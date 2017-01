Miksi Trump valehtelee?

Päivän lehti 24.1.2017

talo jäi Donald Trumpin presidenttikauden toisena päivänä kiinni valehtelusta, kun presidentti ja hänen tiedottajansa esittivät todistettavasti vääriä tietoja vallanvaihtojuhlan osallistujamäärästä.Asiasta on noussut iso haloo, mutta se ei tullut yllätyksenä kenellekään presidenttiä tuntevalle.Donald Trumpin koko ura on perustunut järjestelmälliselle valehtelulle. Trump on myöntänyt sen itsekin.The Art of the Deal Trump sanoi: ”Ihmiset haluavat uskoa, että jokin on suurinta, mahtavinta ja kaikista ihmeellisintä. Kutsun sitä totuudelliseksi liioitteluksi. Se on liioittelun viaton muoto – ja todella tehokasta promootiota.”Myöhemmin kävi ilmi, että tämäkin oli valhetta. ”Totuudellinen liioittelu” oli termi, jonka Trumpin teoksen haamukirjoittaja Tony Schwartz oli keksinyt selittääkseen parhain päin päähenkilön kroonista valehtelua.Viime vuonna Schwartz selitti New Yorker -lehdessä: ”Valehtelu on hänen [Trumpin] toinen luontonsa. En ole koskaan tavannut ketään, joka kykenisi yhtä hyvin vakuuttamaan itsensä siitä, että se mitä hän milloinkin sanoo, on totta tai ainakin tavallaan totta, tai että sen ainakin pitäisi olla totta.”onkin avain Trumpin valehteluun: omalla tavallaan hän uskoo puhuvansa totta.Trumpin maailmankuva perustuu positiiviseen ajatteluun, jota amerikkalaispastori Norman Vincent Peale saarnasi Trumpin lapsuudenkirkossa. Peale opetti, että tosiasioita tärkeämpää on se, miten ihminen tosiasioihin suhtautuu. Tahtoihminen muokkaa todellisuuden tahtonsa mukaiseksi.Trumpin lakimies on paljastanut Trumpin uskovan Hitlerin suuren valheen teoriaan, jonka mukaan valehdella pitää aina tarpeeksi härskisti, sillä ihmiset epäilevät pieniä valheita, mutta suuret valheet menevät yli heidän ymmärryksensä.Pealen mukaan ihmisestä tulee menestyjä, jos hän nousee tosiasioiden yläpuolelle.Trump on tehnyt juuri niin, ja hänestä on tullut miljardööri ja Yhdysvaltain presidentti. Trumpilla ei ole mitään syytä muuttaa tapojaan – eikä hän varmaan osaisikaan.