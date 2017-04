Päivän lehti 24.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomessa on alueita, joissa asuntojen vuokrat ovat typerryttävän korkeita. Näillä alueella on myös työpaikkoja, joissa palkat ovat liian pieniä suhteessa vuokriin.



Suomessa on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat työtä, mutta omalta paikkakunnalta sitä ei löydy. Halu olisi lähteä muualle, mutta hyödyt rahatilanteen parantamiseksi sulavat asumisen kalleuteen.



Suomessa aikuisopiskelijan suurimpia haasteita on löytää majapaikka opiskelun ajaksi. Suomessa on paljon yksinäisiä vanhuksia, joilla saattaa olla tilaviakin asuntoja. Voisikohan asuntopulan, työttömyyden ja vanhusten yksinäisyyden sovittaa jotenkin yhteen? Parhaimmillaan se voisi tuottaa yhteisöllisyyttä.



Satu Pekkarinen



Jokela, Tuusula