Opetushallitus on käynnistänyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen. Mediataiteiden opetussuunnitelmien perusteet on merkittävä askel taiteenalalle taidekasvatuksen kentällä. Opetussuunnitelmien perusteet ovat pieniä muotoiluja lukuun ottamatta selvät mutta kuitenkin väljät. Olen huolestunut elokuvataiteen asemasta opetussuunnitelmassa itsenäisenä taiteenlajina.



Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman luonnoksessa erikseen mainittuja taiteen alueita ovat arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataide, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. Elokuvaa ei mainita omana taiteenalueenaan.



Elokuva on visuaalisen taiteen muoto, jonka itsenäinen asema ja traditio on kiistaton. Siksi elokuvaa ei voida pitää alisteisena mediataiteelle.



On tärkeää huomata, että elokuvan ja valokuvan traditio eivät mahdu mediataiteen kattorakenteen alle, vaikka niiden keinoja (audiovisuaalinen kerronta, valokuvauksen tekniset keinot) hyödynnetäänkin usein mediataiteessa. Päinvastoin, elokuvataiteen traditioiden vaikutus mediataiteeseen on aivan yhtä selvä kuin kuvataiteenkin, ja elokuva on sekä taiteen että median lajina omanlaisensa.



Ymmärrän, että elokuvalle ei saada omia taiteen perusopetuksen kouluja, vaan se on selkeästi osa visuaalista alaa ja kuvataidekoulujen sisällä tapahtuvaa opetusta. Silti elokuva­taidetta tulisi käsitellä juuri sen taiteenlajin lähtökohdista käsin.



Elokuvalla on aistivoimaisena välineenä pysyvä jalansija lasten ja nuorten maailmassa. Se on taiteenmuodoista parhaiten ikäryhmän tavoittava – hyvin harva lapsi tai nuori välttyy kokemasta elokuvallisia sisältöjä.



Se, että elokuva tavoittaa lähes kaikki nuoret ei kuitenkaan tarkoita, että elokuvaa osattaisiin automaattisesti analysoida tai että sen kieli olisi itsestään selvää. Siksi on tärkeää erikseen kirjata elokuva opetussuunnitelmiin ja varmistaa, että se löytää oman paikkansa taiteen perusopetuksessa.



Esimerkiksi elokuva-analyysin eri osa-alueita voitaisiin opettaa kuvataidekouluissa kuvanlukutaitona, ja elokuva ja tunne­taidot voitaisiin nostaa opetettaviksi asioiksi. Monipuolista opetusaineistoa elokuvan käsittelyyn on jo olemassa, ja ne ovat kaikkien taiteen perusopetusta antavien vapaassa käytössä.



Hanna Laurinsalo



taidekasvattaja, elokuvakasvattaja



Helsinki