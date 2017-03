Tuloksia, tv-urheilua, rahapelejä

Päivän lehti 23.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jääkiekko Liiga: Puolivälierien 1. ottelut (neljällä voitolla jatkoon):



JYP–HPK je. 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0)



1. erä: 6.55 Eero Somervuori (Joonas Lehtivuori–Janne Lahti) 0–1.



2. erä: 25.56 Joonas Lehtivuori (Niko Kapanen–Janne Lahti) 0–2, 26.54 Michel Miklik (Janne Tavi–Niklas Friman) 1–2.



3. erä: 48.58 Juha-Pekka Hytönen (Janne Tavi–Michel Miklik) 2–2.



1. jatkoerä: 63.18. Antti Suomela (Juha-Pekka Hytönen–Mikko Kalteva) 3–2 yv.



KalPa–Pelicans 2. je 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0)



1. erä: Maaliton.



2. erä: 23.18 Kimi Koivisto (Vili Sopanen–Miska Siikonen) 0–1.



3. erä: 43.38 Tommi Jokinen (Arttu Ilomäki–Matias Myttynen) 1–1 yv. vt.



1. jatkoerä: Maaliton:



2. jatkoerä: 92.22 Janne Keränen (Matias Myttynen–Santeri Lukka) 2–1.



Mestis:



5/7 puolivälierä: Hermes–Espoo United 2–3 (1–0, 1–1, 0–2),



Espoo johtaa voitoin 3–2.



NHL:



Boston–Ottawa 2–3 (1–1, 0–1, 1–1) B: Tuuka Rask 19/22 torjuntaa.



Buffalo–Pittsburgh 1–3 (0–1, 0–0, 1–2), New Jersey–NY Rangers ja. 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0) NY: Antti Raanta: 26/29 torjuntaa.



Washington–Calgary 4–2 (1–1, 2–0, 1–1), Montreal–Detroit ja. 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1) M: Artturi Lehkonen 1+0



Tampa Bay–Arizona 3–5 (1–1, 2–1, 0–3), Florida–Carolina 3–4 (2–2, 1–1, 0–1), F: Aleksander Barkov 1+0, Jussi Jokinen 0+1. C: Sebastian Aho 1+1, Teuvo Teräväinen 1+0



Minnesota–San Jose 3–2 (1–0, 2–2, 0–0), Winnipeg–Philadelphia 3–2 (0–0, 1–1, 2–1, Chicago–Vancouver ja. 4–5 (0–1, 1–2, 3–1, 0–1), Colorado–St. Louis 2–4 (1–0, 0–1, 1–3)



Koripallo Miesten Korisliiga:



KTP–Kobrat 85–76 (45–41)



Kataja–Seagulls 82–53 (41–27)



Kauhajoki–Kouvot 91–96 (42–49)



Korihait–Vilpas 73–85 (38–40)



BC Nokia–Pyrintö 81–82 (40–32)



Pyöräily Waregem, Belgia:



Naisten maantiekilpailu Dwars Door Vlaanderen, 114 km: 1) Lotta Lepistö Suomi 2.55.40, 2) Gracie Elvin Australia sama aika, 3) Lisa Brennauer Saksa sama aika.



Raviurheilu Vermo:



4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) El Dirtyman/Mika Forss 16,0a (1,43), 2) Arrowsrain 16,5a (49,66).3) Leemark's Dominic 16,5a (35,54).4) Immortal 16,6a (37,76).poissa: 2, 10. Toto (6-4-11): 1,43 1,15-4,43-3,80 19,22.



