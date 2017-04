Päivän lehti 24.4.2017

Suomen matkustaja-autolauttaliikennettä on ku­vattu viihdemerenkuluksi. Annettu kuva on väärä. Siinä on unohdettu tämän liikenteen merkitys Suomen ulkomaankaupan kuljetuksille, matkailulle ja huoltovarmuudelle.



Merikuljetusten osuus Suomen viennin määrästä on 90 prosenttia ja tuonnista 80 prosenttia. Matkustaja-autolautoilla kuljetetaan kappaletavaroiden viennistä yli 60 prosenttia ja tuonnista 50 prosenttia.



Taloustutkimuksen selvityksen mukaan ulkomaiset laivamatkustajat jättivät viime vuonna Suomeen 684 miljoonaa ­euroa. Tässä eivät ole mukana ulkomaisten risteilijöiden tuomat päiväturistit. Laivamatkailijoiden tuomista matkailutuloista jäi pääkaupunkiseudulle 327 miljoonaa, saaristoon ja rannikolle 96 miljoonaa, järvi-Suomeen 220 miljoonaa ja Lappiin 41 miljoonaa euroa.



Hotelli- ja ravintolaelinkeinon tulisi tiivistää yhteistyötään ulkomailla Suomea matkailumaana markkinoivien suomalaisten varustamoiden kanssa, jotta saisimme enemmän ulkomaisia matkailijoita Suomeen.



Huoltovarmuuskeskuksen mukaan matkustaja-autolauttaliikenne on luonut ulkomaankaupan kuljetuskapasiteettia ja pitää laivoja Suomen lipun alla. Matkustaja-autolauttojen liikennöinti Suomen lipun alla on ­yksi keskeinen huoltovarmuuden tae Suomelle. Ne ovat Suomen huoltovarmuusreittejä.



EU on antanut jäsenmailleen suuntaviivat meriliikenteen valtiontuista. Taustalla on huoli siitä, että eurooppalainen kauppalaivasto häviää kilpailussa halpalipuille. Tämän vuoksi EU on suosittanut jäsenmailleen, että ne alentaisivat rahti- ja matkustaja-alusten työvoimakustannuksia.



Kaikki EU-maat, joilla on merenkulkua, ovat ottaneet käyttöön työvoimakustannuksia alentavia toimia. Näin teki Suomikin vuonna 2002, EU-maista viimeisenä.



Hans Ahlström



varatoimitusjohtaja



Suomen varustamot ry