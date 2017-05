Päivän lehti 23.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Amerikkalainen jalkapallo Vaahteraliiga



Royals–Crocodiles 40–8 (6–8)



Ampumaurheilu



München. Kivääri- ja pistoolilajien maailmancup:



Naiset, pienoiskivääri, 3x20 ls: 1) Snjezana Pejcic Kroatia 462,2 pistettä (peruskilpailu 586), 2) Selina Gschwandtner Saksa 455,4 (590), 3) Jolyn Beer Saksa 444,6 (586), 4) Rikke Maeng Ibsen Tanska 432,9 (587), 5) Julia Karimova Venäjä 422,5 (586), 6) Sabrina Sena Italia 409,3 (587),



...57) Katariina Laine Suomi 575,



Miehet: Ilmapistooli: 1) Pavlo Korostjlov Ukraina 240,9 (peruskilpailu 585), 2) Tomoyuki Matsuda Japan 238,7 (588), 3) Jin Jong-oh Etelä-Korea 218,4 (585), 4) So Seung-seob Etelä-Korea 198,1 (583), 5) Damir Mikec Serbia 176,7 (586), 6) Tugrul Özer Turkki 156,6 (582).



Pienoiskivääri, 3x40 ls, karsinta: Juho Kurki (1170 pistettä), Aleksi Leppä (1166) ja Joni Stenström (1159) selviytyivät karsinnasta peruskilpailuun.



Jalkapallo Miesten Ykkönen



TPS–Haka 1–1 (0–1)



21. Anton Popovitsh 0–1, 53. Ilari Mettälä 1–1.



Erotuomari: Janne Sjögren.



Yleisöä: 2 209.



Miesten Kakkonen



Lohko A:



KTP–Kiffen 1–1 (1–1)



25. Otto Talvitie 0–1, 29. Driton Shala 1–1.



Klubi 04–Sudet 5–0 (3–0)



22. Lassi Lappalainen 1–0, 25. Kevin Kouassivi-Benissan 2–0, 37. Lappalainen 3–0, 73. Didis Lutumba-Pitah 4–0, 90. Akseli Ollila 5–0.



Lohko B:



KäPa–FC Espoo 3–0 (1–0)



18. Yassin Daoussi 1–0, 54. Antonio Inutile 2–0, 76. Murat Israpov 3–0.



Ruotsin Allsvenskan



Sundsvall–IFK Göteborg 0–4, Elfsborg–Jönköpings S 3–0, Djurgården–AIK 0–1 (A: Eero Markkanen 90 min, Sauli Väisänen 90 min).



Jääkiekko NHL:n pudotuspelien 3. kierros, itälohkon 5/7 loppuottelu



Pittsburgh–Ottawa 7–0 (4–0, 1–0, 2–0)



P: Olli Määttä 1+0



Pittsburgh johtaa voitoin 3–2



Koripallo NBA



Itälohkon 3. loppuottelu:



Cleveland–Boston 108–111



Cleveland johtaa voitoin 2–1



Suomalaistuloksia Euroopasta



Espanjan ACB-liiga:



Puolivälierien 1. ottelut (kahdella voitolla välieriin):



Valencia–Barcelona 83–61 (41–26)



Barcelona: Petteri Koponen 10/1/2s/1r



Pesäpallo Naisten Superpesis



Kajaani–Tampere 1–2 (1–4, 4–3, 0–0, 0–2)



Miesten Superpesis



Imatra–Joensuu 2–1 (6–12, 9–5, 1–0)



Rahapelit Vakio 1 20/17



Sunnuntai 21. 5.



Vakio



Oikea rivi: 122 111 1X2 212 1



Voitonjako:



13 oikein 753 kpl voitto-osuus 217,50 e, 12 oikein voitto-osuus 12,00 e, 11 oikein voitto-osuus 0,00 e, 10 oikein voitto-osuus 0,00 e.



MiniVakio: 7 oikein 7487 kpl voitto-osuus 2,70 e.



Keno 21/17



Maanantai 22. 5.



Päiväarvonta



Oikeat numerot: 1, 5, 6, 11, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 39, 45, 49, 54, 56, 59, 61, 67, 70



Kunkkunumero: 1



Ilta-arvonta



Oikeat numerot: 5, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 39, 42, 43, 47, 51, 54, 57, 58, 63, 66



Kunkkunumero: 23



TV-urheilua Tiistai 23.5.



Ruutu+ Urheilu 1



03.30 NBA Playoffs: Cleveland-Boston



Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Sotkamo-Koskenkorva



C More Max



19.00 Ravit: Toto5, Vermo



Eurosport 1



11.00 Jalkapallo U20 MM: Englanti-Guinea



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



18.30 Tennis: Ranskan avoimet, karsinnat



19.00 Tennis: ATP 250, Geneve



Eurosport 2



11.00 ja 16.00 Tennis: Ranskan avoimet, karsinnat



14.00 Jalkapallo U20 MM: Saksa-Meksiko



Viasat Jääkiekko HD



03.05 NHL Playoffs: Ottawa-Pittsburgh (tarv.)