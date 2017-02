Vantaa taipui hätäapuun: sisäilmaongelmista kärsineeseen Mikkolan kouluun tulee uusia puhdistimia ja homekoira tutkii rakennuksen

Päivän lehti 24.2.2017

Vantaan

Vantaan

Tehokkaiden

Aalto-yliopiston

Sisäilman uudelle tutkimusmenetelmälle haetaan virallista asemaa – ”Tuloksilla merkitystä ammattitautien diagnooseissa”

Suomalaistutkijat

Helsingin

Tutkimusryhmä

Tutkimus