Päivän lehti 23.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Jalkapallo Mestarien liiga:



Viimeisen karsintakierroksen 2. osaottelut:



Astana, Kazakstan–Celtic, Skotlanti 4–3



Celtic jatkoon yhteismaalein 8–4.



Helsinki:



Suomen miesten jalkapallomaajoukkue MM-karsintaotteluihin Islantia (2. 9) ja Kosovoa (5. 9.) vastaan:



Maalivahdit: Lukas Hradecky, Eintracht Frankfurt, Jesse Joronen, Horsens, Anssi Jaakkola, Reading.



Puolustajat: Kari Arkivuo, Häcken, Paulus Arajuuri, Bröndby, Juha Pirinen, HJK, Albin Granlund, IFK Mariehamn, Valtteri Moren, Beveren, Juhani Ojala, Häcken, Sauli Väisänen, SPAL, Joona Toivio, Molde, Jere Uronen, Genk, Thomas Lam, Nottingham Forest.



Keskikenttäpelaajat: Tim Sparv, Midtjylland, Alexander Ring, New York City FC, Simon Skrabb, Norrköping, Robin Lod, Panathinaikos, Kasper Hämäläinen, Legia Varsova, Perparim Hetemaj, Chievo.



Hyökkääjät: Joel Pohjanpalo, Leverkusen, Teemu Pukki, Bröndby, Eero Markkanen, Dynamo Dresden, Jasse Tuominen, Bate Borisov.



Päävalmentaja: Markku Kanerva.



Apuvalmentajat: Kari Martonen, Mika Nurmela.



Jääkiekko KHL:



Sibir Novosibirsk–Moskovan Spartak 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)



N: Jonas Enlund 0+1.



Avangard Omsk–Riian Dinamo 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)



Jugra Hanti-Mansijsk–Severstal Tsherepovets ja. 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)



J: Veli-Matti Savinainen 0+1.



Salavat Julajev Ufa–Admiral Vladivostok 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)



Neftehimik Nizhnekamsk–Amur Habarovsk 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)



A: Juha Metsola 30/32 torjuntaa.



HK Sotshi–Red Star Kunlun 2–4 (0–1, 1–2, 1–1)



R: Tomi Karhunen 35/37 torjuntaa, Matias Myttynen 2+0.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



2. puolivälierät, kolmella voitolla välieriin.



Seinäjoki–Sotkamo 1–2 (3–0, 1–5, 0–1)



Voitot 0–2



Kitee–Vimpeli 1–2 (4–3, 2–7, 1–1, 0–2)



Voitot 0–2



Hyvinkää–Joensuu 0–2 (3–4, 1–7)



Voitot 1–1



Naisten Superpesis:



4. puolivälierät, kolmella voitolla välieriin.



Kempele–Jyväskylä 2–1 (3–0, 0–3, 0–0, 3–2)



Voitot 3–1. Kempele välieriin.



Pyöräily Tarragona, Espanja:



Maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo:



4. etappi, Escaldes-Engordany–Tarragona, 198,2 km: 1) Matteo Trentin Italia 4.43.57, 2) Juan José Lobato Espanja, 3) Tom Van Asbroeck Belgia, 4) Edward Theuns Belgia, 5) Jens Debusschere Belgia, 6) Sacha Modolo Italia sama aika.



Kokonaistilanne 4/21 etapin jälkeen: 1) Chris Froome Britannia 8.53.44, 2) David de la Cruz Espanja jäljessä 2 sekuntia, 3) Nicolas Roche Irlanti s.a., 4) Tejay van Garderen USA s.a., 5) Vincenzo Nibali Italia –10, 6) Johan Esteban Chaves Kolumbia –11.



Sulkapallo Glasgow, Skotlanti:



MM-kilpailut, 2. päivän suomalaistuloksia:



Miehet: Eetu Heino Suomi–Raul Must Viro 22–20, 16–21, 21–15.



Naiset:



Nelinpeli: Tsz Yau Ng/Nga Ting Yeung Hong Kong–Jenny Nyström/Sonja Pekkola Suomi 21–11, 21–17.



Yleisurheilu Helsinki:



Tähtikisat:



Miehet:



200 m: 1) Tommi Mäkinen HKV 21,87, 2) Hannes Siitonen HKV 22,15.



400 m: 1) Rivar Tipp Viro 48,08, 2) Ville Lampinen KU-58 48,50.



1500 m: 1) Samu Mikkonen KuopRei 3.49,92.



3000 m ej: 1) Hannu Granberg LahdA 9.08,39, 2) Aki Nummela HKV 9.12,01.



Pituus: 1) Roni Ollikainen HKV 7,59, 2) Kalle Salminen JoensKa 7,43.



Kolmiloikka: 1) Luukas Koski ViipU 13,40.



Kiekko: 1) Oskari Perälampi LänsiUU 55,09, 2) Olli Takala LahdA 54,63.



Moukari: 1) Henri Liipola SomE 71,25.



Naiset:



100 m: 1) Minna Laukka JyväskKU 12,01, 2) Jasmin Showlah HIFK 12,13.



200 m: 1) Eveliina Määttänen KeskiUYU 24,82, 2) Sanna Erkinheimo HIFK 25,15.



800 m: 1) Henni Tofferi ViipU 2.16,33, 2) Moona Latvala HKV 2.16,63.



400 m aj: 1) Noora Toivo ToijVau 59,81, 2) Kirsi Pekkanen KuopRei 59,85.



Seiväs: 1) Saga Andersson EsboIF 405.



Kuula: 1) Milla Kelo KeskiUYU 11,26.



Moukari: 1) Johanna Salmela JyväskKU 65,57, 2) Suvi Koskinen KauhajKa 63,24.



Keihäs: 1) Sini Hentilä LaitJy 47,41.



Rahapelejä Keno 34/17



Tiistai 22.8.



Päiväarvonta: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 24, 30, 31, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 60, 65, 70



Kunkkunumero: 49



Ilta-arvonta: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 40, 47, 48, 51, 52, 59, 63



Kunkkunumero: 52



Tv-urheilua Yle TV2



12.00 Esteratsastuksen EM



20.30 Painin MM



23.00 Kouluratsastuksen EM



Ruutu+ Urheilu 2



17.30 Superpesis: 3. puolivälierä



C More Max



19.00 Ravit: Toto65, Vermo



Eurosport 1



11.00-15.15 Universiadit: Uimahypyt, miekkailu ja yleisurheilu



16.00 Pyöräily: La Vuelta, 5. etappi



Eurosport 2



11.00 Universiadit: Telinevoimistelu



14.00 Universiadit: Uinti



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Mestarien liigan karsinta: Liverpool–Hoffenheim



Viasat Urheilu



21.45 Mestarien liigan karsinta: FC Kööpenhamina–Qarabag



Viasat Fotboll



21.45 Mestarien liigan karsinta: TsSKA Moskova–Young Boys



Viasat Sport



21.45 Englannin liigacup: Cheltenham–West Ham



Viasat Jääkiekko HD



19.30 KHL: Dinamo Minsk–Jokerit