Maanantain tulospörssissä muun muassa amerikkalaista jalkapalloa, jääkiekon NHL-tilastoja, tennistä, rahapelejä ja vinkkejä tv-urheiluun

Päivän lehti 24.1.2017

: Konferenssien loppuottelut:NFC: Atlanta Falcons–Green Bay Packers 44–21.AFC: New England Patriots–Pittsburgh Steelers 36–17.Atlanta Falcons ja New England Patriots kohtaavat NFL:n loppuottelussa Super Bowlissa. Ottelu pelataan 5. helmikuuta Houstonissa.: Masters-turnaus, palkintoarvo 600000 puntaa:Loppuottelu (paras 19:stä): Ronnie O’Sullivan Englanti–Joe Perry Englanti 10–7., Kalifornia: Miesten Yhdysvaltain-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 5,8 miljoonaa dollaria:Lopputulokset, 72 reikää, par 72:268 lyöntiä (20 lyöntiä alle parin): Hudson Swafford USA 65+65+71+67,269 (–19): Adam Hadwin Kanada 71+69++70,270 (–18): Brian Harman USA 67+65+69+69, Bud Cauley USA 69+67+65+69.joukkueet hiihtosuunnistuksen EM-kilpailuihin sekä nuorten MM- ja EM-kilpailuihin Imatralla 7.–12. helmikuuta:EM-joukkue:Naiset: Mira Kaskinen Ulvilan Ura, Salla Koskela Lounais-Hämeen Rasti, Sonja Mörsky Haapamäen Urheilijat, Sanna Pusa Haapamäen Urheilijat, Milka Reponen Haapamäen Urheilijat, Mirka Suutari Kouvolan Suunnistajat, Marjut Turunen SK Vuoksi.Miehet: Janne Häkkinen Suunta Jyväskylä, Aleksi Karppinen SK Pohjantähti, Anssi Koirikivi RasTiimi, Tuomas Kotro SK Vuoksi, Tero Linnainmaa Kyrös-Rasti, Ville-Petteri Saarela Keminmaan Urheilijat, Misa Tuomala Suunta Jyväskylä, Jyri Uusitalo Pellon Ponsi.Nuorten MM-joukkue (20-v.):Miehet: Tommi Härkönen Kajaanin Suunnistajat, Roni-Ville Rissanen Sonkajärven Pahka, Miska Tervala Rastivarsat, Elmeri Toivanen Kouvolan Suunnistajat, Eevert Toivonen Pirkkalan Hiihtäjät, Aapo Viippola Oulun Tarmo. Varalla Eemeli Kiljunen Lahden Suunnistajat -37.Naiset: Veera Klemettinen Suunta Jyväskylä, Maiju Kovanen Suunta Jyväskylä, Liisa Nenonen SK Vuoksi, Henna Pylvänäinen Kouvolan Suunnistajat, Tuuli Suutari Kouvolan Suunnistajat, Satu Tuomisto Vaasan Suunnistajat. Varalla Roosa Similä SK Vuoksi.Nuorten EM-joukkue (17-v.):Pojat: Matias Maijala Lapin Veikot, Eerik Nurminen Rastivarsat, Samuli Peltola Haapamäen Urheilijat, Väinö Kotro Kymin Suunnistajat. Varalla Henrik Asklöf Kouvolan Suunnistajat.Tytöt: Maria Hoskari Rastiketut, Sanni Oikkonen Ounasvaaran Hiihtoseura, Siiri Saalo Keravan Urheilijat, Venla Taulavuori Alatornion Pirkat. Varalla Saara Saalo Keravan Urheilijat, Heta Virtanen Hämeenlinnan Suunnistajat.liiga sunnuntaina: Osasuna–Sevilla 3–4, Athletic Bilbao–Atletico Madrid 2–2, Real Betis–Sporting Gijon 0–0, Real Sociedad–Celta 1–0, Eibar–Barcelona 0–4.: Detroit–NY Rangers ja. 