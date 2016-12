Lentomatkustus yleistyy vauhdilla – tämä on maailman vilkkain reitti

Päivän lehti 23.12.2016

lentämällä lähtevien on syytä varautua ruuhkaan joulunpyhinä Helsinki-Vantaalla.Etenkin perjantaista odotetaan kiireistä päivää.jonottaminen lähtöselvitys- ja matkatavara-automaateille ja turvatarkastukseen alkaa ärsyttää, voi lohduttautua ajatuksella, että tämä ei ole vielä mitään.Ihmiset nimittäin lentävät vielä melko vähän, ainakin jos vertaa tulevaan. Maailmanlaajuisesti lentoliikenteen matkustajamäärät ovat vuodesta 1977 kaksinkertaistuneet aina 15 vuodessa, ja kehitys todennäköisesti jatkuu samanlaisena 2030-luvulle.YK:n alaisen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n mukaan lentomatkoja on nyt vuosittain noin 3,5 miljardia ja 2030-luvun alkupuolella seitsemän miljardia. ICAO:n mukaan kasvu alkaa hiipua vasta 2030-luvulla. Silti 2030- ja 2040-luvuillakin vuotuinen kasvuprosentti on ICAO:n nykyarvion mukaan yhä 3,7.ja lentomäärien lisääntyminen selittyy pitkälti Aasian talouskasvulla ja siihen liittyvällä kaupungistumisella. Kaikesta matkustajalentoliikenteestä jo yli 40 prosenttia ainakin nousee tai laskeutuu Aasian ja Tyynenmeren alueella.Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA arvioi, että Kiina ohittaa Yhdysvallat suurimpana lentomarkkinana viimeistään vuonna 2029. Intia puolestaan nousee kolmanneksi suurimmaksi markkinaksi Britannian ohi vuonna 2026.Tämä näkyy myös Helsinki-Vantaan lentokentällä, jossa laajennustyöt ovat käynnissä pitkälti lisääntyvän Aasian-liikenteen vuoksi. Terminaalia laajennetaan yhteensä 103 000 neliömetrillä, joten vuonna 2020 terminaalin laajuuden on tarkoitus olla 250 000 neliömetriä.”Kun työt ovat valmiit, meillä pitäisi kapasiteetin riittää 2020-luvun lopulle”, kertoo lentoasemajohtaja Ville Haapasaari http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ville%20Haapasaari Helsinki-Vantaan kautta lensi viime vuonna 16,4 miljoonaa matkustajaa. Se on 47,5 prosenttia enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin vuonna 2005. Tänä vuonna matkustajia on jo yli 17 miljoonaa. Kasvu on tullut pääosin kansainvälisestä liikenteestä, Haapasaari sanoo.iso osa lentämisestä on kuitenkin kotimaanliikennettä. Aasiassa lennoista vain 22 prosenttia suuntautuu johonkin toiseen maahan, Pohjois-Amerikassa 12 prosenttia.Maailman vilkkaimmat reitit ovatkin kotimaanlentoja. Viime vuonna maailman vilkkain lentoreitti oli Etelä-Korean sisäinen lento Soulista lomasaari Jejulle. Reitillä lensi 11,1 miljoonaa matkustajaa.vilkkain kansainvälinen reitti oli Hongkongista Taipeihin. Sillä lensi 5,1 miljoonaa matkustajaa.Reittivertailut ovat tosin siinä mielessä hankalia, että useiden kenttien kaupungit eivät nouse listoilla helposti korkealle.Euroopassa lennoista 66 prosentilla nousu- ja laskeutumiskentät ovat eri maissa, mutta vilkkaimmat reitit ovat täälläkin kotimaanvuoroja. Niitä vain lennetään yleensä pienemmillä koneilla, joten matkustajamäärät jäävät pienemmiksi.

Kansainvälinen lentoliikenne ei sisälly Pariisin ilmastosopuun.