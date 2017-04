Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Päivän lehti 24.4.2017

Golf Sitges, Espanja:



Naisten Euroopan-kiertueen kilpailu:



Lopputulokset, 72 reikää, par 71:



269 lyöntiä (15 lyöntiä alle parin): Florentyna Parker Englanti 67+70+66+66, Anna Nordqvist Ruotsi 66+70+67+66, Carlota Ciganda Espanja 72+67+64+66. Parker voitti neljännellä uusintareiällä.



...277 (–7): Noora Tamminen 75+68+70+64 (jakoi 15. sijan),



...279 (–5): Krista Bakker 73+67+69+70 (jakoi 19. sijan),



280 (–4): Minea Blomqvist-Kakko 69+72+71+68 (jakoi 23. sijan),



...285 (+1): Ursula Wikström 73+71+73+68 (jakoi 49. sijan).



Shenzhen, Kiina:



Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu:



Lopputulokset, 72 reikää, par 72:



272 lyöntiä (16 lyöntiä alle parin): Bernd Wiesberger Itävalta 67+65+69+71, Tommy Fleetwood Englanti 69+71+69+63. Wiesberger voitti 1. uusintareiällä.



...283 (–5): Mikko Korhonen 74+68+71+70 (jakoi 39. sijan),



284 (–4): Mikko Ilonen 73+71+68+72 (jakoi 45. sijan).



Jalkapallo Liiga:



JJK–HJK 1–5 (0–1)



6. Demba Savage 0–1, 58. Elias Ahde 1–1, 60. Evans Mensah 1–2, 65. Anthony Annan 1–3, 71. Mensah 1–4, 83. Alfredo Morelos 1–5.



Yleisöä: 2346.







Englannin cupin välierät:



Arsenal–Manchester C ja. 2–1, 1–1 (0–0)



Englannin Valioliiga:



Burnley–Manchester U 0–2, Liverpool–Crystal P 1–2 (1–1).



Jääkiekko Poprad: Alle 18-v. MM-kisat:



Loppuottelu: USA–Suomi 4–2 (2–0, 2–1, 0–1)



1. erä: 3.51 Josh Norris (Braeden Tkachuk) 1–0, 16.47 Joel Farabee (Jacob Tortora) 2–0.



2. erä: 21.03 Farabee (Logan Cockerill–Dylan St. Cyr) 3–0 av, 27.05 Eemeli Räsänen (Jesse Koskenkorva–Jesperi Kotkaniemi) 3–1, 31. 03 Grant Mismash (Quinton Hughes–Braeden Tkachuk) 4–1 yv.



3. erä: 56.44 Urho Vaakanen 4–2 im.



Maalivahtien torjunnat: Dylan St. Cyr USA 10+8+4=22, Ukko-Pekka Luukkonen Suomi 10+8+3=21 (vaihdossa 56.15–56.44, 57.30–59.29).



Pronssiottelu: Venäjä–Ruotsi 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)



Miesten maajoukkue Tshekin EHT-turnaukseen 27.–30.4:



Maalivahdit: Juha Metsola (Amur Habarovsk), Joni Ortio (Skellefteå), Harri Säteri (Vitjaz)



Puolustajat: Juuso Hietanen (Dynamo Moskova), Julius Honka (Dallas), Topi Jaakola (Jokerit), Joonas Järvinen (Kunlun Redstar), Tommi Kivistö (Jekaterinburg), Lasse Kukkonen (Kärpät), Ville Lajunen (Jokerit), Atte Ohtamaa (Ak Bars Kazan), Veli-Matti Vittasmäki (Ilves)



Hyökkääjät: Juhamatti Aaltonen (HIFK), Miro Aaltonen (Vitjaz), Sebastian Aho (Carolina), Valtteri Filppula (Philadel­phia), Roope Hintz (HIFK), Markus Hännikäinen (Columbus), Joonas Kemppainen (Sibir Novosibirsk), Sakari Manninen (HPK), Oskar Osala (Metallurg Magnitogorsk), Olli Palola (Växjö), Antti Pihlström (Jokerit), Jesse Pulju­järvi (Edmonton), Mika Pyörälä (Kärpät), Mikko Rantanen (Colorado), Tomi Sallinen (Kunlun Redstar).



Päävalmentaja: Lauri Marjamäki.



Suomen ottelut: 27.4. Suomi–Tshekki, 29.4. Venäjä–Suomi, 30.4. Ruotsi–Suomi.



NHL:n pudotuspelien 1. kierrosta, 5. ja 6. otteluita (4 voitolla jatkoon):



Minnesota–St. Louis je. 3–4 (1–2, 0–0, 2–1, 0–1)



S: Jori Lehterä 0+2, M: Mikko Koivu 1+0, Mikael Granlund 0+1, Erik Haula 0+1. St. Louis jatkoon otteluvoitoin 4–1.



NY Rangers–Montreal 3–1 (0–1, 2–0, 1–0) M: Artturi Lehkonen 0+1.



NY Rangers jatkoon otteluvoitoin 4–2, San Jose–Edmonton 1–3 (0–0, 0–2, 1–1) SJ. Joonas Donskoi 0+1.



Edmonton jatkoon voitoin 4–2.



Koripallo Korisliiga: 4. välierä:



Seagulls–Kataja 67–84 (14–16, 20–19, 17–17, 16–32)



Seagulls: Gerald Lee Jr. 13/4, Devonte Upson 12/6, Raymond Cowels III 10/5, Antto Nikkarinen 10/1, Timo Heinonen 7/2, Alex Vaenerberg 6/2, Remy Abell 3/1, Jason Conley 2/4, Carl Lindbom 2/4, Antti Niskanen 2/1.



