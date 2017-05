Päivän lehti 23.5.2017

Tasavallan presidentti on suonut Suomessa ensimmäisen elokuvaneuvoksen arvonimen fil. maisteri, toimitusjohtaja Toivo J. Särkälle.



Elokuvaneuvos Särkkä siirtyi aktiivisesti Suomen elokuvatuotantoon vuonna 1935, jolloin hänestä tuli Suomen Filmiteollisuuden (SF) ja sittemmin myös sen sisaryhtiöiden toimitusjohtaja. Kolmisenkymmentä vuotta kestäneen tuottaja- ja ohjaajauransa aikana T. J. Särkkä on ennättänyt tuottaa noin 220 kokoillan elokuvaa, joista hän ohjasi itse 53 filmiä.



Hän on toiminut myös pitkän taipaleen – 1945–1963 – Suomen Filminvalmistajainliiton hallituksen puheenjohtajana ja on nykyään liiton kunniajäsen.



Sotavalmistelut jatkuvat Suezin alueella Kairo, 22.5. (Reuter)



Reservijoukkojen palvelukseen kutsunta jatkui tehostettuna Yhdistyneessä arabitasavallassa maanantaina viikko sitten alkaneen liikekannallepanon yhteydessä samanaikaisesti kun Israelin ja arabimaiden välinen jännitys lisääntyi hitaasti.



Washingtonissa Yhdysvaltain hallituksen edustajat sanoivat Yhdysvaltain käyttävän vaikutusvaltaansa vähentääkseen sodan vaaraa Israelin ja arabimaiden välillä.



Presidentti Johnsonin ilmoitettiin viime päivinä voimakkaasti vedonneen Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosyginiä ryhtymään yhteistyöhön.



New Yorkissa Kairon-matkaansa valmistautuva pääsihteeri U Thant sanoi, ettei hän vieraile Israelissa eikä muissa arabimaissa kuin Egyptissä maanantain ja tiistain välisenä yönä alkavan rauhanmatkansa aikana. Hän palaa New Yorkiin perjantaiksi selostamaan tilannetta Turvallisuusneuvostolle



Tällä välin Sosialistinen arabiunioni julisti, että YK olisi tällä kertaa voimaton sovittamaan Israelin ja arabien välistä kiistaa.



Tyttötaisteluista katumellakointiin keskellä Chicagoa Chicago, 22.5. (Reuter)



Ainakin kymmenen Ihmistä, joiden joukossa oli viisi poliisia, loukkaantui sunnuntai-iltana katutaisteluissa, jotka puhkesivat Chicagossa ”mustien muslimien” entisen johtajan Malcolm X:n muistotilaisuuden jälkeen.



Poliisit pidättivät 30 henkilöä, ja näiden ilmoitettiin maanantaina joutuvan oikeuden eteen vastaamaan järjestyshäiriöistä, vastarinnasta ja mellakointiin kehottamisesta Chicagon keskustasta levinneiden mellakoiden yhteydessä. Loukkaantumiset olivat kaikki lieviä.



Yksi poliisiauto kaadettiin nurin mellakoijaryhmien tapellessa keskenään nyrkein, kivin ja pulloin. Mellakan selvittäminen kesti kaksi tuntia.



Carl Ford, yksi siviilipukuisista neekeripoliiseista, jotka osallistuivat muistotilaisuuteen, kertoi mellakoinnin alkaneen kun valkoihoiset tytöt kävelivät värillisjoukon luokse.



Neekerit huusivat: ”Katsokaa valkoista valtaa! Käykää heidän kimppuunsa”, kertoi poliisi.



Jotkut neekeritytöt hyppäsivät valkoisten tyttöjen kimppuun repien heitä hiuksista ja takoen heitä nyrkeillään.



Joikumiskielto suututtaa Norjan saamelaislapsia Oslo, 22.5. (H. Chr. Finstad)



Norjan saamelaiset ovat raivoissaan. Syynä on Kautokeinon nuorisokoulun johtokunnan päätös, joka kieltää saamelaislapsia joikumasta koulun alueella.



Saamelaisten ilmoituksen mukaan joikuminen on ainutlaatuinen kansanmusiikin laji. Muinaisina aikoina norjalaiset ja ruotsalaiset papit tosin väittivät joikumisen olevan pakanallista, jonka vuoksi sitä ei saanut harjoittaa, vaan se oli hävitettävä, kuten poltettiin saamelaisten loitsurummutkin.



Toistaiseksi ei ole vielä saatu selville, miksi lasten joikuminen kiellettiin koulun taholta.



