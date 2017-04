Lauantain tulospörssissä muun muassa golfia, jalkapalloa, jääkiekkoa, raviurheilua ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 23.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Beach volley Xiamen, Kiina: Maailmankiertueen turnaus:



Naisten pääsarja: Emily Day/Brittany Hochevar USA–Riikka Lehtonen/Anniina Parkkinen Suomi 2–0 (21–12, 21–15).



Lehtonen ja Parkkinen sijoittuivat yhdeksänneksi.



Golf Shenzhen, Kiina: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 2,8 miljoonaa dollaria:



Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 72:



201 lyöntiä (15 lyöntiä alle parin): Bernd Wiesberger Itävalta 67+65+69,



204 (–12): Dylan Frittelli Etelä-Afrikka 68+68+68,



205 (–11): David Lipsky USA 73+65+67, George Coetzee Etelä-Afrikka 70+68+67, Dean Burmester Etelä-Afrikka 67+70+XX, Ross Fisher Englanti 71+65+69,



...212 (–4): Mikko Ilonen Suomi 73+71+68 (jakaa 33. sijaa),



213 (–3): Mikko Korhonen Suomi 74+68+71 (jakaa 42. sijaa).



Sitges, Espanja: Naisten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 300 000 euroa:



Tilanne 54/72 reiän jälkeen (par 71):



199 lyöntiä (14 alle parin): Melissa Reid Englanti 70+67+62,



...209 (–4): Krista Bakker Suomi 73+67+69 (jakaa 16. sijaa),



Jalkapallo Veikkausliiga: Ilves–RoPS 0–2 (0–1), VPS–KuPS 2–2 (1–2), PS Kemi–SJK 3–1 (1–0).



Englannin Valioliiga lauantaina: Bournemouth–Middlesbrough 4–0, Hull–Watford 2–0, Swansea–Stoke 2–0, West Ham–Everton 0–0.



Englannin mestaruussarja lauantaina: Brentford–QPR 3–1, Bristol C–Barnsley 3–2, Burton–Leeds 2–1, Huddersfield–Fulham 1–4, Nottingham–Reading 3–2, Rotherham–Ipswich 1–0, Sheffield W–Derby 2–1, Wigan–Cardiff 0–0, Wolverhampton–Blackburn 0–0.



Espanjan liiga lauantaina: Malaga–Valencia 2–0, Villarreal–Leganes 2–1, Osasuna–Gijon 2–2, Espanyol–Atletico Madrid myöh.



Italian Serie A lauantaina: Atalanta–Bologna 3–2, Fiorentina–Inter myöh.



Saksan Bundesliiga lauantaina: Eintracht Frankfurt–Augsburg 3–1 (EF: Lukas Hradecky 90 min), Bayern München–Mainz 2–2, Ingolstadt–Werder Bremen 2–4 (WB: Niklas Moisander 90 min, v), HSV–Darmstadt 1–2, Hertha Berlin–Wolfsburg 1–0, Mönchengladbach–Dortmund 2–3.



Saksan 2. Bundesliiga lauantaina: Heidenheim–Bielefeld 2–2, Aue–Hannover 2–2.



Skotlannin cupin välierä: Hibernian–Aberdeen 2–3.



Kakkonen:



Lohko A: Klubi 04–PEPO 6–0 (4–0)



Lohko B: EsPa–Peimari UTD 3–0 (0–0)



47. Samu Hagelberg 1–0, 72. Kristian Nikkola 2–0, 88. Matti Pirhonen 3–0.



Naisten liiga: ONS–TPS 2–3 (2–2), JyPK–Honka 0–1 (0–0), HJK–PK-35 Vantaa 2–0 (2–0), Åland U–GBK 2–0 (0–0).



Jääkiekko Liiga: 3. loppuottelu (4 voitolla mestariksi):



Tappara–KalPa 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)



1. erä: Maaliton.



2. erä: 24.00 Kristian Kuusela (Jan-Mikael Järvinen-Jukka Peltola) 1–0.



3. erä: 43.15 Jesse Mankinen (Jaakko Rissanen-Joonas Lyytinen) 1–1, 58.27 Otso Rantakari (Dominik Hrachovina) 2–1 yv.



