Päivän lehti 24.5.2017

Tapahtumia keskiviikkona 24. toukokuuta

Konsertit Ennakkotiedoista poiketen Intia-yhtyeen osuus Mini-Taiga-konsertissa klo 13 on peruutettu. Klo 13.45 Kanteletta monelta kantilta – Viola Uotilan uudemman perinteen tutkinto, klo 15.30 Maija Holopaisen uudemman perinteen tutkinto, 16.15 Arkaainen Rakkausorkesteri, klo 18 Eva Väljaots, kantele, klo 18.45 Homeward Bound: Sherratt's last week in Finland. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, juhlasali (Hallituskatu 1) klo 13. Vapaa pääsy.



Virtaa! Kuorojen kevät: Dominante. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 14 e.



Kleptomaani. Maria Ylipää, laulu, Marzi Nyman, kitara ja piano, Niko Kumpuvaara, harmonikka, sekä Ville Herrala, basso. Aino Acktén kamarifestivaalin ohjelmaa. Kallion kirkko, Ackté-klubi (Itäinen Papinkatu 2) klo 19. Liput 20 e.



Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Hannu Lintu. Solistina Jan Lisiecki, piano. Merikannon, Mozartin ja Straussin musiikkia. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13) klo 19. Liput 8–33 e.



Encanto: Taidesalonki Ouverture. Amsterdam Piano Duo ja Risto Nordell. Sininen huvila (Linnunlauluntie 11 B) klo 19. Liput 23 e.



Irkkujamit – Irish Session. Avoimet jamit. O'Malley's (Yrjönkatu 26) klo 19–23. Vapaa pääsy.



Puolustusvoimien varusmiessoittokunta. 25-henkinen Puolustusvoimien varusmiessoittokunta solistinaan Jukka Perko, saksofoni, soittavat mm. Perkon Kaanaanmaa-virsialbumin teoksia orkesterille sovitettuna. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.



Sävel ja sanat. Maailma-kuoron kevätkonsertti. Balderin sali (Aleksanterinkatu 12) klo 19. Liput 15 e.



Säveliä Pohjolasta. Medisiinariorkesteri Valkotakit johtajanaan Tapio von Boehm. Solistina Elina Tuovinen, huilu. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Liput 5 ja 10 e.



Sibelius Finland Experience. Sibeliuksen musiikkia ja pääosin professori Erik Bruunin grafiikasta tehty multimediaesitys. Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 12. Liput 37 e.



Virtaa – Dominante johtajanaan Seppo Murto. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 10 ja 14 e.



Alinan ja Maijan toukotyöt – barokkikonsertti. Vanhan musiikin tutkintokonsertti. Sibelius-Akatemia, Ackté-sali (Töölönkatu 28) klo 18. Vapaa pääsy.



Suomalaisen musiikin konsertti. Puhallinorkesteri Apollo soittaa kotimaista musiikkia. Lisäksi esiintyy Apollon kamariyhtye. Tuomiokirkko (Unioninkatu 29) klo 19. Vapaa pääsy.



Keikat Laura Sippola & Tuki. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 18 e.



Modern Talking Reloaded. Dj:t Salsa Sinisalo ja Ippe. The Circus (Salomonkatu 1–3) klo 20. Liput 25 e.



Mariska, Pietarin Spektaakkeli. Kulttuuritehdas Korjaamo, vintti (Töölönkatu 51 B) klo 20. Liput 12 e.



Malmö, Sianna Hoo. Semifinal (Urho Kekkosen katu 6) klo 21. Liput 7 e.



Sointi Jazz Orchestra. Krapin paja (Rantatie 2, Tuusula) klo 20. Liput 22 e.



Happoradio. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 23 e.



Musiikkikasvatuksen tutkintofestari. Pop/jazz-laulu: klo 14 Vilma Virtanen, klo 15.30 Jussi Hongisto, ja klo 17 Elsi Vertanen. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13) klo 14. Vapaa pääsy.



