Tuomas A. Laitinen: A Porous Share 4.6. saakka galleria Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ti, ke, pe 11–17, to 11–18, la–su 12–16.



Tuomas A. Laitinen (s. 1976) on yhtä paljon tutkija kuin taiteilija. Hän limittää teoksiinsa hurjan määrän viittauksia luonnonvarojen kiertokulkuun, markkina­talouteen, ekologiaan, tekoälyyn ja luonnon tieteelliseen mallintamiseen.



Varsinaisesta tieteentekijästä hänet erottaa hänen tapansa esittää tutkimustuloksensa.



Laajasti ottaen Laitinen käsittelee ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta, mutta hänen teoksensa eivät kiinnity yksittäiseen teemaan vaan liukuvat assosiaatiosta toiseen. Tyylilaji on vaikea, sillä katsojaa alkaa helposti turhauttaa, jos teoksista ei saa otetta. Laitinen tekee työnsä kuitenkin sen verran hyvin, että ajatusten hajaantuminen on jopa tyydyttävää.



Teossarja Dossier (2017) tarkastelee luonnonilmiöiden mallintamista. Laitinen on vanginnut valokaappeihin kemiallisen reaktion tuottamia sinisiä muodostelmia, jotka rinnastuvat erilaisiin lasiputkiin ja tieteellisiin kaavioihin. Teokset tarkastelevat luonnon monimutkaisten prosessien esittämiseen liittyviä haasteita ja tieteellisen tiedon jakamisen ongelmia.



Videoinstallaatio The Great Report (Liminal Cluster) (2017) on sukua ARS17-näyttelyssä olevalle Receptor-teokselle. Myös tässä teoksessa videokuva limittyy teko­älyn tuottamaan tajunnanvirtamaiseen tekstiin.



Taustalla on myös maatalouskemikaaleja tuottavan Monsanto-yhtiön vanha seminaarimuistio, joka kertoo suuryritysten tavoista vaikuttaa biopolitiikkaan taloudellisen hyödyn nimissä.



Hajottamalla teoksensa assosiaatioiden vyyhdiksi Laitinen jäljittelee ovelasti ympäristöön liittyviä poliittisia, kaupallisia ja tieteellisiä ulottuvuuksia, joiden monimutkaisia suhteita ei teosten tavoin ole mahdollista kerralla hahmottaa.