Päivän lehti 23.8.2017

Tapahtumia keskiviikkona 23. elokuuta

Juhlaviikot William Bell, Johanna Frösti. Huvila-teltta (Tokoinranta) klo 19. Liput 59 e.



Viapori Jazz. Yllätyskonsertti. Suomenlinnan Tenalji von Fersen (Suomenlinna B 17) klo 19. Liput 25 e.



Runokuu 21.–27. 8.



Building Bridges Poetry Breakfast. Kansainvälinen runousaamiainen Esiintymässä Bob Beagrie, Tony Walsh, Andy Willoughby, Kieren King, Veronika Kivisilla, Lasse Hauerwaas ja Kalle Niinikangas. Cafe Veranda (Karamzininranta 4) klo 9–10. Vapaa pääsy. Nuoren Voiman ja Tuli&Savun romanssi. Esiintymässä ovat muun muassa Juha Kulmala & Diodissa, Roope Hattu, Artemis Kelosaari ja Ihmissyöjän ystävät. Lavaklubi (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19–23 Vapaa pääsy. Runomaatti. Runomaatti on valokuva-automaattia muistuttava koppi, jonka sisältä osallistuja saa itselleen runon. Osallistuja valitsee suomen- tai ranskankielisen tekstin kuultavakseen ja saa paperiversion mukaansa runon kuultuaan. Esiintymässä Minerva Kautto ja Isabelle Paquet. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 13–16 Vapaa pääsy. Runoalue. Pop up -runokirjakauppa. Lavaklubi (Läntinen Teatterikuja 1) klo 16–23. Vapaa pääsy. Keskustelu: Runo rakastaa eli monitaiteisuudesta. Klo 18. Keskustelemassa Alma Rajala, Jyrki Heikkinen ja J. P. Sipilä päätoimittaja Vesa Rantaman johdolla. Vapaa pääsy. Keho aina tottuu uuteen. Veera Ojolan ja Umit Bedretdinin spokenword-esitys. Vantaan kaupunginmuseo (Hertaksentie 1, Vantaa, Tikkurilan vanha asema) klo 17. Vapaa pääsy. Monta-kollektiivi: Runoja sukupuolen moninaisuudesta. Esiintymässä ovat Artemis Kelosaari, Ruka Toivonen, Varjova ja dj:t Tiina Tyrni & Taiska Tikaram. Illan päättää open mic. Kolo (Pengerkatu 9) klo 18–22. Vapaa pääsy. www.runokuu.fi



Stage-festivaali 21.–27.8.



Draama-Helmi, Viiksimaisteri. Kulttuuritehdas Korjaamo, vintti (Töölönkatu 51 B) klo 20. Liput 10 e.



Stage Talk: Tekoälyllä uuteen maailmanaikaan. Tekoälytutkija Timo Honkela ja tohtori Harri Valpola keskustelevat. Juontajana Raoul Grünstein. Korjaamo Kino (Töölönkatu 51 b) klo 17. Vapaa pääsy.



Lo and Behold, Reveries of the Connected World. Werner Herzogin ohjaama dokumenttielokuva. Ei tekstitystä. Korjaamo Kino (Töölönkatu 51 b) klo 19. Liput 9,50 e.



Australiaisen Nicola Gunnin Piece for Person And Ghetto Blaster. Korjaamon Vaunusali (Töölönkatu 51) klo 18.30. Liput 13 ja 20 e.



Espanjalaisen Agrupación Señor Serranon Birdie. Yli 7-vuotiaille. Liput 15 ja 25 e. Korjaamon Kulmasali (Töölönkatu 51) klo 20.



Art Goes Kapakka 17.-26.8.



Maista: Kuohuva vuosisata. Tutkija Anna-Elina Hintikan kuvitettu historiikki suomalaisten oluenjuonnista. Ravintola Carelia (Mannerheimintie 56) klo 17.30.



Mikko Malvimaara, laulu ja kitara. Kaarna baari & keittiö (Mannerheimintie 20) klo 18.



