolas Roche Irlanti s.a., 4) Tejay van Garderen USA s.a., 5) Nibali –10, 6) Chaves –11.



Pyöräsuunnistus Vilna, Liettua:



MM-kilpailut, keskimatkat:



Naiset: 1) Olga Shipilova Vinogradova Venäjä 1.03.49, 2) Martina Tichovska Tshekki jäljessä 1.32 minuuttia, 3) Emily Benham Britannia –3.31, 4) Ingrid Stengård Suomi –7.46, 5) Marika Hara Suomi –9.15, …9) Antonia Haga Suomi –13.56, ...11) Ruska Saarela Suomi –15.31, ...16) Henna Saarinen Suomi –19.48, ...30) Mona Lindroth Suomi –27.37.



Miehet: 1) Krystof Bogar Tshekki 1.08.07, 2) Anton Foliforov Venäjä –54, 3) Valeri Gluhov Venäjä –1.43, ...5) Jussi Laurila Suomi –2.51, …19) Pekka Niemi Suomi –8.42, ...21) Kare Kaskinen Suomi –10.10, ...29) Samuli Saarela Suomi –12.39, 30) Andre Haga Suomi –12.52, ...39) Anders Blomster Suomi –17.51.



Sulkapallo Glasgow, Skotlanti:



MM-kilpailut, 1. päivän suomalaistuloksia:



Miehet:



Wan-ho Son Korea–Kalle Koljonen Suomi 21–14, 21–16.



Naiset:



Pai Yu-po Taiwan–Nanna Vainio Suomi 21–13, 21–11.



Rituparna Das Intia–Airi Mikkelä Suomi 2–0, keskeytys.



Sekanelinpeli: Oliver Schaller Sveitsi/Celine Burkart Sveitsi–Anton Kaisti Suomi/Jenny Nyström Suomi 21–13, 21–14.



Tennis Maailmanlistat:



Miesten kaksinpeli: 1) Rafael Nadal Espanja 7 645 pistettä (edellisen listan sijoitus 2), 2) Andy Murray Britannia 7 150 (2), 3) Roger Federer Sveitsi 7 145 (3), 4) Stan Wawrinka Sveitsi 5 690 (4), 5) Novak Djokovic Serbia 5 325 (5), 6) Alexander Zverev Saksa 4 470 (7),...1 042) Patrik Niklas-Salminen Suomi 10 (1044).



Miesten nelinpeli: 1) Henri Kontinen Suomi 8 440 (2), 2) John Peers Australia 8 120 (2), 3) Lukasz Kubot Puola 7 770 (4), 4) Marcelo Melo Brasilia 7 700 (1).



Naisten kaksinpeli: 1) Karolina Pliskova Tshekki 6 390 (1), 2) Simona Halep Romania 6 385 (2), 3) Garbine Muguruza Espanja 5 860 (6), 4) Elina Svitolina Ukraina 5 650 (4), 5) Caroline Wozniacki Tanska 5 340 (5), 6) Angelique Kerber 5 146 (3), ...917) Mia Eklund Suomi 13 (917).



Naisten nelinpeli: 1) Lucie Safarova Tshekki 10 670 (2), 2) Bethanie Mattek-Sands USA 10 560 (1), 3) Jekaterina Makarova Venäjä ja Jelena Vesnina Venäjä 8 435 (3) ...341) Emma Laine Suomi 164 (347).



Voimistelu Helsinki:



Suomen joukkue rytmisen voimistelun MM-kilpailuihin Italian Pesaroon 30. elokuuta–3. syyskuuta:



Yksilöt: Jouki Tikkanen (Rekolan Raikas) ja Rebecca Gergalo (Olarin Voimistelijat).



Joukkue: Siiri Joronen (Elise), Milja Närevaara (Elise), Ada Oikari (Elise), Emma Rantala (Elise-Järvenpää), Juulia Vainio (Elise) ja Amanda Virkkunen (Hämeenlinnan Voimisteluseura).



Rahapelejä Keno 34/17



Maanantai 21.8.



Päiväarvonta: 2, 4, 13, 14, 16, 20, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 47, 58, 60, 66, 70



Kunkkunumero: 42



Ilta-arvonta: 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 28, 30, 36, 51, 52, 62, 66, 67, 68, 69



Kunkkunumero: 8



Tv-urheilua Yle TV2



21.45 Mestarien liigan karsinta: Nice–



Napoli



23.48 Painin MM



00.20 Mestarien liigan karsinnat: Kooste illan otteluista



Ruutu+ Urheilu 2



17.30 Superpesis: 2. puolivälierä



C More Max



19.00 Ravit: Toto5, Tampere



Eurosport 1



09.00 Snooker: China Championship



14.00 Universiadit: Uinti



16.00 Pyöräily: La Vuelta, 4. etappi



Eurosport 2



09.00 Universiadit: Telinevoimistelu



11.00 Universiadit: Uimahypyt



14.30 Snooker: China Championship



Viasat Jalkapallo HD



18.30 Mestarien liigan karsinta: Astana–Celtic



21.45 Mestarien liigan karsinta: Nice–



Napoli



Viasat Sport Premium



18.30 Mestarien liigan karsinta: Astana–Celtic



21.45 Mestarien liigan karsinta: Sevilla–Istanbul Basaksehir



Viasat Urheilu



21.45 Mestarien liigan karsinta:



Rijeka–Olympiakos



Viasat Sport



21.45 Englannin liigacup: Sheffield United–Leicester