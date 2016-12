Henrik Borgström koki sokkisiirron Jokereista HIFK:hon – sitten paikalle tuli 50 kykyjenetsijää ja nyt hän lähtee yliopistosta nuorten MM-kisoihin

Päivän lehti 23.12.2016

Tieto

Isä

Parin

Borgströmin

Tuntuu

Alussa

Borgström

Nuorten

Päävalmentaja

Niki

Tausta: Nuorten leijonien vastustajat Euroopasta

Jääkiekon

A-lohko

B-lohko

MM-kisat televisiossa