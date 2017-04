Päivän lehti 24.4.2017

Liikennekaari muuttaa taksiliikenteen täysin markkinaehtoiseksi. Samoin on käymässä linja-autojen pikavuoroliikenteelle. Milloin olisi paikallisliikenteen markkinaehtoistumisen aika?



Asiakkaan näkökulmasta paikallisliikenteen palvelu tuotetaan ikään kuin se olisi yhden ja saman toimijan järjestämää. Helsingissä se on HSL. Se hankkii kilpailutuksen kautta liikennöitsijät, laatii aikataulut ja linjaston.



HSL saa kaupungilta, verovaroista, merkittävän kompensaation, jonka avulla se pystyy myymään matkoja alihinnalla. Järjestelmä antaa linjan voittaneelle liikennöitsijälle käytännössä linjamonopolin ja estää muiden yhtiöiden liikennöinnin linjallaan, koska kilpailevalle yhtiölle kaupunki ei suorita kompensaatiota.



Valtio tukee linja-autoliikennettä merkittävästi jo sillä, että se on vapauttanut linja-autot kaikista varsinaisista autoilun veroista. Linja-autosta ei kanneta auto- eikä käyttövoimaveroa, joita kannetaan käytännössä täysimääräisenä esimerkiksi takseista. Tämä veroetu ja kaupungin kompensaatio vaikeuttavat merkittävästi taksiliikenteen mahdollisuuksia kilpailla joukkoliikenteen kanssa ja vääristää siten kilpailua.



Taksialan markkinaehtoistumista on perusteltu sillä, että siten alalle syntyy uusia toimintamalleja, hinnoittelua ja matkaketjuja. Miksi samat lainalaisuudet eivät koskisi linja-autojen paikallisliikennettä?



Paikallisliikenteestä tulisi myös kuluttajan näkökulmasta avoimesti kilpailtua ja se käsittäisi vaihtoehtoja. Muodostuisi uudenlaisia linjastoja, maksutapoja ja hinnoittelua. Sitä voitaisiin tarjota nykyistä joustavammin erilaisten muiden palvelujen osana, koska toimijat olisivat julkisista hankinnoista riippumattomia, yksityisiä, yhtiöitä. Lisäksi kansalaisten verorahoja säästyisi, koska liikennettä ei tuettaisi verovaroista.



Timo Saarimaa



taksiautoilija, Tampere