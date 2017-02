Keskiviikon tulospörssissä muun muassa hiihtoa, jalkapalloa, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 23.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

MM-Lahti 1. päivä, hiihdon naisten karsintakilpailu 5 km (p): 1) Elsa-Gudrun Jönsdottir Islanti 15.23,9, 2) Nansi Okoro Bulgaria jäljessä 20,1 pistettä, 3) Katerina Paul Australia –34,2, 4) Otgontsetseg Chinbat Mongolia –40,5, 5) Gabrijela Skender Kroatia –54,7, 6) Kitija Auzina Latvia –54,9, 7) Katya Galstyan Armenia –57,8, 8) Maria Ntanou Kreikka –1.23,2, 9) Enkhtuul Ariunsanaa Mongolia –1.23,6, 10) Vanesa Emilova Bulgaria –1.29,0.- Seitsemän parasta selviytyi 10 kilometrin kilpailuun.



Hiihdon miesten karsintakilpailu 10 km (p): 1) Kresimir Crnkovic Kroatia 26.21,5, 2) Deividas Klisevicius Liettua –55,6, 3) Achbadrakh Batmunkh Mongolia –1.05,5, 4) Seyed Sattar Seyd Iran –1.20,0, 5) Jens Hulgaard Tanska –1.20,1, 6) Thibaut de Marre Belgia –1.20,1, 7) Tue Römer Tanska –1.24,1, 8) James Clugnet Britannia –1.25,0, 9) Omer Aycicek Turkki –1.35,8, 10) Apostolos Angelis Kreikka –1.37,0.- Kymmenen parasta selviytyi henkilökohtaisiin normaalimatkojen kilpailuihin.



Jalkapallo Mestarien liiga, neljännesvälierien 1. otteluja:



Sevilla, Espanja–Leicester, Englanti 2–1 (1–0)



25. Pablo Sarabia 1–0, 62. Joaquin Correa 2–0.



Porto, Portugali–Juventus, Italia 0–2 (0–0)



72. Marko Pjaca 0–1, 74. Dani Alves 0–2.



Punainen kortti: 27. Alex Telles P.



Jääkiekko KHL:n pudotuspelit, 1. kierroksen 1/7 otteluja (4 voitolla jatkoon):



Itälohkon puolivälierät: Metallurg Magnitogorsk–Red Star Kunlun 4–2 (1–0, 3–0, 0–2)



RSK: Tuukka Mäntylä 2+0. Traktor Tsheljabinsk–Barys Astana 2–5 (0–3, 0–2, 2–0).



Avangard Omsk–Admiral Vladivostok ja. 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0).



Ak Bars Kazan–Salavat Julajev Ufa 2–1 (1–1, 0–0, 1–0). ABK: Atte Ohtamaa 1+0 (voittomaali ajassa 59.59).



NHL: New Jersey–Ottawa 1–2 (0–0, 0–1, 1–1), NY Rangers–Montreal vl. 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–2), Carolina–Pittsburgh 1–3 (1–1, 0–1, 0–1), Toronto–Winnipeg ja. 5–4 (1–2, 2–2, 1–0, 1–0), W: Patrik Laine 2+0, T: Leo Komarov 2+0, Detroit–NY Islanders 1–3 (1–1, 0–1, 0–1), Tampa Bay–Edmonton 4–1 (1–0, 1–1, 2–0), E: Iiro Pakarinen 1+0, Nashville–Calgary ja. 5–6 (1–3, 4–1, 0–1, 0–1), N: Pekka Rinne 9/13 torjuntaa, Juuse Saros 15/17 torjuntaa. Minnesota–Chicago 3–5 (0–0, 1–2, 2–3), M: Mikael Granlund 2+0, Mikko Koivu 0+2, Colorado–Los Angeles 1–2 (0–0, 1–2, 0–0), C: Mikko Rantanen 1+0.



Mestis: JYP-Akatemia–IPK 0–6 (0–3, 0–0, 0–3), Espoo United–K-Vantaa 4–1 (2–0, 0–0, 2–1), Hokki–SaPKo 0–3 (0–0, 0–0, 0–3), LeKi–TuTo 2–0 (1–0, 1–0, 0–0), Hermes–RoKi 3–1 (1–0, 0–0, 2–1), Peliitat–Jokipojat 5–1 (1–0, 3–0, 1–1).



Jääpallo Bandyliiga: 1. välierät, kolmella voitolla loppuottelun:



Kampparit–Veiterä 7–5 (2–4), Akilles–JPS 4–3 (1–0).



Koripallo Miesten Korisliiga: Kobrat–Pyrintö 91–82 (20–24, 21–29, 25–14, 25–15), BC Nokia–Vilpas ja. 98–97 (16–15, 24–23, 11–20, 32–25, 15–14), Seagulls–KTP 80–88 (16–26, 20–15, 22–27, 22–20), Korihait–Kauhajoki 70–81 (16–23, 13–20, 23–22, 18–16).



Naisten Korisliiga: Vimpeli–Espoo United ja. 70–68 (12–9, 23–22, 12–14, 14–16, 9–7), FoA–Catz 62–96 (14–26, 18–25, 17–18, 13–27).



Joensuu: Europe cup:



Neljännesvälierien 2. osa: Kataja–Telekom Baskets Bonn 84–88 (22–19, 28–19, 22–22, 12–28). Bonn jatkoon yhteispistein 179–156.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga: Sampo–Hurrikaani 0–3 (17–25, 20–25, 20–25), VaLePa–Isku 3–2 (23–25, 25–20, 22–25, 25–20, 15–10).