Jäähyt yhteensä: Tappara 1x2 min, Blake Parlett 10 min=12 min, KalPa 4x2 min, Joonas Lyytinen ja Mikko Nuutinen 10 min=28 min



Torjunnat: Dominik Hrachovina Tappara 6+6+9=21, Eero Kilpeläinen KalPa 7+10+5=22 (poissa 59.20–59.30, 59.43–60.00).



Yleisöä: 7300.



NHL:n pudotuspelien 1. kierrosta, 5. ottelut (4 voitolla jatkoon): Washington–Toronto je. 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)



Washington johtaa voitoin 3–2. Ottawa–Boston je. 2–3 (1–0, 1–2, 0–0, 0–1). B: Tuukka Rask 41/43 torjuntaa. Ottawa johtaa voitoin 3–2.



Poprad: Alle 18-vuotiaiden MM-turnaus:



Välierät:



Suomi–Venäjä ja. 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)



1. erä: Ei maaleja.



2. erä: 25.14 Jesse Ylönen (Santeri Virtanen–Jesperi Kotkaniemi) 1–0 yv.



3. erä: 41.37 Kirill Slepets (Aleksei Toroptshenko) 1–1.



Jatkoaika: 67.01 Toni Utunen (Aleksi Anttalainen–Rasmus Kupari) 2–1.



Maalivahtien torjunnat: Ukko-Pekka Luukkonen S 9+10+6+3=28, Maksim Zhukov V 3+18+6+5=32



USA–Ruotsi myöh.



Raviurheilu Seinäjoki: Toto 76:



6. lähtö, Toto 76-1, lv 1600 m Hopeadivisioonakarsinta: 1) Valle Streamline/Santtu Raitala 14,3a x (13,63), 2) Good Dynamite 14,3a (2,35).3) Herbie Sisu* 14,6a (4,73).4) Invantaggio 14,7a (14,5).poissa: 1. Toto (7-6-3): 13,63 1,52-1,19-1,54 9,98.



7. lähtö, Toto 76-2 TROIKKA-1, sh 2600 m Huippudivisioonakarsinta vs. Tähtidivisioona: 1) Fiiling/Niko Jokela 26,3 (5,59), 2) Särkän Kalle 26,6 (4,08).3) Hissun Aarre 26,9 (6,63).4) Vapperi 26,4 (12,19). Toto (6-2-3): 5,59 1,84-1,59-2,01 8,38. Troikka: 66,07.



8. lähtö, Toto 76-3, lv 2100 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Flash Spruce/Tuomas Pakkanen 15,6a (6,73), 2) Juiceman 16,0a (10,77).3) Sunbeam 16,0a (3,12).4) Diesel Devoted 16,1a (24,05).poissa: 9. Toto (5-8-6): 6,73 1,98-2,25-1,44 18,47.



9. lähtö, Toto 76-4 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Ranch Kelly/Iikka Nurmonen 13,0a (7,69), 2) Twigs Voici* 14,0a (1,5).3) Amazing Soul 14,1a (27,26).4) Yahuu Hoss 14,7a (53,42).poissa: 5. Toto (4-3-6): 7,69 1,42-1,13-1,86 3,64. Toto4 voitto-osuus: 14,10.



10. lähtö, Toto 76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 3100 m: 1) Zigge Silvio/Tommi Kylliäinen 16,1 (6,52), 2) Zeus Kemp 16,2 (10,26).3) Sahara Rouge 16,3 (68,23).4) Arctic Ile 16,8 (18,7). Toto (13-14-11): 6,52 2,52-3,05-7,53 16,73. Toto4 voitto-osuus: 31,30. Troikka: 540,61.



11. lähtö, Toto 76-6 Toto4-3 DUO-3, sh 2100 m Valiodivisioonakarsinta: 1) Vitter/Mika Forss 24,8a (2,01), 2) A.T. Visku 25,0a (6,36).3) Veeran Turo 25,5a (35,24).4) Elias Intomieli 25,5a (18,92). Toto (1-6-11): 2,01 1,45-1,62-3,54 5,58. Toto4 voitto-osuus: 35,50.