Kataja: Jarekious Bradley 19/7, Vesa Mäkäläinen 14/3, Rion Brown 14/6, Darryl Bryant 14/2, Teemu Rannikko 13/1/5 syöttöä, Daniel Mullings 4/3, Tommi Huolila 3/5, Jesse Niemi 2/2, Ilari Seppälä 1/2, Atte Perttu 0/0, Johannes Lasaroff 0/0.



Kaukalopallo Imatra: Avoin SM-turnaus:



Loppuottelu: Lahti–LaPo, Lappeenranta 5–6 (2–4, 3–2)



Käsipallo Naisten SM-sarja: 3. loppuottelu (3 voitolla mestariksi):



Dicken–HIFK ja. 23–20, 17–17 (6–10)



Dicken mestariksi 3–0.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga:



4/7 loppuottelu: VaLePa–Hurrikaani 3–2 (22–25, 25–21, 22–25, 25–22, 15–12)



VaLePa mestari voitoin 4–0.



Puchoc, Slovakia: Alle 19-vuotiaiden miesten EM-lopputurnaus:



Lauantain myöhäisottelu: Suomi–Romania 3–0 (25–20, 25–13, 25–17).



Moottoripyöräily Puerto Lumbreras, Espanja: Enduron MM-sarjan kilpailu 4/18:



Luokka E2: 1) Eero Remes Suomi, TM 40.44,90, 2) Jamie McCanney Britannia, Yamaha jäljessä 33,01 sekuntia, 3) Daniel McCanney Britannia, Husqvarna –41,83, ...13) Henric Stigell Suomi, Husqvarna –2.15,30.



Tilanne: 1) Remes 115, 2) Josep Garcia Espanja, KTM 104, 3) Jamie McCanney 97, ...12) Roni Nikander Suomi, KTM 34.



GP-luokka: 1) Matthew Phillips Australia, Sherco 40.34,90, 2) Christophe Nambotin Ranska, KTM –0,29, 3) Steve Holcombe Britannia, Beta –1,17, ...9) Antti Hellsten Suomi, Husqvarna –2.29,69.



Tilanne: 1) Phillips 88, 2) Holcombe 80, 3) Hellsten 74, ...9) Marko Tarkkala Suomi, Husqvarna 38.



Nyrkkeily Kirkkonummi: SM-kilpailut, loppuottelut:



Naiset:



48 kg: Satu Lehtonen AkI–Noora Kosonen HeTa 5–0.



51 kg: Fatma Hajizadeh RoRe–Mira Hietala KeI 5–0.



54 kg Marjut Lausti TTN– Kristiina Kivistö VN 5–0.



57 kg Kati Ylivirta LaLa–Serwa Abdulmohammadifar TVS WO



60 kg Mira Potkonen TVS–Anette Valtanen HeTa 5–0.



64 kg: Anni Viantie RoRe–Noora ­Heiskari JouBc 5–0.



69 kg Janica Laine KNK–Lilli Ahlstedt KaSi 5–0.



75 kg: Elina Huttunen KoVe–Natasha Hjelm VuVo 4–1.



Miehet:



60 kg: Arslan Khataev PoNS–Markus Pasanen SKJ 5–0.



64 kg: Amin Nuri HeKo–Rasmus Bergman STB luov.



69 kg: Muhammad Abdilrasoon TVS–Aydin Behruz OKK 4–1.



75 kg: Santeri Laine KKU–Dmitri Tretyak KoVo 5–0.



81 kg: Rafael Ekroos HeKo–Dmitro Jeremenko YRe 5–0.



91 kg: Joni Polishsuk MiNy–Lauri Korhonen TuJy 5–0.



Mestareiksi ilman otteluita: Wael Al Khaghani TVS (56 kg) ja Antti Lehmusvirpi WBC (+91 kg).



Kansainvälinen ottelu, 91 kg: Krenar Aliu Suomi–Donas Spucus Liettua tyrmäys 1. erä.



Pesäpallo Fuengirola, Espanja:



Miesten Superpesis:



Sotkamo–Imatra 2–0 (5–4, 12–1)



Suunnistus Nousiainen: Huippuliigan 2. osakil­pailu:



Pitkä matka:



Miehet: 1) Olav Lundanes Paimion Rasti 1.28.42, 2) Fredric Portin Paimion Rasti 1.30.44, 3) Frederic Tranchand Paimion Rasti 1.32.49.



Naiset: 1) Miia Niittynen Koovee 1.17.08, 2) Saila Kinni Tampereen Pyrintö 1.17.24, 3) Merja Rantanen 1.17.51.



Yleisurheilu Lontoo: Lontoon maraton:



Miehet: 1) Daniel Wanjiru Kenia 2.05.48, 2) Kenenisa Bekele Etiopia 2.05.57, 3) Bedan Karoki Kenia 2.07.41.



Naiset: 1) Mary Keitany Kenia 2.17.01, 2) Tirunesh Dibaba Etiopia 2.17.56, 3) Aselefech Mergia Etiopia 2.23.08.



Keitanyn aika on kautta aikain nopein maratonilla, jossa naiset ja miehet juoksevat eri aikaan. Britannian Paula Radcliffen vuonna 2003 juoksema ME-aika 2.15.25 syntyi naisten ja miesten juostessa yhdessä.



Tennis Monte Carlo: Miesten ATP-kiertueen Masters-kilpailu (palkintoarvo 4273775 euroa):



Loppuottelu: Rafael Nadal Espanja (4)–Albert Ramos-Vinoloas Espanja (15) 6–1, 6–3.



–Nadal voitti Monte Carlon Mastersin kymmenennen kerran.