Kalle Ylitalo & The Mystics. Rytmi­häiriö-klubi. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 21. Vapaa pääsy.



Ressu & Jussi. Tulisuudelma (Hertaksentie 2, Vantaa) klo 23.30. Liput 16 e.



Minifest 2. Ehkä, Olimpia Splendid ja Bir iki. Menkkaklubi dj:t. Siltanen (Hämeentie 13 B) klo 21. Vapaa pääsy.



Rinneradio, Koneveljet. Helium-klubi. Gloria (Pieni Roobertinkatu 12–14) klo 21. Liput 10 e.



At The Hollow, Black Metal Raccoons, Involvers, Nothing But Sunshine. Elmun baari (Telakkakatu 8) klo 20. Liput 9 e.



Jooklo Zappa, Sami Perkola Jazz Band. Hard Rock House (Roihuvuorentie 1) klo 20. Liput 10 e.



Fun Gun Roulette. Ravintola Sture21 (Sturenkatu 21) klo 20. Liput 5 e.



Klubit Kesäpihan avajaiset. Livenä Tuuttimörkö. Kulttuuritehdas Korjaamo (Töölönkatu 51 B) klo 18–22. Vapaa pääsy.



Point Break 5 Year Anniversary. Livenä Claptone ja Yotto. Club Capital (Fredrikinkatu 51) klo 22–4. Liput 19 e.



Keskiviikko-Mayhem. Livenä G-mies ja Matti Tamonen. Dj:t Peti-Peti, Patrik Mikael ja Hodwatch. Kuudes linja (Kaikukatu 4) klo 21–4. Liput 10 e.



Coffee at my place, Venla Saartamo, JAG. Noste-klubi. LeBonk (Yrjönkatu 24) klo 19. Vapaa pääsy.



Teatteri Constellations. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19 ja 27 e.



Hiljaisuuden kivi. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19 (ensi-ilta). Liput 15, 26 ja 30 e.



Ihmemaa Suomi: outoja tuttuja. Teatteri Kultsa, Katri Valan puiston väestönsuoja (Käenkuja 6–8) klo 19. Liput 12 ja 15 e.



Just Filming. Kansallisteatteri, Willensauna (Läntinen Teatterikuja 1) klo 22. Liput 16, 30 ja 35 e.



Miten kävi ja terveisiä. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18) klo 19. Liput 14 ja 28 e.



Mustarastas eli kadonnut veli. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 15, 20 ja 25 e.



Niin kauas kuin omat siivet kantaa. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 15, 26 ja 29 e.



Sata lasissa! -musiikki-ilottelu. UIT, Peacock-teatteri (Tivolikuja 1) klo 18. Liput 28–49 e.



Stand up -sirkuksen open mic. On The Rocks Kallio (Porvoonkatu 1) klo 19.30. Liput 5 e.



Tanssi Voima. Susanna Leinosen koreografia Breaking the Fury, Virpi Pahkisen Cantus arcticus, Jyrki Karttusen Valse triste ja Jorma Uotisen Jord. Kansallisooppera (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–99 e.



Balettioppilaitoksen kevätjuhla. Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksen oppilaita ja ammattiopiskelijoita. Kansallisooppera, Alminsali (Helsinginkatu 58) klo 18. Liput 10–20 e.



ComPasión. Elina Robinsonin ja Laura Rintamäen flamenco-oppilaiden kevätnäytös. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 19. Liput 15 ja 18 e.



Oh, Forest. K&C Kekäläinen & Companyn ja koreografi Maija Nurmion sekä työryhmän esitys. Ruumiillisen taiteen teatteri (Tallberginkatu 1 C) klo 19. Liput 15 ja 25 e.



å ä ö. Vera Nevanlinnan ja Ervi Sirénin nykytanssiteos. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19. Liput 15 ja 23 e.



Espoon tanssiopiston kevätnäytös. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 17.15 ja 19.30. Liput 15,50 e.



Vantaan Tanssiopiston kevätnäytökset. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa) klo 19. Liput 10 ja 15 e.