Raviurheilu Vermo: Toto 65:



4. lähtö, Toto 65-1, sh 2100 m: 1) Costello/Risto Tupamäki 25,3a (1,12), 2) Tähen Topelius 25,9a (18,8).3) Topper 26,8a (24,93).4) Tixa 26,8a (33,09).poissa: 2, 8. Toto (9-4-6): 1,12 1,01-1,20-1,18 3,17.



5. lähtö, Toto 65-2, lv 2100 m: 1) Baruk Ariel/Kari Venäläinen 17,7a (39,94), 2) Herman Halm 17,8a (12,53).3) Wallaby Wii 17,9a (39,94).4) Hippo Hope 18,0a (27,0). Toto (10-12-6): 39,94 7,28-4,60-9,64 207,95.



6. lähtö, Toto 65-3 Toto4-1, sh 2100 m: 1) Tähti-Aura/Tapio Katainen 27,8 (23,22), 2) Tuhori 29,7 (3,03).3) Pekka Ensio 28,9 (10,5).4) Näätinki 29,9 (21,97).poissa: 1, 5. Toto (13-2-10): 23,22 3,10-1,35-2,51 22,43. Toto4 voitto-osuus: 27,00.



7. lähtö, Toto 65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Harmimatic Tinker/Jani Ruotsalainen 15,0a (5,7), 2) Instant Rich 15,6a (13,96).3) Stratus K.A. 15,6a (10,23).4) Luxorious Lord 15,7a (1,9). Toto (12-5-1): 5,70 1,80-2,75-2,46 29,77. Toto4 voitto-osuus: 71,60. Troikka: 141,23.



8. lähtö, Toto 65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 3100 m Vantaan Energian Voimaliiga: 1) Stricker/Ari Moilanen 16,5 (2,73), 2) Global Kid* 16,2 (5,36).3) Finest Chocolate 17,3 (4,02).4) Jasulito 17,8 (14,84).poissa: 5. Toto (7-12-4): 2,73 1,35-1,54-1,65 6,66. Toto4 voitto-osuus: 108,10.



9. lähtö, Toto 65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) El Bodyguard/Joni-Petteri Irri 16,8a (5,54), 2) American Photo 16,8a (1,99).3) Beatboxer 17,4a (6,02).4) Charlotte Russe 17,5a (81,08). Toto (3-11-8): 5,54 1,35-1,14-1,33 5,62. Toto4 voitto-osuus: 354,40. Troikka: 44,65. Päivän Duo: 7-3, kerroin: 13,86.



Salibandy Miesten liiga: Classic–Nokian KrP 12–0 (1–0, 3–0, 8–0).







Rahapelejä Keno 8/17



Päiväarvonta (22.2.): 1, 9, 16, 21, 30, 32, 34, 36, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 59, 61, 62, 68. Kunkkunumero: 1.



Ilta-arvonta (22.2.): 3, 8, 9, 12, 21, 24, 28, 29, 31, 34, 36, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 66, 70. Kunkkunumero: 12.



Myöhäisarvonta (22.2.): 3, 5, 10, 19, 25, 26, 29, 30, 37, 41, 45, 48, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 64. Kunkkunumero: 25



Keskiviikko-Jokeri 8/17



(22. 2.): 4 0 1 1 4 6 0.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Viking Lotto 8/17



(22. 2.): 3, 14, 16, 17, 24, 40. Lisänumerot: 10, 26. Onnennumero: 38.



Voitonjako: 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 482 163,70 e, 5+1 oikein 55 741,20 e, 5 oikein 1 046,10 e, 4 oikein 30,30 e, 3 oikein 7,00 e.



Tv-urheilu Yle TV2



14.00 Mäkihypyn naisten MM: Karsinta HS100



15.00 Hiihdon MM: Sprinttikarsinnat (v)



17.30 Hiihdon MM: Sprinttifinaalit (v)



Nelonen Pro 1



20.00 Eurooppa-liiga: Ottelu avoin



03.00 NBA: Cleveland-NY Knicks



Nelonen Pro 2



18.30 Liiga: TPS-Pelicans



22.05 Eurooppa-liiga: Tottenham-Gent



MTV Max



19.10 Ravit: Toto 4, Kouvola



22.00 PGA Tour: The Honda Classic



MTV Sport 1



21.30 Tennis: ATP 500, Rio Janeiro



MTV Sport 2



20.00 SHL: Luulaja-Djurgården



C More Golf



14.00 PGA Tour: The Honda Classic



Eurosport 1



13.15 Pyöräily: Abu Dhabi Tour



17.30 Hiihdon MM: Sprinttifinaalit (v)



Viasat Urheilu



19.45 Koripallon Euroliiga: Fenerbahce-Olympiakos



03.05 NHL: Nashville-Colorado



Viasat Sport



02.35 NHL: Montreal-NY Islanders



Viasat Jääkiekko HD



16.00 KHL Playoffs: TsSKA Moskova-Jokerit



02.35 NHL: Tampa Bay-Calgary



Viasat Hockey



02.35 NHL: Toronto-NY Rangers



05.35 NHL: Los Angeles-Boston



Viasat Golf



08.00 LPGA Tour: Honda Thailand



10.30 ja 14.00 European Tour: Joburg Open