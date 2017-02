Torstain tulospörssissä muun muassa Lahden MM-tuloksia, jääkiekkoa ja vinkkejä tv-urheiluun

Päivän lehti 24.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

MM-Lahti Hiihdon sprintit (v):



Naiset (1,4 km):



Finaali: 1) Maiken Caspersen Falla Norja 3.02,34, 2) Jessica Diggins USA jäljessä 1,66 sekuntia, 3) Kikkan Randall USA –3,76, 4) Hanna Falk Ruotsi –3,91, 5) Ida Ingemarsdotter Ruotsi –4,42, 6) Sophie Caldwell USA –5,37.



Välierissä karsiutuneet: 7) Heidi Weng Norja, 8) Mari Laukkanen Suomi, 9) Natalia Matvejeva Venäjä, 10) Julia Belorukova Venäjä, 11) Hanna Kolb Ruotsi, 12) Stina Nilsson Ruotsi.



Muut suomalaiset: 32) Katri Lylynperä, 34) Susanna Saapunki, 40) Andrea Julin.



Miehet (1,6 km):



Finaali: 1) Federico Pellegrino Italia 3.13,76, 2) Sergei Ustjugov Venäjä –0,15, 3) Johannes Hösflot Kläbo Norja –0,44, 4) Finn Hågen Krogh Norja –0,67, 5) Petter Northug Norja –12,13, 6) Ristomatti Hakola Suomi –12,28.



Välierissä karsiutuneet: 7) Martti Jylhä Suomi, 8) Maciej Starega Puola, 9) Calle Halfvarsson Ruotsi, 10) Emil Iversen Norja, 11) Jovian Hediger Sveitsi, 12) Alex Harvey Kanada.



Puolivälierissä karsiutuneet suomalaiset: 27) Matias Strandvall, 29) Anssi Pentsinen.



Naisten normaalimäen karsinta (HS100, 30 parasta perjantaina hypättävään kilpailuun): 1) Chiara Hölzl Itävalta 123,6 pistettä (96,5 metriä), 2) Elena Runggaldier Italia 114,4 (91,5), 3) Manuela Malsiner Italia 114,0 (98,5), 3) Lea Lemare Ranska 113,7 (92,5), 5) Spela Rogelj Slovenia 112,0 (92), 6) Sarah Hendrickson USA 111,3 (91),... 20) Julia Kykkänen Suomi 99,7 (85),... 30) Natasha Bodnarchuk Kanada 77,5 (74,5),... 32) Susanna Forsström Suomi 73,2 (75,5),... 34) Jenny Rautionaho Suomi 68,1 (70).



Kykkänen pääsi kilpailuun, Forsström ja Rautionaho karsiutuivat.



Ampumahiihto



Brezno-Osrblie, Slovakia: Nuorten MM-kilpailut:



Alle 21-v. miesten 15 km: 1) Sindre Pettersen Norja 40.17,2 (2 sakkoa), 2) David Zobel Saksa jäljessä 51,2 sekuntia (3), 3) Nikita Lobastov Venäjä –55,2 (1),... 8) Tero Seppälä Suomi –1.38,3 (4).



Alle 21-v. naisten 12,5 km: 1) Megan Bankes Kanada 37.22,0 (0), 2) Julia Schwaiger Itävalta –47,9 sekuntia (1), 3) Anna Weidel Saksa –1.20,0 (1),... 26) Johanna Pykäläinen Suomi –4.17,1 (2).



Jalkapallo Mestarien liiga, neljännesvälierien 1. otteluja:



Sevilla–Leicester 2–1 (1–0)



25. Pablo Sarabia 1–0, 62. Joaquin Correa 2–0.



Portugali–Juventus 0–2 (0–0)



72. Marko Pjaca 0–1, 74. Dani Alves 0–2.



Jääkiekko Liiga:



HIFK–SaiPa 4–1 (0–0, 0–1, 4–0)



1. erä: Maaliton.



2. erä: 25.26 Valtteri Virkkunen (Tomi Leivo–Lasse Lappalainen) 0–1 yv.



3. erä: 43.17 Juuso Puustinen (Joonas Rask) 1–1, 49.24 Roope Hintz 2–1 tv, 53.38 Micke-Max Åsten (Kai Kantola–Teemu Eronen) 3–1, 55.00 Joe Finley (Juhamatti Aaltonen–Mikael Johansson) 4–1.



Jäähyt yhteensä: HIFK 5x2 min=10 min, SaiPa 4x2 min=8 min



Torjunnat: Kevin Lankinen HIFK 3+8+9=20, Frans Tuohimaa SaiPa 9+13+7=29



Yleisöä: 7227.



