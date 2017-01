Kiina kihisee markkinahuuman kourissa uudenvuoden juhlien aikaan – pian alkaa kukon vuosi

Päivän lehti 24.1.2017

kiinalaisherran kaulaan on kietaistu valkoinen helminauha. Hän papattaa taukoamatta kojussaan markkinahallin vasemmalla seinustalla, taputtelee slipoverin peittämää vatsaansa ja vilkuttelee silmiään ohikulkeville naisille. Hänen korviinsakin on ripustettu helmet.”Hienonhienoja helmiä! Sopivat jopa miehille! Aitoja!”Mieleen nousee klassikkokysymys: Ostaisitko tältä mieheltä käytetyn auton?on joskus miettinyt, miltä tuntuu todellinen tungos, kannattaa poiketa pekingiläisillä uudenvuodenmarkkinoilla. Hallin kapeille käytäville on ahtautunut tuhansia paikallisia, kaikki kävelevät surutta toisiaan päin.Kiinassa vietetään tällä viikolla uuttavuotta. Se on vuoden tärkein juhla, jota juhlitaan vähän samaan tapaan kuin joulua ja uuttavuotta Suomessa, paitsi isommin: syödään, annetaan lahjoja ja ilotulitetaan monta päivää putkeen.Uutenavuotena maa pysähtyy.Työ tehtaissa seisahtuu pariksi viikoksi, iso osa kaupoista sulkee ovensa ja syntyy maailman suurin liikenneruuhka, kun sadatmiljoonat ihmiset lähtevät käymään kotikylissään. Sanomalehti China Dailyn mukaan uuttavuotta ympäröivien 40 päivän aikana tehdään 3,6 miljardia matkaa.kestävät markkinat ovat monelle perheelle uudenvuoden traditio. Täältä saa melkein mitä tahansa: kuivattua merilevää, liesituulettimen, punaiset pitsipöksyt, kettuturkin tai päineen paistetun kanan. On viinaa, vihanneksia, värikkäitä vinkuleluja ja valtavasti ruoka-aineita, joiden nimiä ei edes tunnista.Vihannesmyyjä Li Nan Fei http://www.hs.fi/haku/?search-term=Li%20Nan%20Fei ojentaa jonkin vaaleanruskean asian. Se on ehkä juures? Ainakin se maistuu porkkanan ja bataatin sekoitukselta. Keitettynä aamupalaksi, Li opastaa ja etsii puhelimestaan vihannekselle nimen: kiinalainen jamssi.”Jamssi tekee hyvää kylmällä säällä. Uusivuosi on parasta sesonkiamme”, Li kertoo.Ulkona on napakka seitsemän asteen pakkanen eikä hallia ole lämmitetty, mutta väkimäärä saa sisäilman tuntumaan lämpimältä ja kostealta iholla. Ja haju! Se on on yhdistelmä mereneläviä, rikkiä, huuhteluainetta ja grillikylkeä.uuttavuotta vietetään aina tammikuun lopussa tai helmikuun aikana. Tänä vuonna varsinainen juhlapäivä on perjantai. Seuraavaksi alkaa kukon vuosi.Kiinalaiset uskovat, että alkava vuosi on erityisen onnekas niille, jotka ovat syntyneet aiempina kukon vuosina eli esimerkiksi vuosina 1945, 1957, 1969 tai 1981. Juuri kukot ovat tänä vuonna rouva Wun http://www.hs.fi/haku/?search-term=Wun tähtäimessä.”Kukot ovat usein viisaita ja ajattelevat olevansa aina oikeassa”, kertoo Wu ja kurkistaa punaisten pitsipöksyjen takaa.Uskomuksen mukaan jokaisen kukon vuonna syntyneen pitäisi pukeutua seuraavan vuoden ajan joka päivä johonkin punaiseen. Siksi markkinoillakin on lukuisia kojuja, joissa kaupataan punaisia alusvaatteita.Rouva Wu näyttää peukkua ja huikkaa ”gong xi fa cai”. Se on kiinalainen uudenvuodentoivotus, jolla toivotetaan ihmiselle rikasta vuotta.Kysyn markkinaseurana olevalta kaverilta, viittaako rikkaus hyvään elämään vai rahaan. Sillä tarkoitetaan ihan oikeaa rahaa, kaveri vastaa. ”Kiinalaiset pitävät rahasta.”myös alun helmimies. Asiointi kojulla on edennyt: olemme esittäytyneet ja alkaneet hieroa kauppoja.Kauppiaan nimi on Chen Jinmu http://www.hs.fi/haku/?search-term=Chen%20Jinmu . ”Helmi-Chen!” mies toteaa ja päästää tarttuvan kiinalaisen mieshihityksen.Mies mallaa korua korvalehdelleni. Mitä keinoja olikaan aidon helmen tunnistamiseen? Pitikö raaputtaa hammasta vasten?”Nämä ovat aitoja järvihelmiä Taijärveltä”, Chen vakuuttaa.On kuvatodistekin, mies toteaa ja kaivelee kassiaan. ”Todiste” on ruttuinen postikortti helmifarmista. Kortti näyttää kuin se olisi lähetetty 1800-luvulla, ja kuvakin taitaa olla maalattu. Veneen miehellä on punottu hattu.Naurattaa muttei vakuuta.Kauppamies ei lannistu. Hän kaivaa esiin sakset ja näyttää, miten helmeä raaputtamalla erottaa aitouden. Helmen pinta naarmuuntuu mutta säilyy nättinä. Vertailun vuoksi sama tekohelmellä: saksien kärjet raaputtavat esiin muovipallon. Katso nyt, Chen touhottaa.Mies laskee leukansa ja katsoo silmälasiensa yli. ”Enhän minä nyt sinua huijaisi! Saat halvalla, maksa neljäsataa.”Euroissa yli viisikymppiä.uudenvuoden vaikutus heijastuu koko maailmaan, sillä Kiina on maailman suurin kulutustavaroiden valmistaja.Maa todella on kiinni uutenavuotena: tilaukset eivät liiku eikä tuotanto etene. Rahti seisoo.Sitä kestää vähintään pari viikkoa, joskus kauemminkin: Kiinassa yleinen ongelma on, että kotikyliinsä lähteneistä tehdastyöläisistä osa ei palaa lainkaan takaisin. On tapauksia, joissa puolet tehtaan työvoimasta on jäänyt sille tielle.Kun tapaa pitkästä aikaa perheen, haluaakin etsiä töitä lähempää.”Uusivuosi on todellinen perhejuhla ja monelle vuoden pisin loma”, sanoo Xue Na http://www.hs.fi/haku/?search-term=Xue%20Na , joka on tullut markkinoille etsimään lahjoja läheisilleen. Xue työskentelee toimistossa, joten hänen lomansa on vain viikon mittainen.Perjantain ruokapöytään Xue toivoo taikinanyyttejä. Lahjapaketti olisi mieluinen, jos siellä olisi iPhone.”Varmaan aika samat toiveet kuin monella”, nainen naurahtaa.ovat kiinalainen kauppamies ja suomalainen toimittaja, kiinalainen vetää pidemmän korren. Päätän ostaa korvakorut.Ne ovat kauniit. Niissä on helmet molemmin puolin korvalehteä.