12. lähtö, Toto 76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2100 m Seinäjoki-Race: 1) Twister Bi*/Christoffer Eriksson 13,0a (6,49), 2) VästerboontheNews* 13,6a (20,46).3) Anna Mix* 13,7a (4,2).4) Elian Web 13,9a (12,64).poissa: 10. Toto (6-5-7): 6,49 2,26-4,36-2,00 30,56. Toto4 voitto-osuus: 74,70. Troikka: 164,83. Päivän Duo: 1-6, kerroin: 11,33.



Koripallo Miesten Korisliiga:



4. välierä: Kauhajoki–Vilpas 82–73 (21–15, 18–19, 22–21, 21–18). Voitot 2–2.



NBA: Pudotuspelien 1. kierrosta, 3/7 ottelut:



Itälohko: Chicago–Boston 87–104 (C: Dwyane Wade 18/1, B: Al Horford 18/8). Chicago johtaa otteluvoitoin 2–1.



Länsilohko: Oklahoma City–Houston 115–113 (OC: Russell Westbrook 32/13/11 syöttöä, H: James Harden 44/6). Houston johtaa voitoin 2–1.



Utah–Los Angeles Clippers 106–111 (U: Gordon Hayward 40/8, LAC: Chris Paul 34/7/10s). LA Clippers johtaa voitoin 2–1.



Sulkapallo Wateringen, Hollanti: Kv. kilpailu:



Miehet, kaksinpelin välierät: Kalle Koljonen Suomi–Sam Parsons Englanti 19–21, 21–15, 21–19, Anand Pawar Intia–Ilkka Heino Suomi 21–11, 21–7.



Tennis Antalya, Turkki: Naisten kv. ITF-turnaus (palkintoarvo 15000 dollaria):



Nelinpelin loppuottelu: Emma Laine Suomi/Yuuki Tanaka Japani (2)–Marie Benoit/Ysaline Bonaventure Belgia (1) 3–6, 6–1, 10–4.



Yleisurheilu Espoo: Maantiejuoksun SM-kilpailut:



Puolimaraton:



Miehet: 1) Jarkko Järvenpää TampP 1.05.12, 2) Tuomas Jokinen TurWe 1.06.55, 3) Jaakko Nieminen JyväskKU 1.07.06, 4) Antti-Pekka Niinistö TuTo 1.07.52, 5) Markku Nikkanen LimingNM 1.08.14, 6) Aki Nummela HKV 1.08.30.



Naiset: 1) Anne-Mari Hyryläinen Nagu IF 1.14.10, 2) Nina Chydenius ViipU 1.20.13, 3) Annemari Kiekara ForsSa 1.21.09, 4) Minna Syvälä EspTa 1.21.55, 5) Jannica Granbacka Vasa IS 1.22.29, 6) Andreina Kero TuUL 1.24.51.



10 km:



19-vuotiaat miehet: 1) Tomi Lehto EspTa 32.32, 2) Samu Heikkonen LappeenrUM 33.44, 3) Niklas Lainto TuUL 33.53, 4) Roope Hyvärinen RaumU 34.15, 5) Ville Kinnala TuUL 34.22, 6) Kevin Sandell IK Falken 34.43.



19-vuotiaat naiset: 1) Astrid Snäll ForsSa 35.50, 2) Aino Kuljukka LahdA 37.07, 3) Saija Seppä SuolahdU 37.31, 4) Emma Katajalaakso KannU 38.26, 5) Jutta Moilanen JoensKa 39.43, 6) Nella Paronen KarhulK 41.06.



17-vuotiaat pojat: 1) Eemil Helander JyväskKU 33.20, 2) Mika Kotiranta JoensKa 33.22, 3) Leevi Keronen LempKi 33.39, 4) Jani Juntuinen SuomussR 34.45, 5) Lassi Kuva LahdA 35.01.



17-vuotiaat tytöt: 1) Moona Korkealaakso LappeenrUM 37.23, 2) Pinja Kotinurmi LahdA 38.04, 3) Cecilia Österblad Vasa IS 38.18.



Rahapelejä Eurojackpot 16/17



Päänumerot (21.4.): 27, 31, 44, 46, 49. Tähtinumerot: 6, 8.



Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 322 331,50 e, 5 oikein 151 685,40 e, 4+2 oikein 6 320,20 e, 4+1 oikein 293,50 e, 4 oikein 141,00 e, 3+2 oikein 68,70 e, 2+2 oikein 23,80 e, 3+1 oikein 21,20 e, 3 oikein 18,00 e, 1+2 oikein 10,70 e, 2+1 oikein 8,70 e.



Keno 16/17



Myöhäisarvonta (21.4.): 1, 7, 10, 11, 16, 18, 20, 23, 25, 29, 34, 36, 41, 43, 44, 47, 50, 55, 63, 70. Kunkkunumero: 70.



Päiväarvonta (22.4.): 3, 4, 13, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 36, 42, 44, 47, 53, 57, 60, 61, 62, 63. Kunkkunumero: 63.



Ilta-arvonta (22.4.): 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 30, 33, 41, 42, 46, 50, 67, 69. Kunkkunumero: 26.



Myöhäisarvonta (22.4.): 3, 10, 17, 18, 20, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 45, 47, 49, 58, 68, 69, 70. Kunkkunumero: 70.



Lauantai-Jokeri 16/17



(22. 4.): 0 2 8 5 1 6 4.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 74 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Lotto 16/17



(22. 4.): 9, 12, 13, 15, 18, 27, 29. Lisänumero: 16. Tuplausnumero: 22.



Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 7 000 000,00 e, 6+1 oikein 82 166,20 e, 6 oikein 1 762,70 e, 5 oikein 44,40 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.



Vakio 1 16/17



Vakio (22.4.): X11 111 211 X11 X.



Voitonjako: 13 oikein 36 kpl voitto-osuus 12 705,60 e, 12 oikein voitto-osuus 251,50 e, 11 oikein voitto-osuus 26,80 e, 10 oikein voitto-osuus 7,20 e.



Tv-urheilua Yle TV2



13.00 Lentopallo M: VaLePa-Hurrikaani, 4. finaali



15.30 Telinevoimistelun EM



16.50 Jääkiekon U18 MM: Suomen mahd. pronssiottelu



18.45 Suunnistuksen Huippuliiga: Nousiainen



20.30 Jääkiekon U18 MM: Finaali



Ruutu+ Urheilu 1



14.00 Superpesis M: Sotkamo-Imatra



22.30 NBA Playoffs: Oklahoma City-Houston



Ruutu+ Urheilu 2



16.00 MM-rallicross: Portugali



C More Max



19.00 Moto3: Osakilpailu, USA



20.20 Moto2: Osakilpailu, USA



22.00 MotoGP: Osakilpailu, USA



C More Sport 1



12.30 ja 15.30 Tennis: Masters 1000, Monte Carlo



20.00 PGA Tour: Texas Open



C More Golf



20.00 PGA Tour: Texas Open



Eurosport 1



10.50 Lontoon maraton



15.15 Pyöräily: Liège-Bastogne-Liège



18.00 ja 21.00 Snookerin MM



Eurosport 2



12.00 Snookerin MM



15.00 Pyöräily: Kroatian ympäriajo



16.30 Bundesliiga: Freiburg-Leverkusen



18.30 Bundesliiga: Schalke-RB Leipzig



20.45 MLS: New York City FC-Orlando City



23.00 MLS: LA Galaxy-Seattle



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



13.30 Serie A: Sassuolo-Napoli



16.15 Valioliiga: Burnley-Man Utd



18.30 Valioliiga: Liverpool-Crystal Palace



21.45 La Liga: Real Madrid-Barcelona



Viasat Fotboll



21.45 Serie A: Juventus-Genoa



Viasat Urheilu



13.00 La Liga: Real Sociedad-Deportivo



15.30 F1-veneet: Osakilpailu, Portugali



17.00 FA Cup: Arsenal-Man City



20.30 Nascar Sprint Cup: Bristol



02.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin



Viasat Sport



17.15 La Liga: Celta Vigo-Real Betis



02.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



22.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin



02.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin



Viasat Hockey



02.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin



05.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin



Viasat Golf



07.30 European Tour: Shenzhen International