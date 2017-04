Päivän lehti 24.4.2017

Turun Sanomat kirjoittaa sotilas- ja siviilitiedustelulakeja pohtineiden työryhmien mietinnöistä, joissa esitetään tietoliikennetiedustelun sallimista myös tapauksissa, joissa ei ole vielä rikosepäilyä.



”Jos hallituksen aikataulu pitää, laki­esitykset tuodaan eduskuntaan syksyllä ja hyväksytään perustuslain muutoksina kiireellisinä viiden kuudesosan enemmistöllä.”



”Puolustusvoimat voisi toteuttaa henkilö-, radiosignaali- ja tietojärjestelmä­tiedustelua myös ulkomailla. Suojelu­poliisi voisi tarvittaessa pyytää paikka­tiedustelua, kirjeiden ja muiden lähetysten pysäyttämistä ja jäljentämistä.”



”Tietoliikennetiedustelussa Suomi on ollut ystävällismielisten kumppanien hyvän tahdon varassa.”



”Eri puolilla Eurooppaa sattuneet ­terroriteot, hybridiuhat ja perinteisessä sotilaallisessa turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset ovat lisänneet suomalaisviranomaistenkin tarvetta uusiin valtuuksiin.”



”Yksityisyyden suojaan puuttumiseen on silti suhtauduttava äärimmäisen vakavasti.”



”Tiedustelun valvontaan onkin työ­ryhmissä kiinnitetty erityistä huomiota. Tiedustelulupa on haettava joka kerta erikseen Helsingin käräjäoikeudelta, jossa käsittelystä vastaavat asiaan erityisesti perehtyneet pakkokeinotuomarit. Tietosuojavaltuutetun toimistoon ­perustetaan tiedusteluvaltuutetun vakanssi. Perusteilla on myös tiedustelu­valiokunta.”



”Tiedustelutyössä talteen otettu tarpeeton tieto on hävitettävä. Paras tae uusien valtuuksien hyväksyttävyydelle on eduskunnan 5/6 enemmistön tuki.”



Keskisuomalainen toivoo hallituksen alentavan puoliväliriihessään sähköisten julkaisujen arvonlisäveroa.



”Nykyisin verkkolehtien ja sähköisten kirjojen arvonlisävero on 24 prosenttia; painetuilla julkaisuilla arvonlisävero on kymmenen prosenttia.”



”Medialiitto on arvioinut, että digitaalisten julkaisujen arvonlisäveron laskeminen samalle tasolle painettujen julkaisujen kanssa vähentäisi valtion verotuloja ensi vuonna alle kymmenen miljoonaa euroa. Todennäköisesti valtio ei menettäisi tuloja lainkaan, vaan päinvastoin: digitaalisen markkinan kasvun vauhdittuminen toisi merkittävästi lisää verotuloja ja työpaikkoja jo muutamassa vuodessa.”



”Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdotti maaliskuun alussa kaupallisen television uutistoiminnalle kahdeksan miljoonan euron vuosittaista tukea kolmen vuoden ajalle.”



”Suomalainen lehdistö on aivan samassa kilpailutilanteessa kuin kaupallinen televisio. On vaikea nähdä, miksi hallitus jättäisi kotimaisessa omistuksessa olevien lehtien arvonlisäveron alentamatta, jos pääosin ulkomaisessa omistuksessa olevaa tv-toimintaakin halutaan tukea.”