Nelli Milan, laulu, piano ja kellopeli. Fazer Café (Kluuvikatu 3) klo 18. OK:KO. Bryggeri Helsinki (Sofiankatu 2) klo 19. Sankarit! Musiikkia, kuvataidetta, historiaa ja nykypäivää yhdistävä monitaideteos. Malaga Bar (Malagankatu 3) klo 19. ­­ ­



Teemu Markkula, laulu ja kitara. Kitty's Public House (Keskuskatu 6) klo 19. Marja-Liisa. Ølhus København (Kalevankatu 3) klo 19.30. Antti Autio, laulu ja kitara. Sandro Eira (Tehtaankatu 34) klo 20. DXXXA & HZZZT. Avantgardistista räppiä ja spoken wordia. Ravintola Oiva (Porthaninkatu 5) klo 20. Lake Jons. Sandro Kallio (Kolmas linja 17) klo 20. Horse Attack Squad. Suomi-grimen pioneerit räppäävät hevosista. Hevoskuiskaaja, V65 ja Sylvester Stallion, rap. Zetor (Mannerheimintie 3–5) klo 21. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. www.artgoeskapakka.fi



Konsertit Helsinki Ukulele Fest 10th Anniversary Party. Sepi ja Suomen #1 ukebändi UkEt, Open Mic. Lisäksi ukulelearpajaiset ja huutokauppa. Bar Mendocino (Eerikinkatu 28) klo 20. Vapaa pääsy.



Breathe! Wind Ensemble. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 16.30. Vapaa pääsy.



Dee Kourtsman, kitara. Kirjakauppa Arkadia (Nervanderinkatu 11) klo 18. Vapaaehtoinen pääsymaksu 3 e.



Los Pan Pan. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 19. Vapaa pääsy.



Soiva kesäkahvila. Outi Noponen, sopraano, ja Anna Pulli, urut. Leppävaaran kirkko (Veräjäkallionkatu 2, Espoo) klo 12. Vapaa pääsy.



Tuuletar. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 18 e.



Kitaran taikaa. Oliver Palm. Musiikkitalo, päälämpiö (Mannerheimintie 13) klo 14. Vapaa pääsy.



Meeri ja Erkki duo. Santa Fé, terassi (Aleksanterinkatu 15) klo 21. Vapaa pääsy.



Lavatanssit. Rytmikonkarit. Klo 18 Pirjo Kärnä opettaa rumba-boleroa. Helsingin kansantanssin ystävät ry järjestää. Merimelojien maja (Meri­kannontie 10) klo 18–23. Liput 8 ja 12 e.



Keikat Anssi Kela. Tuotto keravalaisten lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi. Kerava-sali (Keskikatu 3 A, Kerava) klo 19. Liput 25 e.



Anna Puu. Katto auki -klubi. Nosturi (Telakkakatu 8) klo 19. Liput 12 e.



Agnes Pihlava & Gary Keskinen. On the Rocks, terassi (Mikonkatu 15) klo 19. Vapaa pääsy.



Särkyneet, Kids Music, Död. Pleksiviikko. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 6 e.



Teatteri Pieniä tarinoita vapaudesta. Visio­teatteri, Kanneltalo, konserttisali (Klaneettitie 5) klo 18 (ennakko). Vapaa pääsy.



Täällä Pohjantähden alla. Vantaan Näyttämö, Navethalia (Oraskuja 1, Vantaa) klo 18.30. Liput 20 ja 25 e.



Viisas neitsyt. Teatteri Hyökyvuori, Pakkasmäen kesäteatteri (Espoonlahdentie 12, Espoo) klo 19. Liput 15 ja 20 e.



Tanssi Pinnan alla – Undir yfirborði. Pinnan alla-työryhmän tanssia, musiikkia ja teatteria yhdistävä näyttämöteos. Kielinä suomi ja islanti. Pohjoismainen kulttuuripiste (Kaisaniemenkatu 9) klo 18 (ensi-ilta). Vapaa pääsy.



Muut menot Elokuva-arkisto Orionissa. Klo 17 Elokuu (Suomi 1956). O: Matti Kassila. K-12. Klo 18.45 Punainen ympyrä (Ranska/Italia 1970). O: Jean-Pierre Melville. K-16. Tekstitys englanniksi. Klo 21.10 The Life and Times of Allen Ginsberg (USA 1992). O: Jerry Aronson. Näytöksessä myös lavarunousesitys. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.



Taiteilija tapaa mallinsa: Glazunov ja Kekkonen. Toimittaja Maarit Tyrkkö luennoi. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 18–19. Museon pääsymaksu 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.



