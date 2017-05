Päivän lehti 23.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kaleva kirjoittaa, että viime viikot ovat olleet Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille hänen hankalan virkakautensa hankalinta aikaa.



”Trump muun muassa erotti FBI:n pääjohtajan, kertoi salaisia tiedustelu­tietoja venäläisille ja sai vastaansa epäilyn rikoksesta. Vaikka Trump on tehnyt itsestään uhrin ja kuvannut tapahtumia me­dian noitavainoksi häntä kohtaan, istuvan presidentin ei tarvitse hakea syypäätä kauempaa kuin työhuoneensa peilistä Valkoisen talon länsisiivestä.”



”Todennäköisesti Trumpin suurimmat vaikeudet saattavat olla vielä edessä.”



”Alkava tutkinta Venäjä-yhteyksistä otetaan Yhdysvalloissa viimeinkin to­sissaan.”



”Siitä kertoo raskaan sarjan nimen Robert Muellerin valinta tutkimuksen vetäjäksi. Muelleria kuvaillaan lahjomattomaksi ja kuvia kumartamattomaksi lakimieheksi.”



”Yhdysvalloissa Trumpille on ehditty väläytellä valtakunnanoikeutta ja virkasyytettä, mutta niihin on vielä pitkä, jopa ehkä vuosien, matka. Kukaan ei oikeasti tiedä, mikä Donald Trumpia tällä menolla odottaa.”



”Se on kuitenkin selvää, että presidentin tekemiset ovat nyt suurennuslasin alla. Olipa lopputulos mikä tahansa, Muellerin johtaman tutkimusryhmän selvitys toivottavasti puhdistaa ilmaa.”



Ilta-Sanomat pohdiskelee populismin tulevaisuutta Taloustutkimuksen tutkimuspäällikön Juho Rahkosen Vieraskynä-kirjoituksen (HS 17.5.) ja sen synnyttämän keskustelun innoittamana.



”Populismi terminä tuntuu olevan haastava, jopa populisteille itselleen: perussuomalaisten Kaj Turunen moitti eduskunnan hallintarekisterikeskustelua populistiseksi Ylen A-talkissa.”



”Oikeistopopulistit Euroopassa juhlivat avoimesti Donald Trumpin voittoa. Trump-ilmiön odotettiin siirtyvän ­Eurooppaan ja tuovan jättimenestyksen vaaleissa Hollannissa, Ranskassa ja syksyllä Saksassa. Rahkosen analyysi näyttäisi toteutuvan: tiukalla hetkellä populismi ei kiehtonutkaan äänestäjiä Hollannissa ja Ranskassa.”



”Seuraava populismin testi on kesäkuussa Ranskan parlamenttivaaleissa.”



”Suomessa perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini henkilönä on pitänyt populismia hengissä enemmän kuin maahanmuutto, työttömyys tai talouden lama. Vihreiden Ville Niinistö on nos­tanut puolueensa kannatusta populis­milla tai ainakin siltä kuulostavalla retoriikalla.”



”Populismin tulevaisuus riippuu yhteiskunnallisen tilanteen lisäksi siitä, miten hyvä johtaja liikkeellä on. Sekä perussuomalaisten että vihreiden ongelma on juuri tulevassa johtajuudessa.”



”Soinin ja Niinistön perintöprinssit ja -prinsessat eivät vakuuta, ja se voi kääntää molempien puolueiden kannatuksen laskuun – vääjäämättä.”