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1), Pittsburgh–Boston 5–1 (0–0, 2–1, 3–0), B: Tuukka Rask 20/22, torjuntaa (vaihtoon ajassa 31.48). Ottawa–Columbus ja. 6–7 (2–2, 3–1, 1–3, 0–1), C: Joonas Korpisalo 28/34 torjuntaa. NY Islanders–Philadelphia ja. 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–1), Chicago–Vancouver 4–2 (2–0, 0–0, 2–2), Minnesota–Nashville 2–4 (2–0, 0–1, 0–3), M: Erik Haula 0+1, Mikael Granlund 1+0, N: Pekka Rinne 21/23 torjuntaa.kärki: 1) Connor McDavid Edmonton 49 ottelua, 16 maalia+40 syöttöä=56 tehopistettä, 2) Sidney Crosby Pittsburgh 40, 28+26=54, 3) Jevgeni Malkin Pittsburgh 46, 22+32=54, 4) Patrick Kane Chicago 49, 15+33=48, 5) Brent Burns San Jose 47, 19+28=47, 6) Vladimir Tarasenko St. Louis 47, 20+26=46.pörssi: 1) Mikael Granlund Minnesota 46, 11+28=39, plus/miinus +24, 2) Patrik Laine Winnipeg 42, 21+16=37, +8, 3) Mikko Koivu Minnesota 45, 13+20=33, +24, 4) Valtteri Filppula Tampa Bay 46, 7+23=30, 0, 5) Rasmus Ristolainen Buffalo 46, 3+25=28, –2, 6) Aleksander Barkov Florida 36, 9+18=27, +7, 7) Sebastian Aho Carolina 46, 12+13=25, –3, 8) Teuvo Teräväinen Carolina 45, 10+14=24, –1, 9) Markus Granlund Vancouver 48, 11+8=19, –14, 10) Mikko Rantanen Colorado 39, 6+12=18, –16,11) Lauri Korpikoski Dallas 46, 6+11=17, +7, 12) Sami Vatanen Anaheim 46, 2+15=17, +2, 13) Artturi Lehkonen Montreal 39, 11+5=16, +5, 14) Erik Haula Minnesota 36, 9+7=16, +6, 15) Leo Komarov Toronto 44, 8+7=15, +3, 16) Joonas Donskoi San Jose 43, 6+9=15, 0, 17) Jori Lehterä St. Louis 42, 5+8=13, –5, 18) Jussi Jokinen Florida 38, 4+7=11, –11, 19) Jesse Puljujärvi Edmonton 28, 1+7=8, +5, 20) Esa Lindell Dallas 39, 4+3=7, +5,21) Markus Nutivaara Columbus 42, 2+5=7, +4, 22) Joel Armia Winnipeg 24, 3+3=6, –4, 23) Olli Määttä Pittsburgh 44, 1+5=6, +15, 24) Jyrki Jokipakka Calgary 35, 1+5=6, –3, 25) Julius Honka Dallas 8, 0+3=3, –7, 26) Teemu Pulkkinen Minnesota 9, 1+0=0, –1, 27) Markus Hännikäinen Columbus 6, 1+0=1, 0, 28) Petteri Lindbohm St. Louis 5, 0+0=0, –3, 29) Miikka Salomäki Nashville 2, 0+0=0, –1.: 1) Sergei Bobrovski Columbus 37 ottelua, 28 voittoa–7 tappiota, torjuntaprosentti 93,2, päästettyjen maalien keskiarvo 1,98, 2) Devan Dubnyk Minnesota 36, 25–8, 93,5, 1,91, 3) Cam Talbot Edmonton 43, 24–12, 91,9, 2,41, 4) Martin Jones San Jose 40, 24–14, 91,7, 2,24, 5) Braden Holtby Washington 36, 22–8, 92,9, 1,99, 6) Tuukka Rask Boston 39, 22–12, 92,0, 2,11.: 1) Tuukka Rask Boston 39, 22–12, 92,0, 2,11, 2) Pekka Rinne Nashville 36, 18–12, 92,1, 2,34, 3) Antti Raanta NY Rangers 18, 10–4, 92,3, 2,23, 4) Antti Niemi Dallas 26, 10–7, 90,2, 3,16, 5) Kari Lehtonen Dallas 31, 9–13, 89,9, 2,87, 6) Juuse Saros Nashville 9, 5–3, 95,2, 1,44, 7) Joonas Korpisalo Columbus 3, 2–1, 88,8, 3,68.: Lada Toljatti–Metallurg Novokuznetsk vl. 