Markkinoilla

Kymmenen minuutin väännön ja kahden poiskävelyn jälkeen hinta tippuu yli 60 prosenttia: hinnaksi jää 150 yuania. Se tekee euroissa parikymppiä. Kiinassa se on kova hinta korvakoruista, jos ne eivät olekaan aidot, mutta toisaalta: jotenkin pidän Chenistä. Menkööt.Maksuhetkellä vieressä seisovia kiinalaismummoja naurattaa – tulkitsen, että heidän mielestään ulkomaalaista huijattiin.Mummojen iva jää vaivaamaan. Ovatko korvakorujen helmet todella Taijärvestä vai sittenkin tehtaasta?kävin lauantaina, maanantaina marssin Pekingin keskustan kolmeen koruliikkeeseen arvioituttamaan helmet.Ensimmäinen kultaseppä pyörittelee helmeä kädessään, katsoo sen muotoa ja punnitsee. ”Helmet ovat aitoja, ehdottomasti. Mutta eivät kovin hyvälaatuisia.”Toinenkin toteaa, että ilmiselviä järvihelmiä ovat. ”Sanoisin, että arvo on alle 200 yuania, koska muoto on vähän kurpitsamainen.”Myös kolmannessa liikkeessä vahvistetaan aitous. Paljonko maksoit, kultakauppias kysyy. 150 yuania eli noin 22 euroa, vastaan.”Hyvät kaupat!”Tekisi mieli laittaa Helmi-Chenille tekstiviesti: Sori, että lähtökohtaisesti epäilin.