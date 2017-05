Edes kesä ei tapa töllöä

Päivän lehti 23.5.2017

Katsoin

Television

Viime perjantai oli alkukesän hienoimpia päiviä. Kaikki juoksivat toimistoista ulos ja heittäytyivät nurmikoille. Auringon pensseli suti ihmisten kalpeita naamoja kuin pullia.Minä kävelin kaupungin läpi paksuissa vaatteissa, hain noutoruokaa, menin kotiin, vedin verhot kiinni ja pidin jäähyväiset televisiolle. Koska kesän alku on töllön kuolema.kaksi elokuvaa ja joitakin tv-sarjojen jaksoja. Se oli hyvä rituaali. Muutuin sohvatyynyksi.Kadulta kuului rullalautojen jyrinää, koirien haukuntaa, iloisia huutoja. Minä olin sisällä, onnellinen olmi.Se oli kaunis tv-ilta, jolta vei hieman terää se, että tiesin huijaavani itseäni. Nykyään edes kesä ei tapa nurkkajumalaa.Lineaarinen tv kuolee kyllä. Siitä tulee ruma ruumis, joka mätänee jo toukokuussa ja kuhisee iljettäviä turhapuroja ja poliisiopistoja pitkälle elokuuhun. Sen luota kipaisee pihalle ilomielin vaikka työntelemään tikkuja varpaankynsien alle, kunhan ei tarvitse nähdä yhtäkään Sörsselssöniä tai Mahouneyta pomo-Mauseria jekuttamassa.Mutta nykyään tv:llä on elämiä kuin kissoilla.vuodenaikoja ei ole sikäli enää olemassa, että samaan aikaan kun peruskanavat sammuttavat yksitellen elintoimintonsa, Netflix, HBO ja kaikenmaailman elisaviihteet sun muut viihdepaketit hurahtavat käyntiin kuin hengityskoneet.Toki ne ovat pumpanneet arvokasta lisähappea tv-orjiin pitkin talvea, mutta kesällä ne ottavat päävastuun riippuvuuksien ylläpitotoimista. Kas tässä tuhansien ammattilaisten laatimia huippusisältöjä, joihin voit hassata koko juhannuksen:Game Of Thronesin seitsemäs kausi alkaa heinäkuussa. Twin Peaks alkoi juuri. The Handmaid’s Tale jatkuu yhä. Sama kuin sanoisi päihteille persolle formulakuskille, että kisa alkaa kohta, mutta otapa tästä ensin vähän kokaiinia.Television lahjoittaminen vihamiehelle tai sen tuhoaminen vasaralla ei auta. Ruutuja, liikkuvaa kuvaa, on kaikkialla.Kesä on hävitty.