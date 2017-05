Päivän lehti 24.5.2017

Bertil saapui myötätuulessa

HKK prinssi Bertil saapui eilen viiden päivän vierailulle maahamme.



Kuninkaallisesta syntyperästään ja ilmavoimien kenraalimajurin univormustaan huolimatta hän vaikutti saapumisensa ensi hetkiltä saakka yhtä kotoisen demokraattiselta kuin istuessaan autonsa ohjauspyörän takana Tukholman liikennevilinässä.



Vastaanotto Helsingin lentoasemalla, minne tasavallan presidentti oli saapunut lausumaan vieraansa tervetulleeksi, noudatteli sotilaallisine kunnianosoituksineen ja punaisine mattoineen virallisen vierailun muotoja.



Aurinko paistoi täydeltä terältä Finnairin vuorokoneen rullatessa hieman aikatauluaan edellä tasavaltaa arvovaltaisesti edustaneen vastaanottajajoukon eteen – vierailu alkoi kaikin puolin aurinkoisissa merkeissä.



Paasion vierailu katkesi israelilaisten pyynnöstä Jerusalem, 23. 5. (Olavi Aarrejärvi)



Suomen pääministeri Rafael Paasio keskeytti tiistaina äkisti vierailunsa Israelissa, kun tilanne maassa oli saanut uuden vakavan käänteen Egyptin Presidentin Nasserin käskettyä joukkojensa sulkea Tiranin salmi, jonka kautta laivat kulkevat Eilatin Israelille elintärkeään öljy- ja rahtisatamaan.



Vierailun katkeaminen tapahtui dramaattisesti kesken kahvinjuontia eräässä Karmel-seuran ylläpitämässä kibbutsissa lähellä Jerusalemia.



Puhelinsoitto Jerusalemista käännytti suomalaisseurueen pikavauhtia takaisin kaupunkiin ja sieltä iltapäivällä Tel Avivin lentokentälle, mistä matka jatkui Roomaan, jossa pääministerin ilmoitettiin yöpyvän.



Sodan uhka kasvoi tiistaina Israelissa, ja monet alkoivat olla sitä mieltä, että yhteenotto sen ja Egyptin välillä saattaa tapahtua jo 48 tunnin kuluessa Akaban lahden sulkemisesta.



Mieliala on kuitenkin päättäväinen, Nasserin toimenpiteet näyttävät lujittaneen israelilaisten moraalia.



KOP:n pyörötalo lakikorkeudessa Kansallispankin pyörötalon runko on jo valmistunut ja talo on siten saavuttanut lakikorkeutensa.



Harjannostajaiset pidetään kesäkuun 15. päivänä, kertoi tiedotuspäällikkö Risto Varjonen tiistaina.



Parhaillaan asetetaan paikoilleen ikkunoita ja julkisivun pronssilevyjä. Myös väliseinien pystyttäminen on käynnissä.



Rakennustyöt ovat edistyneet aikataulun mukaisesti.



Suunnitelmien mukaan talo valmistuu ensi vuoden huhtikuussa.



Helsingin Hakaniemessä sijaitseva pyörötalo käsittää kymmenen kerrosta, joista ylin on konekerros.



Kokonaistilavuus on 125.000 kuutiometriä.



Mainoskuvien uutta aaltoa Nyt se on tapahtunut: vähäpukeinen – alaston, jos totta puhutaan – nuori mies mainoskuvissa myymässä erilaisia tuotteita.



Mallin nimi on Franck Protopapa ja hän on Pariisin tämän hetken kuumin puheenaihe.



Ikää on 25 vuotta, entinen ammatti tuntematon.



Syntyjään kreikkalainen, uneksivasilmäinen, tummatukkainen, hieman tanssija Nurejevin tyyppinen nuori mies.



Protopapan uusi karrieeri alkoi, kun virkeän pariisilaisen mainostoimiston aivotrusti totesi, että myydäkseen on kuvan oltava erilainen.



Se on huomattava, sen on jäätävä mieleen.



Nämä mainosmiehet totesivat myös, että miesten alusvaatteiden ostajina useimmiten esiintyvät – aviovaimot.



Vain playboy-tyyppiset pukeutumisestaan erittäin tarkat miehet hoitavat itse tämän asian, muut luovuttavat sen ilomielin vaimon tehtäväksi.



Tällainen on näiden mainosmiesten käsitys ja siltä pohjalta lähdettiin tätä uuden tyyppistä mainoskampanjaa kehittämään.



Haluttiin kuvaan mies, koska kuvan piti vedota naiseen.



Toinen mies oli neljissäkymmenissä oleva, miehekäs, turvallisen, luotettavan perheenisän tyyppinen mies, toinen mainittu Protopapa, jota idean isät pitivät liian nuorena ja hiukan naismaisena tyypiltään.



Molemmat ehdokkaat kuvattiin ensiksi vaatteet päällä, sitten ilman vaatteita (”siinä olikin vaikeus, koska miehet ovat ujoja, eivätkä lainkaan niin halukkaita riisuuntumaan kuin naiset”, totesi valokuvaaja) ja sitten esitettiin kuvat 120 henkeä käsittävälle ryhmälle, josta 80 oli naisia.



Hämmästys oli valtava, kun huomattiin, että kaikki naiset pitivät enemmän nuoresta Protopapasta.



Hän oli heidän mielestään söpö, mitä hän kieltämättä onkin.



HS