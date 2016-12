Mikä ihossa kutiaa?

Päivän lehti 23.12.2016

Kutinan

syitä on monia. Osan havaitsee selvästi silmillä ja osaa taas ei. Yleinen kutiamisen syy on kuiva iho. Kuiva iho kutiaa, koska iho on silloin lievästi tulehtunut, vaikka varsinaista ihottumaa ei näy.Varsinaiset ihotulehdukset on yleensä helppo havaita. Tällaisia ovat esimerkiksi taive­ihottuma, atooppinen ihottuma, maitorupi ja nokkosihottuma. Ihon tulehtuessa ihon soluista ja tulehdussoluista eli valkosoluista vapautuu aineita, jotka ärsyttävät kutinan tuntemuksen aiheuttavia kutinahermoja. Kutinahermot sijaitsevat sekä verinahassa että orvas­kedessä eli siis heti ihon sarveiskerrokseksi kutsutun pintakerroksen alla. Kutinan aistimus syntyy lopulta aivoissa.Monet lääkkeet ja huumeet ärsyttävät kutinahermoja. Syöpäkasvaimet, autoimmuunisairaudet ja monet muut sairaudet voivat kutittaa ihoa. Tällöin kutinahermoja ärsyttää itse sairastunut ruumiinosa kuten maksa tai muut sisäelimet.Kutinaa aiheuttavat myös kevyet kosketukset ihoon kuten kärpäsen tai hyttysen kävely iholla. Hyönteisten pistot aiheuttavat helposti kutinaa. Joskus kutinan syytä on vaikea määritellä, koska aistimus voi syntyä vain aivoissa. Silloin syyt kutsutaan psyykkisiksi.