Päivän lehti 22.9.2017

Tähtiheili on kunnossa, ja siksi varma

Viikon varmat

Huomaa tämä

Toto76-kierros 45 / Lappeenranta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

HS:n varmat ovat Tähtiheili (kohde 4) ja Top Of The World (kohde 6). SE-tamma Tähtiheilin karsintajuoksu vahvisti kaiken olevan kunnossa. Top Of The World menestyi kesällä mukavasti, vaikka sillä oli kuusi kertaa peräkkäin huono lähtöpaikka. Nyt ratatuurit muuttuivat kerralla.Kuningattaret vs. Kuninkaat –lähdössä (kohde 1) tammat saavat 20 metriä etumatkan.Saaga S voitti viime vuonna vastaavan kisan. Kotiradallaan kilpaileva ravi­kuningatar kannattaa ottaa varmistukseksi tuoreelle ­Pohjoismaiden mestarille ­Välähdykselle.HS:n Toto76-vihjesysteemi:1. lähtö: 5,1 (3,2)2. lähtö: 4,7,5 (9,6)3. lähtö: 3,5,10,6,1,9,11,2 (7,12)4. lähtö: 2 (1,3)5. lähtö: 1,5,9,6,2,12 (3,10)6. lähtö: 1 (7,6)7. lähtö: 1,3,9 (6,4)2x3x8x1x6x1x3 = 864 riviä – 43,20 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina 23.9. kello 15.30. Toto76 ajetaan lähdöissä 6-12.HS:n viime viikon Toto76-vihjeessä oli kolme oikein.Kari Linna