5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Rokin Maxi/Pertti Puikkonen 27,5a (7,89), 2) Hanslankari 27,7a x (23,29).3) Piispalan Santeri 27,7a (9,2).4) B. Tuuma 27,7a (10,66).poissa: 1. Toto (12-7-3): 7,89 2,33-4,10-3,77 69,66.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 1609 m: 1) Stricker/Antti Teivainen 13,7a (3,92), 2) Frosty Vice 13,9a (10,1).3) Remote Control 14,1a (21,18).4) Elit Sjöhammar 14,2a (8,14).poissa: 5. Toto (6-1-9): 3,92 1,90-2,25-3,73 11,50. Toto4 voitto-osuus: 6,10.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Bluehill's Storm/Hannu Torvinen 15,1a (1,89), 2) Roheryn 15,3a (62,3).3) Instant Rich 15,3a (6,95).4) Rosi's Fernando 15,4a (38,2).poissa: 1, 2. Toto (4-8-7): 1,89 1,30-5,84-1,87 50,98. Toto4 voitto-osuus: 7,70. Troikka: 254,10.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, sh 2100 m: 1) Volsuritar/Markku Hietanen 26,9a (2,02), 2) Ato 27,2a (5,99).3) A.T. Veeti 27,6a (36,25).4) Puulan Tuuli 27,7a (21,78). Toto (7-1-11): 2,02 1,42-1,76-3,43 4,75. Toto4 voitto-osuus: 8,80.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Agnese/Jukka Torvinen 15,7a (4,02), 2) Fakir Victory 15,8a (12,32).3) William Pine 15,9a (4,39).4) Ida Glitter 16,0a (11,01).poissa: 8. Toto (3-11-2): 4,02 1,76-3,27-1,70 38,88. Toto4 voitto-osuus: 16,30. Troikka: 335,32. Päivän Duo: 7-3, kerroin: 8,12.



Toto4 pelivaihto 40517,60 e, voitto-osuus 16,30 e



Toto65 pelivaihto 255392,30 e, voitto-osuus 41,70 e



Pelivaihto 539779,50 e, yleisöä 767



Salibandy Miesten liiga: 4/7 puolivälierät:



Nokian KrP–EräViikingit 5–14 (2–3, 0–4, 3–7), EräViikingit johtaa voitoin 3–1.



Indians–Classic 4–7 (1–4, 0–1, 3–2), Classic johtaa voitoin 3–1.



Happee–TPS 10–6 (2–1, 5–3, 3–2), Happee välieriin voitoin 4–0.



Oilers–SPV 8–7 (1–2, 2–0, 4–5, 0–0, 1–0), Voitot 2–2.



Tv-urheilua Ruutu+ Urheilu 1



02.30 NBA: San Antonio-Memphis



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga Playoffs: HIFK-TPS



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Kouvola



03.00 ja 07.00 F1: Vapaat harj., Melbourne



C More Sport 1



16.30 PGA Tour: Puerto Rico Open



20.00 SHL Playoffs: Ottelu avoin



C More Golf



16.30 PGA Tour: Puerto Rico Open



Eurosport 1



12.00 Mäkihypyn mc: Karsinta, Planica



17.00 Pyöräily: Katalonian ympäriajo



19.00 Jalkapallo U20: Saksa-Sveitsi



21.15 Naisten Mestarien liiga: Wolfsburg-Lyon



Eurosport 2



13.00 Curlingin naisten MM: Venäjä-Kiina



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.30 Jalkapallon MM-karsinta: Kolumbia-Bolivia



01.00 Jalkapallon MM-karsinta: Uruguay-Brasilia



Viasat Fotboll



01.30 Jalkapallon MM-karsinta: Argentiina-Chile



Viasat Urheilu



02.05 NHL: Minnesota-Philadelphia



Viasat Sport



01.00 Jalkapallon MM-karsinta: Paraguay-Ecuador



03.05 NHL: Colorado-Edmonton



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



18.30 KHL Playoffs: SKA Pietari-Lokomotiv



04.35 NHL: Los Angeles-Winnipeg



Viasat Jääkiekko HD



01.05 NHL: Boston-Tampa Bay



Viasat Hockey



01.05 NHL: Washington-Columbus



Viasat Golf



20.00 WGC: Dell Technologies Match Play



Rahapelejä Keno 12/17



Keskiviikko 22. 3.



Päiväarvonta: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 16, 20, 27, 37, 38, 42, 45, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 59, Kunkkunumero: 56



Ilta-arvonta: 12, 16, 18, 20, 26, 27, 30, 32, 33, 38, 40, 44, 45, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 68, Kunkkunumero: 30



Myöhäisarvonta: 3, 7, 8, 14, 15, 19, 22, 24, 25, 34, 41, 44, 45, 46, 53, 56, 57, 63, 65, 69, Kunkkunumero: 57



Viking Lotto 12/17



Oikeat numerot: 10, 15, 23, 28, 36, 40, lisänumerot : 18, 29, Onnennumero: 29



Voitonjako: 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 117 983,90 e, 5 oikein 1 169,80 e, 4 oikein 31,90 e, 3 oikein 7,00 e.



Keskiviikko-Jokeri 12/17



Jokerinumero: 5 6 5 2 9 6 1



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 36 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e