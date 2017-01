Puhos oli voimiensa päivinä Suomen ostareista suurin ja ihmeellisin – Muistatko enää Itiksen varjoon jämähtänyttä ”lättänää”?

Päivän lehti 24.1.2017

Helsingin

Vuoden

”Potentiaalinen kehittäjä on löytynyt. Paraikaa työstetään diiliä eteenpäin.”

Asuntorakentaminen

Vielä viime

Puhoksessa

Puhoksessa

Tausta: Puotinharjun vanha ostari Puhos etsii ostajaa

Oli

Puhos

Asiakkaiden

Uuden