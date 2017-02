Kuinka pitkä juna voi olla?

Päivän lehti 24.2.2017

Nooa Saari, 5



Maailman pisin säännöllisesti liikennöivä juna on todennäköisesti Etelä-Afrikassa Sishenin kaivoksilta Saldanhan satamaan kulkeva malmijuna, jolla on pituutta 4 100 metriä. Jos sen pysäköisi Helsingin Rautatieasemalle, sen toinen pää olisi melkein Käpylän asemalla.



Kanadassa liikenteessä on aika ajoin vielä hieman pidempiä, 4 200-metrisiä konttijunia.



Kaikkien aikojen pisin yksittäinen juna oli todennäköisesti ollut australialainen malmijuna, joka ajettiin vuonna 2001 Yandin kaivoksilta Hedlandin satamaan. Ennätysjunalla oli pituutta 7 300 metriä. Siinä oli kahdeksan veturia jaettuna tasaisesti pitkin junaa.



Pisimmät ihmisiä kuljettavat junat ovat tiettävästi kaksi yhdysvaltalaista sirkusjunaa. Sirkus Ringling Bros. and Barnum & Bailey kuljettaa sinisellä ja punaisella kiertuejunalla esitysten tavaroita ja esiintyjiä paikkakunnalta toiselle. Molemmilla junilla on pituutta noin maili, eli 1 600 metriä.



Suomen pisimmät junat kulkevat Kotkan ja Vainikkalan välillä. Pituutta niillä on enintään 1 100 metriä. Sen pidempiä junia ei Suomessa voi ajaa, sillä ratapihat eivät riitä niille.



Iiro Niemi



kalustoamanuenssi



Suomen rautatiemuseo