Muisti ja muistaminen.Puhujina psykologian dosentti Teppo Särkämö ja psykologi Pirkko Lahti. Pianisti Seppo Hovi esiintyy. Isäntänä Erkki Korhonen. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy.



#Tuntematon Kantsu. Tehdään taidetekoja kannelmäkeläisten kanssa. Maj-Britt "Maikku" Huovila ja Erkki Soininen ohjaavat. Kokoontuminen Sitratorilla Kanneltalon edessä klo 12. Vapaa pääsy.



Kinobox Obscura. Kata­maraanilla nähdään 3d-kuvia Töölönlahdesta puolen tunnin ajelulla. Säävaraus. Paikkavaraukset: p. +372 5390 0506. Säävaraus. Lähdöt Kahvila Tyynin edestä (Helsinginkatu 56). Liput 5 e.



Bridgeä. Pelataan bridgeä Kauko Jorasmaan johdolla. Alkeet hallitseville. Myyrmäen kirjasto (Paalutori 3, Vantaa) klo 16–20. Vapaa pääsy.



Espoon me-talon toiminnan ideointi-iltapäivä. Espoon me-talo (Terveyskuja 2 B, Espoo) klo 13–16. Vapaa pääsy.



Kaupunkitanssit. Opetellaan sambaa. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Ala-Malmin puisto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.



Laulukoulu. Hannele Filppulan kurssi harrastajille ja puhetyöläisille. Roihuvuoren kirkko, seurakuntasali (Tulisuontie 2) klo 18.30–21. Vapaa pääsy.



Myllyilta – Nuotiolauluilta. Yhteislaulua ja musiikkia, arpajaiset. Vantaa-Seura järjestää. Helsingin pitäjän kirkonkylän mylly (Myllykuja 6, Vantaa) klo 18.30–20. Vapaa pääsy.



Patojen kierrätystempaus. Tuo patoja ensi joulun Joulupata-keräystä varten. Suomen Pelastusarmeijan Säätiö järjestää. Narinkkatori (Kampin keskus, Urho Kekkosen katu 1) klo 8–18. Vapaa pääsy.



Pellavakeskiviikko. Kehrääjien kilta opettaa pellavan muokkausta ja kehruuta. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 10–12. Vapaa pääsy.



Viljelytalkoot Syötävässä puistossa. Pinja Sipari ohjaa puutarhatöitä ja luonnonmukaista puutarhanhoitoa. Syötävä puisto (Mustikkamaanpolku 10) klo 17–19. Vapaa pääsy.



Sirkus-piknik. Sirkustaiteilija Antti Suniala opettaa jongleerausta kaikenikäisille. Syötävä puisto (Mustikkamaanpolku 10) klo 19–20. Vapaa pääsy.



Yhteislauluilta. Laulattajina Sami Saari ja Janne Virtanen Trio. Linnanmäki, estradi (Tivolikuja 1) klo 18. Vapaa pääsy.



Puistojumppaa. Oma alusta mukaan. Säävaraus. Töölönlahden puisto (Töölönlahdenkatu–Karamzininkatu) klo 16.30–17.20. Vapaa pääsy.



Miesten pilatesryhmä. Miehille kohdennettu kehonhallintatunti. Sopii erikuntoisille ja -ikäisille. Liikuntafysio Sellon pilatesstudio (Leppävaarankatu 9 c, Espoo, 4. krs) klo 17.45–18.45. Liput 10 e. 5 kerran sarjalippu 95 e.



Puistojumppaa Rastilassa. Oma alusta mukaan. Säävaraus. Rastilan leirintäalue (Karavaanikatu 4) klo 17–17.50. Vapaa pääsy.



Puistojumppaa Suuntimopuistossa. Oma alusta mukaan. Säävaraus. Suuntimopuisto (Suuntimotie) klo 18–18.50. Vapaa pääsy.



Äänimaljarentoutus. Ohjaajana Sari Suuronen. Mukaan makuualusta, myös villasukat, tyyny ja viltti. Konepajan Bruno (Aleksis Kiven katu 17 A) klo 18–19. Vapaa pääsy.



Lapsille Risto Räppääjä ja villi kone. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 18. Liput 15 e.



Sadonkorjuujuhla. Kumpulan koulukasvitarha (Vähänkyröntie 4) klo 16–20. Vapaa pääsy.



Minnenyt.fi



Satoja menovinkkejä verkossa