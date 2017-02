Miksi aikuinen ei putoa sängystä nukkuessaan?

Päivän lehti 24.2.2017

Veikko Rämö



Nukkuessa ihminen ei ole tietoinen ympäristöstään, mutta aivot jatkavat monia toimintojaan myös unen aikana. Aivot seuraavat jatkuvasti muun muassa­ sitä, missä asennossa keho on ja mitä ympärillä tapahtuu. Ne ohjailevat kehon toimintaa tiedostamattamme.



Aivojen mahdollistama ”automaattiohjaus” saa meidät pysymään lähes liikkumatta unen aikana tai vaihtelemaan tarvittaessa hieman asentoa, jos esimerkiksi käsi tai jalka alkaa puutua.



Sama aivojen taipumus auttaa meitä pysymään nukkuessa sängyssä. Se rekisteröi, missä vuoteen reuna on suhteessa kehoon ja käskyttää vartaloa korjaamaan asentoa tarpeiden mukaan.



Opimme hahmottamaan kehomme asentoa ja liikkeitä ja ulkomaailmaa, kun kasvamme. Keskushermosto eli selkäydin ja aivot kypsyvät, ja kokemus lisääntyy. Pienillä lapsilla hermoston kehitys ja oppiminen ovat kesken. Siksi he putoilevat vuoteestakin enemmän kuin vanhemmat lapset ja aikuiset.







Juha Markkula



psykiatrian apulaisylilääkäri



TYKS