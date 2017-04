Päivän lehti 23.4.2017

Tiedustelulakiesitys on hyväksyttävä kiireellisessä käsittely­järjestyksessä. Maailma muuttuu hurjaa vauhtia. Massat ovat liikkeellä. Se lisää terrorismin uhkaa. Se on näkyvää, joten sen kanssa on helpompi tulla toimeen.



Verkkotiedustelua onkin sitten vaikeampaa havaita ja myös torjua. Verkkotiedustelu lisääntyy jatkuvasti. Jos viranomaisille ei anneta heidän tarvitsemiaan valtuuksia estää tätä toimintaa, tunkeilijoille avataan ovet selkosen selälleen. Tiedustelulaista on tehtävä maanpuolustuksen kannalta tiukka.



Ihmettelen suuresti vasemmiston kielteistä kantaa kyseiseen lakiesitykseen. Eikö Suomen 100-vuotinen itsenäisyys ole vasemmistolle arvokas asia?



Jyrki Arolinna



yrittäjä, majuri, Lahti