Muut menot Elokuva-arkisto Orionissa. Klo 17 Menneisyyden varjot (USA 1947). O: Jacques Tourneur. K-12. Klo 18.45 Portti ikuisuuteen (USA 1980). O: Michael Cimino. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.



Iltapäivätreffit: Rakkaus iski Helsingissä! Oletko rakastunut tulisesti jossakin Helsingin kolkassa? Tuo mukanasi kuva tuosta ikimuistoisesta paikasta. Toukokuun Iltapäivätreffeillä lähdetään museolaisten johdattelemina rakkauden polveileville poluille. Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16) klo 14. Vapaa pääsy.



Kaapelimuseoklubi. Kolmen museon yhteisen klubi-illan teemana on rakkaus. Illan ohjelmaosuudesta vastaavat näyttelijät Helena Ryti ja Ritva Sorvali. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1) klo 18. Liput 15 e.



Heijastuksia Besckin maailmasta. Filosofian maisteri Jorma Räihä luennoi ruotsalaisen kellomestari Besckin musiikkipöytäkellosta 1600-luvulta piilotettuina löytyvistä vertauskuvista. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 18–19. Vapaa pääsy.



Pack-Age Gala. Monitieteiset opiskelijatiimit esittelevät innovatiivisia pakkauksiaan yrityskumppaneilleen ja yleisölle. Tänä vuonna pakkaussuunnittelua tehtiin aromaattisille tuotteille, viinille, konjakille ja mausteille. Aalto Festival 2017 -ohjelmaa. Aalto Design Factory (Betonimiehenkuja 5, Espoo) klo 13–16. Vapaa pääsy.



Terve luusto läpi elämän – oikeanlainen ravitsemus ja liikunta. Luennolla käydään läpi eri-ikäisille soveltuvat, luustoa parhaiten vahvistavat ja luun murtumia varttuneella iällä ehkäisevät liikuntamuodot sekä monipuolisen ravitsemuksen merkitys eri ikävaiheissa. Yhteistyössä UKK-instituutin kanssa. Markkinointi-instituutti (Töölöntullinkatu 6) klo 17–18.30. Vapaa pääsy.



Työnäytös: värjätään lankaa kasviväreillä. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 10–15. Vapaa pääsy.



Yhteislauluilta Linnanmäellä. Laulattajina Sami Saari ja Janne Virtanen Trio. Linnanmäki, estradi (Tivolikuja 1) klo 18–19.10. Vapaa pääsy.



Yleisöopastus. Opastus näyttelyyn Ane Gyllenberg – Keräilijän itsenäisyys. Villa Gyllenberg (Kuusisaarenpolku 11) klo 17. Museon pääsymaksu 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18-v.



Yleisöopastus Hvitträskissä. Opastuksella tutustutaan arkkitehti Eliel Saarisen kansallisromanttiseen ateljeekotiin. Opastus suomeksi klo 12.30, ruotsiksi klo 14 ja englanniksi klo 15. Hvitträsk (Hvitträskintie 166, Kirkkonummi) Museon pääsymaksu 3, 6 ja 9 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.



Yleisöopastus. Opastus Kahden tulen välissä – Akseli Gallen-Kallelan kuohuva 1910-luku -näyttelyyn. Gallen-Kallelan museo Tarvaspää (Gallen-Kallelan tie 27, Espoo) klo 13. Museon pääsymaksu 5, 7 ja 9 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.



Puistojumppaa. Oma alusta mukaan. Säävaraus. Latokartanon liikuntahalli (Agronominkatu 26) klo 18–18.50. Vapaa pääsy.



Puistojumppaa. Perusjumppaa, joka sopii kaikille. Kannelmäen voimistelijat ry järjestää. Kartanonhaan puistoalue (Mätäjoen lammikon vieressä, ) klo 18–19. Liput 5 e.



Lapsille Leonardon lentävät apinat. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10 ja 18. Liput 11 e.



Maukan ja Väykän matkakirja. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 9.30. Liput 11,50 ja 14,50 e.