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1), Neftehimik Nizhnekamsk–Sibir Novosibirsk 0–3 (0–1, 0–1, 0–1), S: Joonas Kemppainen 0+1, Torpedo Nizhni Novgorod–Severstal Tsherepovets 1–3 (0–1, 1–1, 0–1),Lokomotiv Jaroslavl–Metallurg Magnitogorsk 1–4 (0–0, 1–3, 0–1), Vitjaz–Salavat Julajev Ufa vl. 4–3 (0–1, 1–2, 2–0, 0–0, 1–0)V: Miro Aaltonen 1+1, Moskovan Dinamo–Traktor Tsheljabinsk 6–2 (3–0, 2–1, 1–1), M: Juuso Hietanen 2+0, HK Sotshi–Pietarin SKA 0–4 (0–0, 0–2, 0–2), SKA: Mikko Koskinen 27/27 torjuntaa, Moskovan Spartak–Moskovan TsSKA 1–6 (0–1, 0–4, 1–1).: Orlando–Golden State 98–118, Dallas–LA Lakers 122–73, Toronto–Phoenix 103–115, Minnesota–Denver 111–108.Mestaruusliiga: Leka Volley–Tiikerit 2–3 (25–27, 23–25, 25–21, 25–21, 12–15).: Kauden 1/4 grand slam -turnaus, Australian avoin mestaruusturnaus, palkintoarvo 50 miljoonaa Australian dollaria:8. päivä:Miesten kaksinpeli, 4. kierrosta: Milos Raonic Kanada (3)–Roberto Bautista Agut Espanja (13) 7–6 (8–6), 3–6, 6–4, 6–1, David Goffin Belgia (11)–Dominic Thiem Itävalta (8) 5–7, 7–6 (7–4), 6–2, 6–2, Grigor Dimitrov Bulgaria (15)–Denis Istomin Uzbekistan 2–6, 7–6 (7–2), 6–2, 6–1, Rafael Nadal Espanja (9)–Gael Monfils Ranska (6) 6–3, 6–3, 4–6, 6–4.Naisten kaksinpeli, 4. kierrosta: Johanna Konta Britannia (9)–Jekaterina Makarova Venäjä (30) 6–1, 6–4, Serena Williams USA (2)–Barbora Strycova Tshekki (16) 7–5, 6–4, Mirjana Lucic-Baroni Kroatia–Jennifer Brady USA 6–4, 6–2, Karolina Pliskova Tshekki (5)–Daria Gavrilova Australia (22) 6–3, 6–3.Miesten nelinpeli, 3. kierrosta: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (4)–Juan Sebastian Cabal/Robert Farah Kolumbia (14) 6–7 (3–7), 7–6 (7–5), 7–6 (7–1). Kontinen ja Peers kohtaavat puolivälierissä australialaisparin Sam Groth/Chris Guccione.Poikien nelinpeli, 1. kierrosta: Zizou Bergs Belgia/Yshai Oliel Israel (6)–Emil Ruusuvuori Suomi /Michael Vrbensky Tshekki 2–6, 6–4, 10–4.Päiväarvonta (23.1.): 2, 4, 11, 12, 13, 28, 35, 36, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 65, 67, 69. Kunkkunumero: 44.Ilta-arvonta (23.1.): 1, 2, 8, 10, 11, 15, 18, 23, 36, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 53, 54, 61, 64, 68. Kunkkunumero: 2.18.30 Liiga: KalPa-JYP19.10 Ravit: Toto 5, Forssa18.45 ja 21.45 Alppihiihdon mc: Pujottelu M, Schladming22.00 Web.com Tour: Great Abaco Classic04.00-13.00 Tennis: Australian avoimet18.45 ja 21.45 Alppihiihdon mc: Pujottelu M, Schladming02.00 Tennis: Australian avoimet10.30 ja 13.30 Alppihiihdon mc: Suurpuj. N, Kronplatz20.15 Copa del Rey: Alavés-Alcorcón20.45 Koripallon Euroliiga: Panathinaikos-Barcelona03.35 NHL: Dallas-Minnesota02.05 NHL: Pittsburgh-St. Louis18.30 KHL: Jokerit-Barys03.05 NHL: Winnipeg-San Jose02.35 NHL: Ottawa-Washington