Tappara–JYP vl. 3–4 (0–1, 0–0, 3–2, 0–0, 0–1)



Ässät-Jukurit 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)



KalPa–Lukko 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)



TPS–Pelicans ja. 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)



Seuraavat ottelut: 24.2. HPK–HIFK, Kärpät–Lukko, SaiPa–Ilves.



Ruotsin SHL: Luulaja–Djurgården ja. 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1), Brynäs–Rögle 4–1 (1–0, 2–1, 1–0), B: Juuso Ikonen 0+2.



Malmö–Växjö vl. 4–3 (2–0, 0–0, 1–3, 0–0, 2–0), V: Olli Palola 1+0. Färjestad–Karlskrona 2–0 (1–0, 0–0, 1–0), Linköping–Örebro 5–1 (3–1, 1–0, 1–0), L: Kristian Näkyvä 1+0, Anssi Salmela 0+3.



NHL: Florida–Edmonton 3–4 (0–1, 3–2, 0–1), F: Aleksander Barkov 1+0, Jussi Jokinen 0+2. Philadelphia–Washington 1–4 (0–2, 1–1, 0–1), Anaheim–Boston 5–3 (0–1, 3–1, 2–1), B: Tuukka Rask 20/24 torjuntaa.



KHL: Länsilohkon puolivälierien 2/7 ottelut:



Pietarin SKA–Vitjaz 7–2 (2–0, 3–1, 2–1), PS: Jarno Koskiranta 1+0, Mikko Koskinen 16 torjuntaa, V: Harri Säteri 18 torjuntaa.



Otteluvoitot 2–0.



Lokomotiv Jaroslavl–Minskin Dinamo 7–2 (1–0, 4–0, 2–2). Otteluvoitot 2–0.



Moskovan Dinamo–Torpedo Nizhni Novgorod ja. 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0), MD: Juuso Hietanen 1+0. Otteluvoitot 2–0.



Moskovan TsSKA–Jokerit ja. 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0), J: Tommi Huhtala 1+0, Chay Genoway 0+1, Ryan Zapolski 43 torjuntaa.



Otteluvoitot 2–0.



Rahapelejä Keno 8/17



Päiväarvonta (23.2.): 2, 4, 6, 14, 21, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 70. Kunkkunumero: 60.



Ilta-arvonta (23.2.): 1, 7, 10, 17, 20, 23, 25, 28, 29, 36, 41, 46, 51, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 70. Kunkkunumero: 41.



Myöhäisarvonta (23.2.): 2, 5, 6, 14, 15, 22, 28, 32, 36, 39, 41, 46, 51, 52, 56, 60, 61, 63, 68, 70. Kunkkunumero: 68.



Tv-urheilua Yle TV2 ja Eurosport 1



10.30 ja 13.30 Yhdistetyn MM



14.30 Mäkihypyn MM: Karsinta HS100



17.30 Mäkihypyn naisten MM: HS100



Nelonen Pro 1



05.30 NBA: LA Clippers-San Antonio



Nelonen Pro 2



18.30 Liiga: Kärpät-Lukko



MTV Max



19.10 Ravit: Toto 4, Turku



22.00 PGA Tour: The Honda Classic



MTV Sport 1



11.30 ja 15.30 Alppihiihdon mc: Alppiyhdistetty N, Crans-Montana



12.15 Alppihiihdon mc: Syöksy M, Kvitfjell



20.00 Tennis: ATP 500, Rio Janeiro



C More Golf



14.00 PGA Tour: The Honda Classic



Eurosport 1



12.15 Alppihiihdon mc: Syöksy M, Kvitfjell



06.00 Superbike: Phillip Island



Eurosport 2



13.15 Pyöräily: Abu Dhabi Tour



21.30 Bundesliiga: Wolfburg-Werder Bremen



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 La Liga: Las Palmas-Real Sociedad



Viasat Fotboll



21.45 Ligue 1: Nice-Montpellier



Viasat Urheilu



21.45 Championship: Wolverhampton-Birmingham



02.35 NHL: Florida-Calgary



Viasat Sport



20.20 Naisten Rugby Six Nations: Skotlanti-Wales



03.35 NHL: Dallas-Arizona



Viasat Jääkiekko HD



14.00 KHL Playoffs: Metallurg Mg-Kunlun



02.35 NHL: Carolina-Ottawa



Viasat Hockey



02.05 NHL: Washington-Edmonton



Viasat Golf



08.00 LPGA Tour: Honda Thailand



10.30 ja 14.00 European Tour: Joburg Open